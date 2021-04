Ministério avisa: nova praga ameaça a produção de banana

Atenção, senhores produtores cearenses de banana!

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) distribuiu ontem um comunicado, alertando-os para a necessidade de reforçarem a atenção para a possibilidade de registro de sintomas da praga “Fusarium Oxysporum” Raça 4 Tropical (Foc R4T na linguagem técnica).

O Estado do Ceará é um dos maiores produtores e exortadores brasileiros de banana.



A praga já foi localizada na fronteira do Peru com o Equador, um pouco distante da fronteira com o Brasil.

A Foc R4T é reconhecida como quarentenária, isto é, ela ameaça a economia agrícola de um país.

Essa praga consta das prioridades do Mapa para a prevenção e vigilância fitossanitárias por apresentar-se como “uma ameaça para a bananicultura mundial”, como frisa o comunicado do Ministério.

O Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Mapa adverte os produtores de banana para que não adquiram materiais de propagação de banana de origem desconhecida.



Em caso de identificação de sintomas característico dessa praga, os bananicultores, os responsáveis técnicos, os extensionistas e os pesquisadores devem comunicar o fato, imediatamente, à Superintendência Regional do Ministério da Agricultura e à Adagri.

Se essa praga chegar ao Ceará, a bananicultura estará ameaçada de desaparecer, pois os grandes produtores não poderão usar a pulverização aérea para combatê-la com defensivos,

CEARENSE INSTALA GERAÇÃO SOLAR EM S. PAULO

Está de novo em São Paulo o engenheiro Fernando Ximenes, dono da Gram Eollic, empresa especializada em energia com sede em Fortaleza.

Ximenes está instalando sistemas de autogeração solar fotovoltaica em vários postos de gasolina que, na verdade são pequenos centros comerciais, localizados em grandes rodovias paulistas.

As placas fotovoltaicas são importadas da China, mas as bases de sustentação, os parafusos e porcas são fabricados em sua unidade metalúrgica no bairro de Messejana, em Fortaleza, onde está a sede de sua Gram Eollic.



GRANITO DA CEARÁ STONES EM CENTRO MÉDICO DE ARACAJU



Localizada em Santa Quitéria, cujo solo é rico em minério, a Ceará Stones, que beneficia e exporta rochas ornamentais extraídas do sertão cearense, chegou ao mercado da construção civil de Aracaju, capital de Sergipe.

O seu mais belo granito – o Branco Ceará, um dos preferidos pelos importadores estrangeiros – extraído da jazida da empresa, foi o escolhido para revestir o Centro Médico Jardim Europa, um complexo multiclínicas em construção em Aracaju.

Serão utilizados no edifício 3.800 metros quadrados do Branco Ceará, informa Flávio Gomes, diretor da Ceará Stones.

ALCÂNTARA DIZ QUE BRASIL É BOA OPÇÃO PARA INVESTIR

Para o economista e consultor empresarial cearense Alcântara Macedo, “o Brasil é uma das melhores opções de investimento na América Latina”, apesar das dificuldades que enfrenta.



Na sua opinião, há três elementos “turvando o cenário”. Ele os enumera:

“O primeiro é o déficit público, consequência de gastos exorbitantes, principalmente os feitos para o combate à pandemia. O segundo é a própria pandemia, que é um problema mundial. E o terceiro é a falta das reformas estruturais, necessárias e inadiáveis, para que o país dê um salto significativo para um crescimento sustentável”.

Ele reafirmou que o Brasil, “não só na América Latina, mas no mundo, continua sendo uma grande opção de investimento, e este é um bom momento para fechar negócios, pois se compram bons ativos por um preço convidativo”.



UMA GERAÇÃO COM O FUTURO INCERTO

Que futuro terá a geração que, em 2020, lotou presencialmente, até o fim de março, os colégios públicos e privados, passando, desde então, com a pandemia, a ter aulas a distância, via celular ou notebook, alternativa que prossegue ainda hoje, em 2021, do mesmo jeito, para a maioria do alunado?

(As crianças de até cinco anos e as que estão no primeiro e segundo anos do ensino fundamental podem estar fisicamente presentes, porém em porcentual limitado pelos protocolos estabelecidos pela ciência, o que caracteriza um “apartheid”).

Avó de duas crianças e de uma adolescente que, na casa dos pais, tentam acompanhar, na minúscula tela de um telefone móvel e no ecrã de um tablet, este colunista é testemunha de que a dificuldade e a preguiça de aprender, comuns nessa faixa etária e já naturalmente manifestadas no modo presencial, dobram de tamanho no modo virtual.

