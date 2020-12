Móveis do Ceará ganham o mundo e competem com os da China

Foi um ano difícil e desafiador, mas os desafios foram vencidos graças ao trabalho e à criatividade das empresas.

Os resultados só não foram melhores porque há um problema causado pelos efeitos sociais e econômicos da pandemia e até aqui não superado: o da falta de matéria-prima.

Mas a perspectiva para 2021 é ainda melhor.

Este é o resumo da exposição que, sobre a performance do setor neste 2020, fez para a coluna o empresário Osterno Júnior, presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário do Ceará (Sindmóveis) e dono da Osterno Móveis, cuja fábrica é uma das maiores do Polo Moveleiro de Marco, na região Norte do Ceará, onde 35 empresas, quase como um “pool”, fabricam, vendem para o mercado interno e exportam móveis para vários países, inclusive os Estados Unidos.

Osterno revela que as vendas para o estrangeiro seguem em curva ascendente, com tendência de retomada dos níveis de 2003.

“O dólar está hoje favorável, o que nos permite competir bem com os chineses”, informa ele.

A movelaria chinesa também é agressiva, mas, mesmo assim, a indústria do mobiliário cearense tem obtido sucesso na exportação por um motivo decisivo: a alta qualidade dos seus produtos, que inclui também o moderno design, em linha com o que exige o mercado externo.

Um dos mais recentes mercados conquistados pelas moveleiras do Ceará foi o de Angola, na África, onde os concorrentes da China têm forte presença. O mercado angolano soma-se, entre outros, aos do México, Itália, Porto Rico e Canadá, além, claro, do norte-americano.

Segundo Osterno Júnior, pode parecer incrível, mas neste ano de pandemia, com as duras, trágicas e conhecidas e lamentadas consequências, a indústria cearense de móveis está registrando “uma receita melhor do que a do ano passado”.

Ele revela que o mercado interno brasileiro vem crescendo em boa velocidade, razão por que sua empresa investe no nicho de “Contract”, ou seja, móveis corporativos para hotéis, pousadas, bares, restaurantes, locais de culto, hospitais e afins.

O Sindmóveis cresceu muito nos últimos anos: hoje, ele tem 96 empresas associadas. E seu viés é de alta.

Esta coluna repete, mais uma vez: o melhor do Ceará é o cearense.

SEM CHUVA

Se a natureza negar chuvas para o Ceará em 2021 e se as águas do Projeto São Francisco não chegarem ao Castanhão em março, como se espera, serão adiados alguns planos de novos investimentos de empresas do agronegócio na Chapada do Apodi e no Distrito Irrigado de Tabuleiros de Russas.

Assim, cresce a torcida pela volta das chuvas.

EM CASA

Informa o Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada:

No último mês de setembro, as pessoas que estão em “home office” (trabalhando em casa) consumiram cerca de R$ 35 bilhões como remuneração (salário, principalmente) pelo serviço.

Eis o novo normal.

MANDAMENTOS

Esta coluna aprende sempre que encontra os irmãos Francisco e Manoel da Silva Rocha, donos da FS Rocha Pescados e Mariscos, homenageados em setembro pelo Sistema Verdes Mares na comemoração dos 50 anos da Sereia de Ouro (eles foram incluídos na relação de 50 personalidades cearenses).

Modesto, muito simples e cortês no trato com os clientes, Francisco, o sócio majoritário, respondeu assim à pergunta desta coluna que quis saber do que é preciso para alcançar o sucesso.

“Siga estes cinco mandamentos: primeiro, dê graças a Deus por tudo, a todo momento; segundo, trabalhe; terceiro, redobre o trabalho; quarto, trate o cliente como um se fosse o rei ou a rainha; quinto, mantenha sua família bem unida. Não tem erro. É assim que fazemos aqui”.

SEM LÍDERES

Há aproximadamente 50 anos, alguém disse no estrangeiro que o Brasil não é um país sério.

É verdade até hoje.

Os chefes da política brasileira transformaram numa arenga eleitoreira não só a pandemia da Covid-19, mas também – e aqui está o inacreditável – as vacinas que a ciência de vários países criou para imunizar a população do mundo.

O Brasil, em vez de chefes, precisa, com urgência, de líderes.

MERCADO

Estão em alta, na manhã desta segunda-feira, as bolsas europeias, animadas pelo início da vacinação nos EUA, onde começou a distribuição das vacinas da Pfizer, e também pelo prosseguimento das negociações do Reino Unido com União Europeia em torno do Brexit.

Em Lisboa, o governo de Portugal anuncia que ficará com mais de 90% do capital da TAP, que, assim, volta a ser estatal.