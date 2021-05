No dia da Indústria, os grandes avanços do Ceará

Hoje, 25 de maio, é o Dia da Indústria, setor da atividade econômica que, no Ceará, representa 18,1% do PIB estadual.

Nos últimos 30 anos, a indústria cearense deu um salto de qualidade, transformando-se, só para citar um exemplo, no principal polo exportador de calçados do país, para o que a contribuição do Grupo Grendene foi fundamental.

Mais recentemente, em 2016, a indústria do Ceará, que já ingressara, mais de 35 anos atrás, na atividade siderúrgica, testemunhou o início de operação de uma das mais modernas aciarias do mundo, a da usina siderúrgica do Pecém, em cuja implantação foram investidos cerca de US$ 6 bilhões.

Hoje, a usina da CSP produz e exporta vários tipos de placas de aço para diferentes países dos cinco continentes, incluindo os EUA.

É a CSP que lidera a pauta de exportações do Estado e foi ela que redesenhou o perfil industrial cearense a tal ponto que influiu positivamente no incremento do PIB estadual.

A indústria do Ceará produz de tudo – a Esmaltec, do grupo Edson Queiroz, que fabrica toda a linha branca, é, por exemplo, a líder do mercado nacional de fogões.

Algumas das mais modernas fábricas de fios e tecidos do Brasil são cearenses e operam no Ceará.

A indústria da construção civil do Ceará mantém-se na vanguarda e, neste momento, constrói edifícios residenciais com padrão internacional, incorporado novidades tecnológicas dos países do Primeiro Mundo.

Está nascendo um Polo Industrial de Saúde no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, do qual é destaque a Fiocruz, que ali produzirá inúmeros medicamentos, incluindo vacinas.

Em Pacatuba, na mesma RMF, começa a surgir um Polo Industrial Químico, ampliando as perspectivas das crescentes e modernas empresas fabricantes de produtos farmacêuticos e de higiene e beleza.

Não apenas no chão de suas fábricas brilha a indústria cearense. Ela também tem papel importante e vital nas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Estado.

Nos mesmos últimos 30 anos, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), principal entidade empresarial do Estado, tornou-se parceira do seu governo, contribuindo com sua inteligência e sua expertise para a elaboração e a implementação dos novos projetos e programas que têm atraído investimentos nacionais e estrangeiros e, ainda, implementado a inovação tecnológica.

Esta coluna saúda, neste Dia da Indústria, a comunidade industrial cearense e, destacadamente, a Fiec, cujo presidente, Ricardo Cavalcante, tem sido um dínamo na resposta aos desafios que diariamente se lhes apresentam os setores público e privado.