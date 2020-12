Pandemia: como era o tratamento médico antes e como é hoje

Este é um testemunho pessoal que considero oportuno neste momento de ansiedade causado pelo recrudescimento visível da pandemia.



No dia 12 deste mês, um sábado como o de hoje, reuniram-se em minha casa, como semanalmente acontece, meus filhos, meus netos, minha nora e meu genro.



Na noite de segunda-feira, minha filha começou a sentir dores no corpo e na cabeça e um desarranjo intestinal, além de uma febre de 37,5 graus, que persistiram no início da manhã seguinte, quando ela procurou um posto de atendimento do seu plano de saúde no Hospital Batista, onde uma médica competente e expedita aplicou-lhe o protocolo: uma injeção de Bexametazona e mais Azitromicina, Ivermectina e Predsin.



Ela retornou para casa, e na noite da mesma terça-feira haviam desaparecido todos os sintomas.

Seu marido aproveitou o mesmo protocolo e passou a tomar os mesmos medicamentos.

Ontem, ele testou positivo para Covid, mas sem qualquer sintoma, mantendo-se, porém, em quarentena doméstica com a mulher e o filho de 7 anos.

Por sua vez, minha neta, de 21 anos, sentiu também na segunda-feira, 14, dores no corpo e ausência de olfato e paladar.

Foi ao Hospital São Carlos, onde um médico preceituou o mesmíssimo protocolo aplicado aos seus tios.



Ontem, ela bem estava bem, com nenhum sintoma.

Eu e minha mulher, matriculados na faixa etária de alto risco, cumprindo o que recomenda o protocolo do bom senso, estamos, desde o dia 12, mantendo distância física dos nossos entes mais queridos e, também, sem nenhum sintoma da doença.



Se algum sinal da Covid surgir, já sabemos o protocolo a seguir. A Ivermectina já usamos há três mese, de 14 em 14 dias.



Lembram-se do início da pandemia, nos idos de março? Tudo era confuso.



Na época, o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um marqueteiro de primeira, repetia na televisão que a máscara de proteção só deveria ser usada pelos médicos, enfermeiros e outros profissionais da área, recomendação que se mostrou errada, pois esse equipamento, de tão necessário, teve de ser importado até que a indústria nacional o produzisse em escala.



A máscara, hoje, é adereço obrigatório usado pelos habitantes do mundo.



Não havia protocolo, recordam-se?

O que havia era uma disputa política e ideológica – que persiste hoje mais feroz ainda – entre os contra e os a favor das ações do governo.



Para aqueles, Ivermectina, Hidroxicloroquina e Azitromicina não tinham e não têm eficácia comprovada pela ciência, o que foi desautorizado por um hospital público de Floriano, no Piauí, que, como os do Ceará, segue usando, com êxito, os três medicamentos e mais corticóides para tratar pacientes atacados pelo vírus.

Mas a melhor maneira de evitar a Covid é correr das aglomerações, o que é impossível no transporte coletivo, nas praias, nas praças.

Assim, boa providência tomaram o governo do Estado do Ceará e a PMF, que decidiram não promover, neste ano, a festa de réveillon no Aterro da Praia de Iracema.



O registro de óbitos causados pela pandemia tem crescido porque a maioria dos casos surge, exatamente, das aglomerações, uma das preferência do vírus.

Um pouco de calma e cautela farão bem agora, pois a pandemia vai passar com a vacinação que se aproxima e já transformada em nova disputa política e ideológica, infelizmente.

PROTESTO

Inoportuno e inapropriado neste tempo de Natal!

Assim têm reagido as famílias que perderam parentes durante esta pandemia a um comercial do governo do Estado, exibido nas redes sociais.

Nele, uma filha enaltece as virtudes do pai morto e se declara culpada pela morte dele, porque “fui eu que contagiei ele”.

Uma viúva septuagenária, leitora desta coluna, transmitiu seu protesto com a seguinte mensagem:

“Além da dor que todas as famílias estão sentindo pela perda de seus entes queridos, o governo nos aponta como culpados”.

E acrescentou:

“Aqui, todos pegamos uns dos outros e, infelizmente, meu marido morreu, e nossa consciência está tranquila e em paz, sem nenhuma culpa. Reflitam e vejam quem são realmente os culpados”.

GRANITO

Será o granito Branco Ceará, um dos mais belos e mais disputados do mundo, que revestirá a fachada do edifício São Carlos, de 40 andares, que a Construtora Normatel levantará ao lado do Ideal Clube, em frente à praia.



Ele terá unidades de 800 metros quadrados, e só uma por andar.

O granito Branco Ceará, extraído e beneficiado pela empresa Ceará Stone no sertão cearense, é o mesmo granito que ornamenta os aeroportos de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, e Guarulhos, em São Paulo, e também o BS Design, em Fortaleza.



SINDICAIS

Centrais sindicais, lideradas pela CUT, distribuíram ontem uma nota na qual exigem do governo da União a manutenção do Auxílio Emergencial.



E mais do que isto: querem que o valor do benefício retorne aos R$ 600 reais de sua origem. Maravilha!



Elas, porém, esqueceram de indicar a fonte orçamentária da qual virão os recursos necessários ao pagamento do auxílio.

BIODIESEL

Esclarece a Petrobras A usina de biodiesel de Quixadá não foi vendida.



O que a Petrobras vendeu ontem por R$ 319 milhões à RP Participações foram os 50% de sua parte na BSBIOS, uma subsidiária da estatal, que ainda segue o processo de venda de sua usina quixadaense.

A informação, divulgada ontem por esta coluna em sua versão digital no portal do Diário do Nordeste, teve como fonte uma autoridade do governo do Estado, que recebeu mensagem de um diretor da Petrobras, dizendo exatamente o seguinte: "Bom dia, fulnao (identidade da fonte preservada): acabamos de anunciar a venda da nossa participação de 50% na BSBIOS Petrobras Combustíveis. Neste pacote está a plantade biodiesel de Quixadá. A adquirente é a RP Participações".

Se alguém misturou as bolas não foi a fonte da coluna, mas quem emitiu a primeira mensagem que originou a informação.

EMBRAER

Informa a Embraer que realizou a primeira conversão de um jato Legacy 450 em um Praetor 500 na Europa para um cliente não divulgado.



A conversão foi executada no Centro de Serviço de Jatos Executivos da Embraer no Aeroporto Internacional de Le Bourget, em Paris, na França.

O processo completo de conversão de um Legacy 450 (com 2.900 milhas náuticas de alcance) em Praetor 500 (com 3.340 milhas náuticas de alcance) pode ser realizado nos Centro de Serviços próprios da Embraer.

Eles se lovalizam em Le Bourget, na França; Bradley, em Windsor Locks, Connecticut; e Fort Lauderdale, na Flórida, ambos nos Estados Unidos; e em Sorocaba, no Brasil.

No total, a Embraer já realizou a conversão de 11 jatos Legacy 450 em Praetor 500.

IMPEACHMENT

Ganha corpo o movimento político que pretende tirar do poder, por impeachment, o presidente Bolsonaro, que, com todo o respeito a quem pensa o contrário, tem contribuído com o que diz para jogar mais gasolina nesse fogo.

A próxima eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sinalizará para o futuro próximo da política e da economia brasileiras.