Ministro convida Fiec a expor Hub do H2V na COP 26

Atenção! O Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, convidou o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, a apresentar na COP-26 – a conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas – a proposta de criação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, um projeto que envolve o Governo do Estado e a Fiec.

O convite foi aceito, mas Ricardo Cavalcante não poderá comparecer à conferência, pois tem, na mesma época, viagem marcada para os Emirados Árabes, onde integrará missão empresarial da CNI que visitará o estande brasileiro na Feira Mundial de Dubai.

A COP começará no dia 1º de novembro e se estenderá até o dia 12 na cidade de Glasgow, na Escócia.

O presidente da Fiec informou na noite desta terça-feira que o engenheiro Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo de Energia da Fiec, já foi designado para fazer a apresentação da proposta do Hub do H2V na COP 26.

A data da apresentação será ainda fixada pela ONU. Mas ela durará 15 minutos.,

Rolim é especialista em energia e integrará a delegação do Brasil junto à COP 26.

A proposta de criação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, mais precisamente na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a ser exposta na COP 26 está sendo entendida como importante e efetiva iniciativa do Brasil na busca por investimentos na geração de energias limpas.

Do ponto de vista político, será a colaboração do governo brasileiro para as metas de descarbonização do planeta, pois o Hidrogênio - produido com a utilização de energias geradas pelo vento e pelo sol, matérias primas abundantes no Ceará - é citado como a energia do futuro próximo, substituindo as fontes de geração fóssil.