No Acaraú, plantam-se, consorciados, coco e cacau

Na semana passada, equipes técnicas das secretarias executivas da Indústria e Comércio, de Serviços e Inovação, do Trabalho e Empreendedorismo e do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedet) do Governo do Estado visitaram polos de produção no Baixo Acaraú, Ubajara e Marco.

Voltaram entusiasmadas com o que viram e com o que previram.

No Distrito de Irrigação do Baixo Acaraú, que pode ser chamado pela sua sigla Dibau, os técnicos da Sedet impressionaram-se com o avanço da cultura do coco que hoje já ocupa 2.500 dos 4 mil hectares da área, consorciada – e aqui está a boa novidade— com a do cacau, cujos clones foram desenvolvidos por um exitoso projeto no Baixo Jaguaribe, bancado pela Univale, entidade que congrega os pequenos produtores da região jaguaribana.

Protegido pela sombra dos coqueiros, o cacau cearense – contaram os técnicos da Sedet – desenvolve-se até agora sem problemas no bom solo e no bom clima do Baixo Acaraú.

O cacau é uma commodity cujo valor cresceu bastante nos últimos anos, e é nele que investem os produtores de coco do Dibau, que, por causa da crise hídrica que enfrentou entre 2014 e 2017, chegou a reduzir sua área de produção para menos de 1 mil hectares.

O time da Sedet subiu a serra da Ibiapaba e chegou a Ubajara, onde conheceu a unidade cearense da empresa mineira Trabeschi, gigante brasileira da hortifruticultura.

Lá, a Trebeschi produz tomates e pimentões em área de 15 hectares, totalmente protegida por estufas. Toda a produção é comercializada para o mercado nacional e regional nordestino.

Dando emprego direto a 120 pessoas, a Trebeschi iniciou um programa de integração com produtores ibiapabanos, ao mesmo tempo em que desenvolve agora novas tecnologias adaptáveis às condições locais de produção.

Executivos da Tredeschi disseram aos técnicos da Sedet que no solo da Ibiapaba a empresa espera obter, no curto prazo, as maiores produtividades do país, citando como causa as condições ideais de radiação solar, combinada à temperatura da serra.

A comitiva da Sedet visitou, ainda, o Polo Moveleiro de Marco, onde se encantou não só com suas modernas fábricas de móveis, boa parte de cuja produção é exportada para o exterior, mas com o seu projeto florestal, que, neste momento, já conta com 1 mil hectares plantados de eucaliptos, já caminhando para a idade adulta.



O projeto é para 5 mil hectares.

Como na área do projeto já se desenvolvem a apicultura e a pecuária, caminha-se para algo mais abrangente, ou seja, a integração Lavoura-Pecuária-Floresta, replicando aqui o projeto que a Embrapa implantou, com sucesso, em fazendas do Norte e do Centro Oeste do país.

NANO TECNOLOGIA NA AGRICULTURA

Deram-se as mãos a Academia Cearenses de Ciência e a Academia Cearense de Engenharia para promover amanhã, terça-feira, 27, às 17 horas, palestra da doutora Natália Florêncio Martins, sobre Nano Formulações Aplicadas à Agricultura.

Ela é uma das mais respeitadas pesquisadoras da Embrapa, estando agora lotada na Embrapa Agroindústria Tropical, com sede aqui em Fortaleza.

Sua palestra, que será proferida pelo modo virtual, poderá ser acompanhada pelo seguinte link: https://meet.google.com/xng-iwwc-gpy

ESTIAGEM JÁ MOSTRA SEUS EFEITOS

Por causa da estiagem (mas podem chamar-me de seca), a Defesa Civil Nacional, organismo do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) baixou Portaria declarando em estado de emergência os municípios cearenses de Catunda e Solonópole.

Estamos apenas na metade do ano. Até dezembro, segundo os prognósticos da ciência do clima, o quadro tende a ficar pior, atingindo mais municípios do sertão cearense, onde a crise de oferta hídrica se tornará mais grave.

Detalhe: neste momento – e até o fim deste ano – estará suspenso o fornecimento de água do Projeto São Francisco para o Ceará.

Toda a água bombeada da Estação Elevatória de Salgueiro para a barragem do Jati está sendo transportada pelo Canal Norte para a Paraíba, onde estão sendo testados os reservatórios construídos ao longo do caminho.

BETO STUDART ANUNCIA NOVO EMPREENDIMENTO

Informa o empresário Beto Studart: sua BS Incorporações lançará, até o fim deste ano, um novo empreendimento imobiliário – o BS Gold.

Será um edifício residencial condominial de 37 andares – um apartamento por andar, cada um com sua especificidade – projetado pelo arquiteto Daniel Arruda.

“Será um marco na arquitetura cearense”, afirma Studart, acrescentando que o prédio ocupará um quarto da quadra que a BS Incorporações tem na Avenida Santos Dumont com as ruas Dias da Rocha, Desembargador Leite Albuquerque e Avenida Senador Virgílio Távora.

O Valor Geral de Venda (VGV) do BS Gold é estimado em R$ 250 milhões.

BRISANET FIXA PREÇO DE SUAS AÇÕES

Amanhã, em São Paulo, o sócio majoritário e CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, reunir-se-á com executivos dos bancos que o assessoram na abertura do capital da empresa.

Objetivo: fixar do preço de suas ações que serão negociadas, a partir de quinta-feira, 29, quando se dará o seu IPO (lançamento inicial de ações) na Bolsa de Valores B3.

Se tudo acontecer como está previsto, a Brisanet, bem capitalizada, participará do leilão 5G a ser promovido neste semestre pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

BOLSAS DA CHINA DESABAM

Desabaram as bolsas de valores chinesas – de Xangai e Hong Kong – que fecharam em queda nesta segunda-feira.

A de Hong Kong perdeu 3,6%; a de Xangai, 2,6%.

Os papéis da Meituan, maior empresa chinesa de entrega de refeições, caíram 15%.

Consequência: as bolsas europeias operam em queda nesta manhã.