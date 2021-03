Morada Nova inicia projeto para ser "Cidade do Conhecimento"

Sobral que se cuide! O governo de Morada Nova, no Sertão Central do Ceará, quer transformar a sede municipal na “Cidade do Conhecimento”.

Para isso criou e começou a implantar um plano estratégico cujo objetivo é garantir a todos os alunos da rede de ensino básico uma aprendizagem de excelência e a conclusão de todas as etapas na idade certa.

Um dos projetos desse plano tem nome estrangeiro – Chromebook – criado com o propósito de oferecer, por meio das mídias digitais, novas oportunidades para todos os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

As salas de aula das escolas de Morada Nova passam por reformas que as modernizarão. Elas estão sendo equipadas com recursos tecnológicos para melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

No esforço de repetir o êxito de Sobral na área da educação, a rede pública municipal de ensino de Morada Nova contará com 25 laboratórios e 49 TVs de 55 polegadas.

O empresário Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia, cuja maior fábrica se localiza em Morada Nova, é um entusiasta e incentivador desse projeto. "O desenvolvimento econômico começa, obrigatoriamente, pelo investimento na educação. Quanto mais qualificado for o estudante, maior será sua chance para empreender e para alcançar sucesso no mercado de trabalho", argumenta ele.

Numa época de tragédias e más notícias, eis uma informação que dá ânimo aos que enfrentam hoje a depressão, a tristeza e a saudade.

SINDUSCON-CEARÁ

Na indústria da construção civil cearenses, todos os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades do Governo do Estado vêm sendo cumpridos desde o ano passado, segundo afirma o engenheiro e empresário Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon e sócio e CEO da Construtora Dias de Sousa.

Ele informa, para tranquilizar os que, pelas redes sociais, duvidam disso: “O Sinduscon monitora 99 canteiros de obras em Fortaleza. Dos 6.946 trabalhadores desses canteiros, apenas 320 foram contaminados, não necessariamente em nossas obras, 17 dos quais foram internados”. Registrou-se um óbito, ele revela.

“Isso mostra que os nossos canteiros têm um contágio muito baixo, e esta é uma das razões pelas quais eles foram liberados” (pelo decreto de isolamento social rígido do governador), diz Patriolino.

Ele acrescenta: “Além disso, em São Paulo, que é o epicentro da Covid no Brasil, a construção civil continua trabalhando, mesmo no ‘lockdown’; nos demais estados, ela também funciona”.

O presidente do Sinduscon-Ceará conclui: “Portanto, uma decisão acertada do governador do Ceará”.

ISOLAMENTO

Estão a cidade de Fortaleza e seus habitantes sob isolamento social rígido, ou seja, confinados.

Mas os que trabalham e produzem em vários setores da atividade econômica estão livres para ir e vir de casa para o trabalho e vice-versa.

O isolamento social rígido é a medida extrema a que foi levado o governador Camilo Santana pela agudização do quadro sanitário pandêmico na capital do Estado, onde dispararam o número de casos, o número de internamento hospitalar e o número de óbitos.



Esta coluna já disse e o repete agora: o governador foi eleito e reeleito para tomar decisões, quaisquer decisões. Decretar o isolamento social rígido é uma delas.

Diante do agravamento do quadro da pandemia da Covid-19, era seu dever legal adotar medidas que evitem aglomerações – fonte do aumento dos casos, das internações e dos óbitos causados pela doença – que assegurem o pronto e bom atendimento da rede hospitalar pública e que garantam a oferta de vacinas e a vacinação da população, de acordo com o cronograma estabelecido pelas autoridades da Secretaria de Saúde.

É focado nesses objetivos que o governador Camilo Santana e seus colegas da região Nordeste mantêm contato direto com o ministro da Saúde e com representantes de laboratórios farmacêuticos estrangeiros que produzem os imunizantes.



Trata-se de uma autêntica operação de guerra a que está dedicado o Governo cearense.

Ontem, na hora do almoço, falando à TV Verdes Mares, Camilo Santana emocionou-se ao reconhecer que o seu decreto – apesar de severo – tem um objetivo, o de preservar vidas humanas.

Os próximos 15 dias serão difíceis, mais do que já o foram os anteriores. Mas vale destacar que a questão em tela tem a exclusiva finalidade de, lembremo-nos, salvar vidas humanas.

CAPACETE “ELMO”

Bom exemplo o da Tuboarte Móveis, que ontem comprou cinco capacetes “Elmo” e os doou à Secretaria de Saúde do município de Jaguaribe.

O equipamento que, em 60% dos casos de Covid-19, dispensa a intubação do paciente, permite a livre oferta de oxigênio, tirando do doente a sensação de pânico ou de sufocamento.

O “Elmo” foi idealizado pelo Dr. Marcelo Alcântara, desenvolvido pelo Senai-Ceará e agora fabricado pela Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz,

O presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Ceará, Osterno Júnior, aplaude a iniciativa e recomenda que outras empresas do setor mobiliário repita o gesto da Tuboarte.

A NOVA CARNE

Os brasileiros, muito brevemente, passarão a comer carne cultivada, ou seja, produzida a partir das células dos animais.

Para isso, a brasileira BRF, uma das gigantes mundiais do setor de alimentos, uniu-se à startup israelense Aleph Farms, com a qual desenvolverá o que se chama de “agricultura celular”, que é uma nova forma de produzir proteína animal.

Essa novidade surgiu com o desenvolvimento da biotecnologia na produção de alimentos, agregando benefícios para a cadeia produtiva e vantagens para o meio ambiente.

