Pandemia: como era e como é no dia de hoje

Este é um testemunho pessoal que considero oportuno neste momento de ansiedade causada pelo recrudescimento visível da pandemia. No dia 12 deste mês, um sábado como o de hoje, reuniram-se em minha casa, como semanalmente acontece, meus filhos, meus netos, minha nora e meu genro. Na noite de segunda-feira, minha filha sentiu dores no corpo e na cabeça e um desarranjo intestinal, além de uma febre de 37,5 graus, que persistiram no início da manhã seguinte, quando ela procurou um posto de atendimento do seu plano de saúde no Hospital Batista. Uma médica competente e expedita aplicou-lhe o protocolo: uma injeção de Bexametazona e mais Azitromicina, Ivermectina e Predsin. Na mesma terça-feira, desapareceram os sintomas. Seu marido aproveitou o mesmo protocolo e passou a tomar os mesmos medicamentos. Ontem, ele testou positivo para Covid, mas assintomático, mantendo-se em quarentena doméstica com a mulher e o filho de 7 anos. Minha neta, de 21 anos, teve os mesmos sintomas. Foi ao Hospital S. Carlos, onde lhe foi prescrito o mesmíssimo protocolo aplicado aos tios. Ontem, ela estava sem nenhum sintoma. Eu e minha mulher, matriculados na faixa etária de risco, cumprindo o que recomenda o protocolo do bom senso, estamos, desde o dia 12, mantendo distância física dos nossos entes mais queridos e, também, sem nenhum sintoma da doença. Se algum sinal da Covid surgir, já sabemos o protocolo a seguir. Lembram-se do início da pandemia, nos idos de março? Tudo era confuso. O ministro da Saúde na época, Henrique Mandetta, um marqueteiro, repetia: a máscara de proteção só deve ser usada por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área, recomendação equivocada, pois esse equipamento, de tão necessário, teve de ser importado até que a indústria nacional o produzisse em escala. A máscara, hoje, é adereço obrigatório dos habitantes do mundo. Não havia um protocolo, recordam? O que havia era uma disputa política e ideológica - que persiste hoje mais feroz ainda - entre os contra e os a favor das ações do Governo. Para aqueles, Ivermectina, Hidroxicloroquina e Azitromica não tinham e nem têm eficácia comprovada pela ciência, o que foi desautorizado por um hospital público de Floriano, no Piauí, que, como os do Ceará, segue usando, com êxito, os três medicamentos e mais corticoides para tratar pacientes atacados pelo vírus. Quer livrar-se da Covid? Evite aglomeração, máxime nas festas de fim de ano.

Biodiesel

Esclarece a Petrobras: a usina de biodiesel de Quixadá ainda não foi vendida. A fonte da informação que esta coluna divulgou ontem em sua versão digital, publicada no portal do Diário do Nordeste - uma autoridade do Governo do Estado - equivocou-se. Não por culpa dela, mas de um diretor da própria Petrobras, que lhe transmitiu a notícia.

As centrais sindicais distribuíram ontem uma nota na qual exigem do governo da União a manutenção do Auxílio Emergencial. Mais: querem que o valor do benefício retorne aos R$ 600 reais de sua origem. Mas elas esqueceram de indicar a fonte orçamentária da qual virão os recursos necessários ao pagamento do auxílio.