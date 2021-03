Pandemia: Fiec trata do spray nasal com embaixador de Israel

Por vídeo conferência, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, reuniu-se ontem com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Avraham Shelley, com quem tratou de temas relacionados com o combate à pandemia da Covid-19.

Entre os assuntos tratados, incluiu-se o uso do spray nasal que os cientistas israelenses criaram e desenvolvem com sucesso.

O governo israelense tem revelado que pacientes intubados apresentaram melhoras em três ou quatro dias após o uso do spray, saindo da situação de intubação.

O presidente da Fiec e o embaixador de Israel acertaram que seguirão mantendo contato com o objetivo de avançar na questão do spray.

Participaram, também, da reunião virtual o reitor da UFC, professor Cândido Albuquerque, o pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, Augusto de Albuquerque, e o professor Rafi Bar-el, da Universidade Bem Gurion, de Israel.

AGROPECUÁRIA

Juntaram-se as principais entidades empresariais do Ceará, inclusive a Fecomércio, no esforço de convencer a secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, a votar hoje, na reunião virtual do Confaz, a favor da proposta da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) que pede a prorrogação, até 31/12/2023, do Convênio 100/1997, que tratam da base de cálculo do ICMS nas operações com insumos, equipamentos, máquinas e produtos agropecuários.

O convênio expirará no próximo dia 31.



As entidades, lideradas pela Federação da Agricultura do Ceará, advertem no ofício que encaminharam à titular da Sefaz:

“Em caso de não renovação (do Convênio), os impactos sobre os custos de produção das atividades agropecuárias e, em consequência, sobre os preços dos alimentos para a população, serão expressivos, justamente em um período que a inflação dos alimentos está pressionando o índice de inflação oficial do País. Segundo estudo da CNA, o aumento dos custos de produção pode interferir no índice da inflação em até 9.5%.”

Mais adiante, o texto diz:

“Nos últimos anos, o setor agropecuário tem contribuído expressivamente para elevar o PIB brasileiro, gerando empregos e superávits comerciais. Tais resultados só foram possíveis em função dos investimentos realizados pelos produtores rurais em máquinas, implementos e insumos agropecuários com alto grau de tecnologia. A manutenção desses investimentos está diretamente relacionada à rentabilidade obtida pelo setor e o aumento do custo de produção comprometerá os ganhos de produtividade observado nos últimos anos. (...) E, como se não bastasse tudo dito acima, ainda estamos diante de uma pandemia nunca vista pelo mundo, a COVID-19, momento extremamente inoportuno para majorar cargas tributárias.”



Mas a titular da Sefaz-Ceará, Fernanda Pacobahyba, pede a palavra para dizer que há muitos vídeos circulando com informações erradas a respeito da posição do Governo do Ceará sobre o tema.



Ela explica que o Convênio 100 “é super importante” para o agronegócio brasileiro”.



E detalha que fertilizantes, defensivos e rações “são tributados entre 18% a 20% de ICMS em operações internas e entre 7% e 12% -- alguns poucos produtos pagam 4% -- em operações interestaduais. Aí você inclui o custo dessa carga tributária no preço do seu produto”.

A secretária acrescenta: “Esse mesmo produto, importado do exterior, está, porém, isento do ICMS. Trata-se de uma criação do Convênio 100 de 1997. Isto afronta o princípio da igualdade. A nossa indústria nacional tem dificuldade de encontrar sua produtividade plena, principalmente neste momento de pandemia que desestrutura a atividade econômica”.



Pacobahyba esclarece: “A posição do Estado do Ceará sempre foi no sentido de discutir o tratamento mais benéfico que é dado para a indústria estrangeira em detrimento da indústria nacional, a favor da qual nós somos”.

Logo no começo da discussão da questão no âmbito do Confaz, observou-se que ela seria inviável em toda a amplitude do Convênio, explica a secretária. Por isto, o foco concentrou-se exclusivamente nos fertilizantes, e mesmo assim “não será de uma vez só”.