Em mensagem a esta coluna, a BRF informa que essa parceria segue o seu planejamento estratégico Visão 2030, anuncido pela empresa em dezembro passado.

Com esse planejamento, a BRF espera registrar receitas superiores a R$ 100 bilhões até 2030.



"A BRF terá um papel de destaque nessa revolução alimentar, a maior transformação da indústria alimentícia desta geração. Desde 2014, temos testemunhado uma crescente demanda global por novas fontes de proteína impulsionadas por diversos fatores, como preocupações ambientais, novas dietas e estilos de vida, que impulsionam o crescimento dos estilos alimentares, incluindo as dietas flexitarianas e vegetarianas em todo o mundo", detalha o CEO da BRF, Lorival Luz.

Além do co-desenvolvimento e produção, a BRF também distribuirá produtos de carne cultivada no Brasil.

Pesquisas com consumidores brasileiros estão em andamento e a ideia é oferecer produtos desse tipo ao mercado brasileiro até 2024.



A indústria de carnes cultivadas deverá movimentar US$ 140 bilhões na próxima década, segundo projeções da Blue Horizon, que investe em proteínas alternativas.

"Queremos investir em inovações neste segmento e trazer ainda mais progresso tecnológico ao mercado", acrescenta Lorival Luz.



Ainda em fase de testes, a novidade poderá chegar ao mercado brasileiro de diversas formas, como hamburguer, almôndegas, embutidos como salsicha, ou mesmo steaks.

Os ganhos em sustentabilidade são enormes: para cada 1kg de carne bovina, gasta-se, em média 15 mil litros de água.

A tecnologia empregada no cultivo garante economia de 70% nesse volume, evita o desmatamento e assegura maiores hectares de terra fértil, além de zero emissão de gases (a produção da Aleph Farms pretende zerar as emissões de carbono por completo até 2025).

A carne cultivada é livre de quaisquer antibióticos, o que garante maior saudabilidade à proteína e menos riscos à saúde do consumidor. Também vale ressaltar que a carne cultivada provém de uma amostra celular animal 100% natural.

Toda carne é composta de células, até os menores seres vivos da natureza. A produção de carne cultivada começa com a obtenção de células de alta qualidade de animais, porém sem o abate.

As células são cultivadas fora do corpo do animal com o fornecimento de nutrientes e ambiente propício para o desenvolvimento. O processo automatizado e o ambiente estéril eliminam a necessidade de antibióticos e reduz muito o risco de patógenos ou contaminantes. Todo esse processo leva uma fração do tempo necessário para cultivar carne convencional com uma fração dos recursos que exige.

CORRUPÇÃO

Parece que há um alinhamento dos planetas da política brasileira, uma espécie de passarela para mais um desfile da impunidade.



Ontem, foi anunciado que o mineiro Aécio Neves, do PSDB, será o presidente de uma das mais importantes e disputadas comissões da Câmara dos Deputados, a de Relações Exteriores.

O PSL rebelou-se contra, pois, tendo 20 deputados a mais do que a bancada dos tucanos, considera-se merecedor do comando dessa comissão.

Parece coincidência, mas não é: o STF está prestes a jogar a Lava Jato na lata do lixo com tudo o que ela apurou em suas quase 100 operações.

O deputado Aécio Neves, que foi um dos muitos parlamentares indiciados pela Lava Jato em casos de corrupção, diz que acertou com o presidente da Câmara, Artur Lira, a sua indicação para a Comissão de Relações Exteriores. Lira, muito amigo de Aécio, também é, coincidentemente, indiciado na Lava Jato.

Esta coluna faz uma previsão: a Lava Jato, que já está morta, será sepultada proximamente.

E todos os que por meio dela foram presos e condenados serão absolvidos, com pedido de perdão.

E mais do que isto, com o pagamento de indenização pelos prejuízos morais a eles causados por procuradores que já são objeto de investigação do Judiciário.

Tudo o que a Lava Jato apurou, o rombo na Petrobras, na Caixa, no Banco do Brasil, o pagamento de propinas pela Odebrecht e pela JBS, as contas de Eduardo Cunha na Suíça, o dinheiro para os partidos políticos etc. e tal, tudo foi provado.

Mas as provas, segundo estão a dizer os ministros dos tribunais superiores, foram obtidas de forma irregular. E isto as leis, parte delas escritas e aprovadas pelos indiciados, não permitem.

Seria cômico, se não fosse moralmente trágico.

TAP

Foi um avião da portuguesa TAP Cargo que transportou da China para São Paulo 8,2 toneladas de insumos para a produção, pelo Instituto Butantan, de 14 milhões de doses da vacina Coronavac.

Toda essa carga, que desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, seria suficiente para imunizar a população de países como Uruguai, Paraguai e Bolívia.

OLHO NA CHINA

Nesta sexta-feira, a primeira notícia da economia vem da China, onde o primeiro-ministro Li Keqiang anunciou, na abertura da Assembleia Nacional Popular, o mais importante evento da política chinesa, que o país crescerá “acima e 6%”.

Uma das metas anunciadas é a de tornar a China competitiva no setor tecnológico, com crescimento autossustentável, incrementando o consumo interno.

A economia chinesa foi a única a ter crescimento positivo, de 3%, no ano passado, sendo que no último trimestre de 2020 esse crescimento foi de 6,5%.

O primeiro-ministro Keqiang disse que o governo chinês trabalhará ais rápido para aumentar a capacidade científica e tecnológica do país.