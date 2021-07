Nova Adece também ofertará crédito às empresas

Transformada em agência de fomento, com autonomia até para oferecer crédito, a Adece, um organismo estratégico da política de desenvolvimento econômico do governo do Estado, prepara-se para o que, nos corredores da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), já é chamado de uma revolução, uma vez que estão previstos não só um novo modelo de financiamento, mas novos agentes de financiamento.



Uma fonte da Adece disse ontem à coluna que, se esse novo modelo de oferta de crédito vingar, “crescerão bastante os investimentos privados, motivando, em contrapartida, os investimentos públicos” (leia-se investimentos do governo estadual).



A mesma fonte advertiu, porém, que, para que essa estratégia dê certo, será fundamental a parceria do setor privado na adoção de novas práticas de gestão, entre as quais a que permita uma melhor política salarial para o seu conjunto de colaboradores.



“O trabalhador cearense precisa de melhorar sua renda, sem o que o Ceará não será uma economia de consumo, como a desejamos”, acrescentou a fonte.

O tripé investimento público, investimento privado e alto consumo fará o PIB cearense crescer rapidamente – é o que imaginam os formuladores dessa nova política de desenvolvimento em implementação pelo governo do Estado, por meio da Adece.



CORRUPÇÃO NA SAÚDE NÃO É NOVIDADE

Agora já se sabe, com clareza, por que, sempre que se constitui um novo governo no Brasil, a mais acirrada disputa dos partidos que lhe emprestam apoio no Parlamento é pela gestão do ministério da Saúde.

Os grandes partidos – PT, PSDB, MDB, PP, DEM, PSL – terçam armas pelo direito de administrar aquela pasta e seu oceânico orçamento, dentro do qual cabe tudo, até a fraude nas licitações para a compra de medicamentos e de vacinas, como agora aconteceu.

O que mais intriga nessa triste tradição é a impunidade, que se estende aos estados e municípios, onde o mau exemplo federal é replicado sem qualquer temor dos problemas e dos constrangimentos que uma ação policial pode causar.

Pelo histórico da nefasta relação da maioria dos políticos brasileiros com as verbas públicas, estava escrito nas estrelas que a pandemia da Covid-19 se transformaria – e se transformou – em mais um escândalo de corrupção que, até agora, porém, não passou de um circo midiático pré-eleitoral produzido pela CPI do Senado, sem investigação aprofundada da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.



Há denúncias gravíssimas sobre a exigência de propina, por hierarcas do ministério da Saúde, para a autorização de compra de vacinas contra a Covid. Mas, também até agora, não se tem registro de qualquer pagamento feito pelo governo para a compra irregular de vacinas.

Todavia, há outras denúncias, com o mesmo grau superlativo de gravidade, envolvendo altas autoridades estaduais e municipais por desvio de verbas federais destinadas ao enfrentamento da doença – o governador do Amazonas, Wilson Lima, é uma dessas autoridades mencionadas, e contra ele e alguns dos seus auxiliares a PF fez uma operação neste ano para apurar desvio de verbas para a saúde.

Agora, surgiram os nomes do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas), que foi ministro da Saúde no governo Michel Temer, e o do ex-ministro Henrique Mandetta (DEM), ambos referidos como tendo indicado os funcionários do ministério da Saúde responsáveis pelos atos que estão sob suspeita da CPI e da mídia.

O objetivo da CPI é criar o fato político que detone um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e para isto o seu relator Renam Calheiros eabora um relatório acusatório que não terá, pelo que se viu e ouviu até agora, qualquer referência aos desvios dos recursos enviados pela União aos estados para o combate à Covid.

Se essa estratégia dará certo, só o tempo dirá.

UM POLÍTICO SÉRIO, CORAJOSO E GAY

Ontem, o mundo político brasileiro foi surpreendido pela declaração do jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se declarou gay e ele mesmo, durante entrevista concedida ao jornalista Pedro Bial, na TV Globo, confessou que está namorando um médio capixaba.