Há uma expectativa crescente de que, ainda neste mês, a vida escolar retornará à normalidade em Fortaleza e em boa parte do interior do Ceará.

E isto será muito bom, porque dois coelhos serão atingidos com uma só cajadada: o reencontro com o espaço e o ambiente próprios do ensino fundamental e médio e, melhor ainda, a reativação da vida social e a reconquista das amizades.

Essa população infantil, trancada em casa, já apresenta sinais de depressão, angústia e ansiedade.



FESTIVAL MARANGUAPE DE MODA PELO GOOGLE MEET

Vem aí, de 19 a 22 de abril, o III Festival Maranguape de Moda, que além de desfiles, terá oficinas técnicas.

Uma delas tratará da pesquisa, produção e marketing das confecções, que será ministrada, naqueles dias,sempre das 14 às 17 horas, via Google Meet, pelo estilista Ricardo Bessa.

AD2M NA COMUNICAÇÃO DA FEDERAÇÃO BRASIL-PORTUGAL

Liderada pelo jornalista Mauro Costa, a AD2M Comunicação é a nova agência de assessoria de comunicação da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio do Brasil, cujo trabalho ganhará mais visibilidade por meio de ações de Comunicação Interna, Planejamento de Redes Sociais e outras operações de Marketing Digital.



A estreia foi ontem, durante a realização de mais uma edição do “Portugal, Negócios & Investimentos, que, por meio virtual, apresentou as potencialidades do Distrito de Aveiro.

Do evento, participaram o próprio embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, e a vice-presidente executiva da Câmara de Comércio e Indústria de Aveiro, Elisabete Rita.

SECRETÁRIO E DEPUTADO MAURO FILHO MANTÉM SILÊNCIO

Sempre protagonista dos fatos ligados à economia e às finanças do Ceará, o secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado, deputado Mauro Benevides Filho mantém-se silente há pelo menos dois meses.

Vocacionado para o serviço público, Mauro Filho sente-se bem tanto no Legislativo quanto no Executivo.

Neste momento, sua voz e suas ideias e opiniões fazem falta em Brasília, onde fervem as crises sanitária, política, econômica, fiscal, moral e ética. Todas sem solução.

MITTU BANK JUNTA-SE À FUNDAÇÃO DOM CABRAL



Instalada em oito salas da torre Norte do edifício BS Design, a startup cearense Mittu Bank contratou a Fundação Dom Cabral, cujos professores estão treinando seus gestores das áreas de comercial, marketing e relacionamento com os clientes.

A Mittu Bank é uma fintech que atua no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

PROVA DE UNIÃO E SOLIDARIEDADE DOS PRODUTORES RURAIS

Sem limite é a solidariedade do cearense! Reparem:

Um funcionário da Agência de Defesa da Agropecuária do Ceará (Adagri), acometido pela Covid-19, precisou de ajuda para a compra de um remédio importado e de auxílio médico para o imediato tratamento.

Sem recursos próprios, seus familiares recorreram ao WhatsApp.



Logo os produtores rurais, principalmente os pequenos com os quais o paciente tem contato, mobilizaram-se e, em apenas um dia, arrecadaram o valor necessário à aquisição do remédio.

Tendo acompanhado todo o processo que motivou essa solidária mobilização, o secretário Executivo do Agronegócio da Sedet, Sílvio Carlos Ribeiro, fez questão de externar seu sentimento:

“Os produtores rurais cearenses são muito unidos, relacionando-se como uma verdadeira família, e isto nos dá orgulho. Eis mais uma demonstração de que somente pela união sairemos desta pandemia”, disse Ribeiro.

ONDE ESTÃO OS HOMENS DE ESTATURA MORAL?

Uma crise como esta que o Brasil enfrenta deveria ser tratada por homens de grande envergadura moral.



Mas onde eles estão? Ou não existem mais? Têm medo de que?

Ainda há tempo de o pior ser evitado. A sociedade - atônita com a confusão que reina - teme que os políticos não encontrem uma saída pela via legal e democrática.

PANDEMIA DERRUBA EXPECTATIVA DE VIDA

Um estudo feito por pesquisadores das universidades de Harvard e Princenton, Universidade do Sul da Califórnia e Universidade Federal de Minas Gerais apurou que, por causa da pandemia, a expectativa de vida do brasileiro, que era de 77 anos, caiu para 75 anos.

A revista Piauí, que publica números da pesquisa, revela que no Amazonas, Amapá, Roraima e Espírito essa queda foi maior: de três anos.