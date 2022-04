Museu da Indústria bate recorde de visitação

Um dos espaços de cultura mais importantes de Fortaleza, o Museu da Indústria também sofreu os impactos da pandemia de Covid-19.

Mas, no recente mês de março, o museu bateu um recorde: visitaram-no 2.574 pessoas, que se encantaram com as exposições “Carnaúba - Árvore da vida” e “Eletricidade: história, memória e futuro do patrimônio energético no Ceará”.

O gestor do museu, Luis Carlos Sabadia, explica que o relaxamento dos decretos de isolamento social e a redução no número de casos de coronavírus influenciaram positivamente no retorno do público.

"Esse quantitativo expressa o novo momento que estamos vivendo. Depois de um longo período, com a melhora nos indicadores da pandemia, famílias, professores e estudantes têm buscado conviver nos espaços do Museu. Para nós, é uma alegria imensa ver as crianças circulando no espaço, os estudantes apreciando as exposições e os turistas fascinados com esse importante edifício histórico da cidade de Fortaleza. A cultura demonstra todo o seu potencial de ação nas nossas vidas!", afirma Sabadia.

As visitas ao Museu da Indústria acontecem de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. Aos domingos, das 9h às 13h.

O Museu também oferece a possibilidade de receber grupos de forma presencial ou virtual, mediante agendamento. A entrada é gratuita.

O Museu da Indústria tem como proposta valorizar e preservar a memória de cinco séculos de desenvolvimento da história industrial cearense em um espaço igualmente aberto aos atuais tempos de inovação, tecnologia e conhecimento.

Localizado no mais importante corredor histórico do Centro de Fortaleza – o Passeio Público – o Museu da Indústria permite a quem o visita vislumbrar o Forte Nossa Senhora de Assunção, a Santa Casa de Misericórdia, o Centro Cultural Dragão do Mar e a Catedral.

O museu tem mais de 2 mil metros quadrados de área, distribuídos em espaços diversos, voltados para ações museológicas e culturais em geral.