O namoro já dura 9 meses.

Leite é pré-candidato a presidente da República na eleição do próximo ano. Quadro importante do PSDB, o governador gaúcho disse que está “aliviado” por haver tornado pública sua orientação sexual.

Para o governador, mais coragem do que ele ao fazer esta revelação, “tem quem vai para um hospital de campanha para trabalhar na linha de frente da pandemia”, disse ele sobre a repercussão que deverá ter seu pronunciamento junto à opinião pública.



A gestão de Eduardo Leite, contra a qual não há qualquer denúncia de irregularidade, é bem avaliada pela população do Rio Grande do Sul.



GOL AUMENTA VOOS GUARULHOS-JERI

Informa a Gol Linhas Aéreas que está ampliando, pelo menos neste mês de julho, temporada de férias, seus voos de Guarulhos (SP) para Jericoacoara. Eram três voos semanais; agora, são cinco.

De Congonhas (SP) para Fortaleza e vice-versa são dois voos diárias neste mês.

A Gol informa, ainda, que está retomando os voos de Fortaleza para Juazeiro do Norte, Natal e Teresina, com o que a empresa completa 12 destinos com 21 voos diários a partir desta capital.É o turismo voltando a jato.

PARCERIA PELO SOCIAL

Deram-se as mãos a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), a CBMM – líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio – e a Posco, terceira maior produtora de aço do mundo, por meio de sua subsidiária no Canadá, a Poscan.

Os três parceiros iniciaram a execução de quatro projetos sociais que beneficiarão centenas de moradores de São Gonçalo do Amarante, em cuja geografia está a usina da CSP, com ações de desenvolvimento cultural, social e econômico.

Os projetos serão realizados até dezembro deste ano e absorverá recursos de R$ 540 mil.

PROPOSTAS PARA SAIR DA CRISE ENERGÉTICA

Empresários filiados à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) apresentaram ao Ministério de Minas de Energia (MME) propostas para o enfrentamento da crise hídrica que tem preocupado o setor elétrico nacional e provocado a elevação das contas de luz da população e dos setores produtivos do País.



Por sugestão do próprio ministro do MME, Bento Albuquerque, o time da Absolar reuniu-se, por vídeo conferência, com técnicos de suas secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Energético e de Energia Elétrica, aos quais propuseram medidas viáveis e de curto e médio prazos para a diversificação da matriz energética e para o atendimento da demanda elétrica, a partir da ampliação da energia solar no País.



Entre as medidas apresentadas pela entidade, destacaram-se ações para os segmentos de mercado de geração própria de energia solar, em telhados de edifícios e pequenos terrenos (geração distribuída) e de grandes usinas solares (geração centralizada).



Na geração distribuída, a entidade propôs um incentivo claro do Governo Federal à geração de energia solar feita por investimentos diretos dos próprios consumidores em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais. Esta ação poderá ampliar, em poucos meses, a capacidade instalada do segmento, que hoje já é equivalente a 40% da potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu.

Em 2020, a geração distribuída liderou o aumento de capacidade instalada de geração no país, tendo adicionado mais de 2.500 MW em plena pandemia de COVID-19.



A entidade também propôs atuação mais presente do governo Federal junto às distribuidoras de energia elétrica, para destravar novos projetos de energia solar em telhados e pequenos terrenos, hoje aguardando retorno das distribuidoras para obter conexão.

Em Minas Gerais, há cerca de 500 MW à espera da liberação das concessionárias. Acelerar estes processos e punir atrasos no retorno aos consumidores permitirá a entrada em operação de mais usinas em poucos meses, em todos os estados do País.



No caso das usinas de grande porte, a Absolar recomenda a realização de novos leilões de energia com participação da fonte solar, já que os empreendimentos são de rápida implementação (um ano e meio, em média) e possuem os preços-médios mais competitivos entre as fontes renováveis, colaborando para a redução na conta de luz dos brasileiros.