Pandemia: enfim, o reencontro com a vaidade humana

Este colunista, como centenas de outros vaidosos cavalheiros, reencontrou-se ontem com seu cabeleireiro, que, como os demais, estava, havia 40 dias, proibido de exercer sua profissão por causa do isolamento social rígido imposto pelo governo estadual por recomendação da ciência.

Foi uma festa!

Como é que você passou todo este tempo sem sua renda diária? – foi a primeira e óbvia pergunta.

E o penteador respondeu: “Vivi da caridade de alguns clientes, que, mesmo arriscando ser flagrados pela rígida fiscalização policial que se vê aqui na Aldeota e na Beira Mar, receberam meus serviços em sua casa, alguns vieram à minha, e assim eu pude atravessar esse deserto com a graça de Deus”.



No caso deste signatário, tudo funcionou conforme o que manda o decreto governamental: horário previamente marcado.

Cheguei às 11 horas, no exato momento em que saia do salão o cliente das 10.

Álcool gel na entrada, um aceno distante de boas-vindas ao profissional e amigo, um alô para a sua mulher, também cabeleireira, que cuidava de uma cliente na sala ao lado, e só.

Quatro pessoas, todas obrigatoriamente mascaradas, como determina o protocolo científico, num espaço de 70 metros quadrados, separados por uma porta de vidro – a dupla masculina de um lado, a feminina do outro – na Avenida Padre Antônio Tomás.

Desde ontem, mas ainda em horário limitado (somente de 10 às 16 horas), os cabeleireiros, manicures, pedicures e podólogos retomaram seu trabalho e voltaram a ter a renda necessária ao sustento de sua família, e esta é uma notícia importante para a multidão desses profissionais da beleza.

Segundo o Sebrae-Ceará, em agosto de 2013 havia em funcionamento, no Estado, 6.832 salões de beleza, um terço dos quais em Fortaleza (a Bahia tinha 17.438 e Pernambuco, 7.431).

Provavelmente, esses números são bem maiores, hoje.

Só a ciência pode impor protocolos sanitários para este longo período pandêmico. É ela que, com sua experiência no combate a pandemias, permite ou não a circulação de ônibus e metrôs lotados de gente e, ao mesmo tempo, proíbe que templos católicos recebam apenas 10% de sua capacidade de público.



Assim, uma igreja onde cabem 100 pessoas só pode ter 10 durante a celebração da Eucaristia.

Mas isso vai passar, quando der certo. E dará certo, quando passar.

A DIFÍCIL TAREFA DE APURAR INFORMAÇÕES NO CAMPO

Consultor empresarial em agropecuária, o agrônomo Zuza de Oliveira está sugerindo que os técnicos do escritório do IBGE em Fortaleza façam um melhor e mais profundo acompanhamento das informações produzidas pelo setor no Ceará.



Ele enxerga falhas na apuração e no seguimento dos dados relativos às atividades da economia primária estadual.

Todavia, para o também agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo da Secretaria do Agronegócio da Sedet, não é nem será tarefa fácil levantar essas informações e muito menos mantê-las atualizadas.

O Ceará tem, hoje, devidamente cadastradas, 380 mil propriedades rurais, das quais 70% são de pequeno porte.

Há, dificultando esse trabalho, uma questão cultural arraigada, informa Ribeiro, e isto dificulta o trabalho dos técnicos do IBGE e dos organismos estaduais – no caso cearense, a Adagri, o Idace, a Ematerce, a Jucec, a Semace, a Sogerh e a Sefaz.

Sílvio Carlos Ribeiro lembra que o pequeno proprietário rural – tanto no Ceará, quanto no Nordeste e noutras regiões do país – é avesso a entrevistas, principalmente se ela se destinar ao preenchimento de um cadastro municipal, estadual ou federal.

“É uma questão cultural tão forte, que só quando ele tem de vender uma vaca ou um boi, por exemplo, é que se deixa entrevistar para o preenchimento da Guia de Trânsito Animal (GTA), pois sem ela o animal vendido não poderá ser transportado até o seu novo dono”, explica Ribeiro.

Tanto Zuza de Oliveira quanto Sílvio Carlos Ribeiro fazem questão de destacar o trabalho dos técnicos do IBGE, que, mesmo sem as melhores condições para o exercício de sua atividade, a desenvolvem com muita dedicação e esforço.

Os dois também ressaltam que a coleta, a análise e o acompanhamento de informações sobre a agropecuária empresarial, no Ceará e no resto do país, são serviços corriqueiros, facilitados pelo uso da melhor tecnologia.

PANDEMIA: AMAZONAS E PARÁ NA CPI DO FIM DO MUNDO

Em abril de 2020, quando a pandemia já exibia sua trágica estatística, o governo do Amazonas comprou de uma loja de vinhos, localizada em Manaus, 28 ventiladores pulmonares que seriam usados nos hospitais públicos do Estado para o tratamento de doentes infectados pela Covid-19.

Pagou R$ 2,9 milhões.

Feita com dispensa de licitação, questionada pelo Ministério Público de Contas amazonense, a compra foi superfaturada: cada ventilador, da marca Resmed, custou R$ 104,4 mil, muito mais do que os R$ 25 mil cobrados, na época, por cada unidade por revendedores nacionais e estrangeiros.



Um sobrepreço de 316%.

No dia 29 de setembro de 2020, agentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União realizaram em Belém, capital do Pará, a Operação SOS, que apurou irregularidades na contratação, pelo governo do Estado, de Organizações Sociais para a gestão de unidades hospitalares e de hospitais de campanha para o atendimento de infectados pela Covid-19.