“Haverá uma rampa, até alcançar os 4%. É razoável e nada tem contra qualquer setor produtivo do país”, justifica a secretária.

Ontem, à noite, empresários da agropecuária cearense estranharam a posição da secretária Fernanda Pacobahyba, e revelaram que o Ceará "não tem uma só fábrica de fertilizante para beneficiar-se do seu argumento".

Eles disseram, porém, que uma grande importadora, que investiu no Complexo do Pecém, será dura e diretamente prejudicada se o Confaz não prorrogar, hoje, a validade do Convênio 100.



Os mesmos empresários, pelas redes sociais, perguntaram: “Qual ou quais empresas cearenses a Sefaz está legitimamente defendendo?”

CINTURÃO DAS ÁGUAS

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o governo federal já repassou R$ 1,18 bilhão para as obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), em execução pelo governo do Estado.



Já foram executados 64% dos serviços de implantação do CAC, que, também de acordo com o MDR, integra o Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.



Por falar no Canal Norte: ele tem 260 quilômetros de comprimento, três estações de bombeamento, 15 reservatórios, oito aquedutos e três túneis.



BRISANET

Informa a Agência Nacional de Telecomunicações:

A empresa cearense de telecom Brisanet, com sede em Pereiro, no sertão jaguaribano, pilotada pelo autodidata José Roberto Nogueira, colocou-se em primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, feita pela Anatel.



Ela obteve 7,39 pontos, empatando com a catarinense Unifique no ranking nacional de satisfação em banda larga.



A Brisanet tem, só no Ceará, principalmente no interior do Estado, onde é mais atuante, 265 mil assinantes.



Ela já está em operação em Fortaleza, usando para isso cabos de fibra ótica. A empresa tem 2.500 funcionários.

ESCOLAS ABERTAS

Nesta sexta-feira, 12, às 19h30, o Movimento Escolas Abertas do Ceará, que, como sugere o nome, tem o objetivo de retomar as aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino do Estado, promove às 19h30, uma “live”.

Participarão especialistas em epidemiologia, entre eles Luciano Pamplona e Wanderson Oliveira, ambos PHD na matéria.

Será moderadora a anestesiologista Fernanda Araújo, outra PHD.



É um tema polêmico, que tem gerado controvérsias nas famílias.



ANSIEDADE

Há um clima de medo envolvendo a população brasileira - a do Ceará no meio.



Tudo causado pela avalanche de notícias que desaba sobre quem, isolado em casa, sente os efeitos psicossociais da divulgação, com viés político, da tragédia sanitária.



Avós e netos, distantes uns dos outros, sofrem de ansiedade, de angústia, de aflição e de tristeza.

LIDE

Hoje, às 12h30, o empresário Deusmar Queirós, fundador e controlador do Grupo Pague Menos, fala na reunião do Lide-Ceará.

Contará a sua história e a da sua empresa, que é a única rede de farmácias do país a estar presente em todos os 27 estados da Federação e no Distrito Federal.



O encontro será coordenado pela presidente do Lide-Ceará, Emília Buarque.

ENERGIA SOLAR

Foi aprovado ontem pela Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento da Sudene o pedido de financiamento do projeto da Lightsource Geração de Energia, que implantará cinco parques de geração solar no interior do município de Milagres, na região do Cariri, no Sul do Ceará.

Cada um desses parques terá potência instalada de 32,7 MW e cada um absorverá investimento de R$ 84,5 milhões. Juntos, os cinco parques criarão 540 empregos durante a fase de implantação e 125 na de operação.

A aprovação do projeto da Lightsource pela CGDF foi o primeiro passo para a obtenção do financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

EM BAIXA

Bolsas europeias operam em baixa nesta sexta-feira. Os investidores realizam lucros, depois de vários dias de alta – o mercado é, naturalmente, especulativo.

Há, nos EUA, euforia pela aprovação do Auxílio Emergencial de lá, cuja economia receberá injeção de US$ 1,9 trilhão.

Cerca de 280 milhões de norte-americanos receberão, em casa, um cheque de US$ 1.400.