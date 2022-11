Mudança no Pecém? Será preciso combinar com holandeses de Roterdã

“Será preciso combinar com os holandeses do Porto de Roterdã”, foi o que disse ontem a esta coluna uma fonte empresarial a propósito da notícia aqui divulgada, segundo a qual o atual presidente da Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), Danilo Serpa, poderá ser substituído, a partir do próximo mês de janeiro, pelo secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), engenheiro Maia Júnior, que já foi secretário de Infraestrutura e vice-governador do estado.

A mesma fonte acrescentou que a CIPP tem o protagonismo e a importância de hoje porque “foi Danilo Serpa quem, pessoalmente, construiu os alicerces do que hoje é a sólida parceria do Pecém com o Porto de Roterdã, que comprou 30% do capital da empresa que administra o Complexo do Pecém e, também, a ZPE do Ceará”.

De acordo com o mesmo informante, “o mais sensato seria a permanência de Danilo Serpa por mais 12 meses à frente da CIPP, tempo necessário para que ele transfira ao futuro presidente da empresa não só todas as informações, mas também os planos estratégicos da CIPP e de Roterdã para o Pecém”.

A fonte acrescentou que os operadores portuários estão desde ontem surpresos com a informação sobre a provável mudança no comando do Complexo do Pecém. “É algo que nos surpreende e nos preocupa”, disse a fonte.

Há poucas semanas, a APM, uma empresa dinamarquesa que faz operação portuária no Pecém, ganhou, por meio de leilão, a concessão por 30 anos do Tecom 2 (Terminal de Contêiner 2) do Porto de Suape, em Pernambuco. Trata-se de uma gigante do setor, que também ficou surpresa com a notícia de que poderá mudar a presidência da CIPP S/A.

“Com um pé fincado no Porto de Suape e com outro instalado no Porto do Pecém, a APM poderá reagir drástica e negativamente a uma troca de comando no terminal portuário de São Gonçalo do Amarante”, comentou o informante, acrescentando: “Se houver uma desconfiança do uso político do Pecém, a APM poderá, em pouco tempo, transferir para Suape todos os seus equipamentos de movimentação de contêineres”.

Esta coluna lembra de como começou a parceria de Roterdã com a CIPP. Tão logo assumiu a presidência do Pecém em outubro de 2015, Danilo Serpa reuniu-se com um grupo de empresários da agropecuária e da indústria. E ouviu do agroindustrial Carlos Prado, hoje vice-presidente da Fiec, a sugestão de procurar a Autoridade Portuária de Roterdã para dar-lhe uma consultoria.

Uma semana depois, Serpa já estava no gabinete de René van der Plas, presidente do porto holandês.

Menos de dois anos após esse primeiro encontro, o governador Camilo Santana e uma grande comitiva empresarial cearense, liderada pelo então presidente da Fiec, Beto Studart, viajaram a Holanda, onde celebraram uma parceria com o Porto de Roterdã, cujos técnicos passaram a prestar consultoria ao porto do Pecém.

Hoje, os holandeses de Roterdã são sócios da CIPP S/A e estão prontos a avalizar, junto a bancos internacionais, um financiamento de R$ 1,5 bilhão para mais uma ampliação do Porto do Pecém, que será preparado para receber os grandes investimentos a serem feitos por empresas estrangeiras e nacionais no Hub do Hidrogênio Verde do Ceará.

Por enquanto, esta coluna faz questão de ressaltar, que tudo não passa de especulação. Quem dará a última palavra sobre mudanças no comando das empresas estaduais, ncluindo a CIPP S/A, será o governador eleito Elmano Freitas, e até agora ele não falou, nem quer falar, sobre o assunto, no que age corretamente, como manda o figurino da boa política.

LULA FALA E O MERCADO FINANCEIRO ENTRA EM PÂNICO

Ontem, novamente, o mercado financeiro viveu um dia infernal. A Bolsa de Valores B3 despencou 3,35%, aos 109.775 pontos. E o dólar subiu, e subiu muito. A alta da moeda norte-americana foi de 4,14%, fechando cotado a R$ 5,39, depois de ter tocado a máxima de R$ 5,41.

A causa da queda da Bolsa e da alta do dólar foram as declarações feitas ontem pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que confirmou que vai furar a Lei do teto dos gastos, com o que o orçamento da União para o próximo ano de 2003 terá um déficit de R$ 175 bilhões, no mínimo. O mercado não gostou do que ouviu e reagiu imediatamente.

E ao saber da reação do mercado financeiro, isto é, da queda da Bolsa e da alta do dólar, Lula disse aos jornalistas em Brasília, onde se encontrava ontem à tarde:

“O mercado fica nervoso à toa. Nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. Engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos de Bolsonaro”.

Os investidores estão preocupados com o quadro fiscal do país, ou seja, com a situação das despesas do futuro governo, que, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição, uma PEC, quer subir para R$ 600 o valor mensal do Auxílio Brasil que voltará a denominar-se Bolsa Família.

Ele também quer dar um reajuste real ao salário-mínimo e pretende, ainda, recursos para aumentar a oferta de crédito com o objetivo de elevar o consumo das famílias e fazer a economia crescer. Tudo isto custa dinheiro que, por enquanto, não existe no orçamento.

Os economistas, inclusive os de esquerda, não têm dúvida de que essas medidas aumentarão a dívida pública e causarão inflação, que hoje, anualizada, está em 6,7%, menor do que a dos EUA, que está em 8% e do que a da Europa, que beira os 10%.

Para garantir esses recursos, Lula e sua equipe têm conversado com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Artur Lira, negociando a aprovação da PEC. Essa PEC tem, também, a finalidade de retirar do teto de gastos, de forma permanente, as despesas com o Bolsa Família.

Mas Lula, que é uma águia da política, também trabalha para atrair deputados do Centrão, com os quais sonha construir uma maioria parlamentar que lhe garanta a aprovação de medidas sociais e econômicas para o seu futuro governo.

Mas é preciso lembrar o que Lula disse ontem, sob forte emoção. Ele afirmou, entre outras coisas, o seguinte:

“Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social deste país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que não estabelecemos um novo paradigma de funcionamento deste país?”

E Lula disse mais:

“Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da Farmácia Popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro deste país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. É um compromisso em fazer com que esse país maravilhoso tenha o povo voltando a sorrir”.

Convenhamos: essas foram promessas de campanha do presidente eleito, que, agora, com o mandato popular na mão, trabalha para que elas sejam cumpridas. As promessas são essas, seus objetivos são importantes, mas elas terão consequências que prejudicarão a economia no curtíssimo prazo, ou seja, no decorrer do próximo ano.

Nós já sabemos o que acontece quando as contas públicas são desajustadas. Os exemplos estão aqui perto de nós, aqui na América Latina.

O Ano Novo que vem chegando promete muitas emoções.