A operação investigou 12 contratos feitos entre agosto de 2019 e maio de 2020, somando mais de R$ 1,2 bilhão com quatro Organizações Sociais.



Daquele valor, já haviam sido pagos, até a data da Operação SOS, R$ 310 milhões.



Fatos como os acima citados aconteceram, segundo o noticiário de então, em vários estados, envolvendo, inclusive, governadores, prefeitos e secretários de saúde.



Como será instalada hoje, no Senado Federal, a CPI da Covid-19, eis a chance de apurar se essas acusações tiveram ou ainda têm fundamento.



O senador cearense Eduardo Girão já colheu as assinaturas necessárias para ampliar o objeto de apuração da CPI, denominada, apropriadamente, de CPI do Fim do Mundo.

Mas é quase nenhuma a chance de essa ampliação ser aprovada pelo Supremo Tribunal Federal.

SÉRGIO LEITE, EX DA CSP, FOI ELEITO PARA A ABM

Ex-presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), o engenheiro Sérgio Leite foi eleito ontem presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), com mandato de dois anos.



Foi Sérgio Leite quem comandou, de 2014 a setembro de 2016, as obras de finalização da usina da CSP em Pecém e, também, o início do comissionamento de suas plantas com a produção das primeiras placas de aço.

Enquanto presidiu a CSP, ele manteve estreitas relações com as autoridades do governo do Estado, tendo recebido o título de Cidadão Cearense conferido pela Assembleia Legislativa e, ainda, a Medalha do Mérito Industrial 2016, outorgada pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).



CURADO, DR. JÓRIO AGRADECE QUEM O CUROU DA COVID

Pelas redes sociais, o Dr. Jório da Escóssia Júnior, dono da clínica odontológica que tem o nome do seu falecido pai, agradeceu aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermeiro e à direção do Hospital Regional da Unimed, onde foi internado e de onde saiu completamente curado da Covid-19, pela atenção que lhe dispensaram, "que é a mesma para todomundo", como fez questão de dizer..

Com um terço nas mãos, que ele rezou diariamente durante os dias em que permaneceu internado, o Dr. Jório chegou às lágrimas, emocionado com o que chamou de “abnegado, dedicado e competente cuidado” que recebeu dos profissionais de saúde do HRU.



E, repetindo o bordão do presidente da Unimed, Dr. Elias Leite, concluiu sua fala, dizendo: “Vai dar certo”.

No caso dele, já deu, e já passou.

CHINA OBRIGA IMPRENSA DE MACAU A SER PATRIÓTICA

Macau, uma ex-colônia portuguesa na Ásia, retornou em 1999 ao controle da China, cujo governo está, agora, a exigir dos locutores das emissoras da Teledifusão de Macau – que falam o português – o uso de uma “linguagem patriótica”, o que quer dizer, a favor do Estado chinês e do seu partido único, o PCC.

A organização Repórteres Sem Fronteira, além de entidades sindicais e de classe e, também, o governo de Portugal, liderado pelo Partido Socialista, estão reagindo e protestando contra o que é uma clara ameaça à liberdade de imprensa, o que não há na China.

HOJE, UM DEBATE SOBRE A PANDEMIA NO FUTEBOL

Nesta terça-feira, 13, às 18 horas, o economista Lauro Chaves Neto, membro do Conselho Federal de Economia e professor da Uece, e o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz farão, no instagram @coreconceara, um interessante debate.

Os dois, tricolores de corpo e alma, abordarão os “Impactos Econômicos da Pandemia no Futebol”.

GUERRA PELA GERAÇÃO DISTRIBUIDA SOLAR FOTOVOLTAICA

Informa a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): os atributos positivos da geração distribuída solar fotovoltaica superam, com folga, eventuais custos aos consumidores brasileiros e podem trazer R$ 139 bilhões apenas em novos investimentos ao País até 2050.



Segundo a Absolar, benefícios da geração distribuída solar fotovoltaica somarão mais de R$ 150 bilhões no período somente com a redução de custos no uso de termelétricas, uma das principais responsáveis pelo aumento tarifário na conta de luz e pelas emissões de poluentes e gases de efeito estufa do setor elétrico.

O segmento de geração distribuída solar pode gerar mais de 1 milhão de novos empregos no período, com a criação do marco legal proposto pelo PL 5829/2019, com relatoria do deputado federal Lafayette de Andrada e atualmente em curso na Câmara dos Deputados.

ENEL TEM PACOTE DE OBRAS DE MELHORIA NO CEARÁ

Charles Capdeville, presidente da Enel Distribuição Ceará, anunciará amanhã, quarta-feira, 14, um pacote de obras de melhoria que a empresa realizará em sua rede de distribuição ao longo deste ano.

O anúncio será feito durante uma entrevista à imprensa que será feita pelo modo virtual.

As obras abrangerão projetos de inovação, digitalização e manutenção da rede elétrica, além de ações de sustentabilidade.

A companhia tem hoje, no Ceará, 4,4 milhões de clientes, 189 pontos de atendimento e 117 subestações em todo o estado.

A compañía informa que sua estratégia de atuação é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL COMPLETA HOJE 155 ANOS

Hoje, 13 de abril, a Associação Comercial do Ceará (ACC) celebra 155 anos. Seu atual presidente, João Guimarães, que está transmitindo, pelas redes sociais, uma mensagem, da qual esta coluna destacou o seguinte trecho:

“Se somos o que somos hoje, é preciso reconhecer que, em grande parte, o devemos ao espírito innovador que habita em nós, a ousadia de acreditar na nossa capacidade, de ir além de transformar o calor do sol que nos aplaca e a forçados ventos que nos sopram em energía matriz para os nossos empfreendimentos”.