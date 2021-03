Morre aos 90 anos, de Covid, economista Danilo Pereira

Faleceu neste domingo, aos 90 anos que seriam completados no próximo dia 15, o economista cearense Danilo Pereira.

Ele foi mais uma vítima da Covid-19.

Danilo Pereira foi secretário de Indústria e Comércio do governador Gonzaga Mota, tendo feito uma gestão considerada eficiente pelos empresários.

Antes disso, foi, por indicação do governador Virgílio Távora, diretor do Banco do Brasil, tendo, na sua gestão, criado uma Linha Especial de Crédito (LEC), por meio da qual estimulou muitas empresas do Ceará.

O empresário Jorge Parente, quando assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), convocou Danilo Pereira para prestar assessoria à diretoria da entidade.



Jorge Parente disse a esta coluna que Danilo Pereira foi, além de profundo conhecedor dos problemas do Ceará e do Nordeste, “um profissional correto e honesto e um homem justo na exata expressão do termo”.

Parente acrescentou: “O Ceará e sua economia perdem um grande aliado”.