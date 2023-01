Mike's, da Ambev, lança drink sabor caju no Ceará

Símbolo forte do Nordeste, o caju ganha um drink pronto para beber criado por Mike´s, da Ambev, para valorizar ainda mais o fruto típico do Brasil. Um dos principais produtores da iguaria, o Ceará foi escolhido para receber a novidade em primeira mão.

Com a cara do verão, a novidade tem 5% de teor alcoólico e é feita com vodka, suco de limão e leva o sabor Caju que dá o toque especial para aproveitar a época mais esperada e quente do ano em um dos estados mais procurados para esse período!

Com a ideia de homenagear o Norte e o Nordeste do país, a novidade chega em edição especial criada em parceria com Whindersson Nunes, atual embaixador da marca, e com exclusividade pelo aplicativo Zé Delivery nas cidades de Fortaleza, Natal e São Luís.

“Sempre estamos atentos às necessidades dos nossos consumidores e, por isso, criamos o Mike’s Caju. O brasileiro adora trazer toda a nossa brasilidade para qualquer coisa, seja no universo dos drinks, da gastronomia ou da música. Então, decidimos valorizar esse elemento tipicamente brasileiro e que torna as regiões Norte e Nordeste conhecidas mundialmente. Queremos ressaltar a importância desse fruto que valoriza os sabores e as belezas do país”, comenta Guilherme Poyares, Head de Mike's no Brasil.

Sobre a Mike’s

Mike’s desembarcou no Brasil em 2020, com 5% de teor alcoólico, perfeita para qualquer época do ano, mas principalmente para os dias quentes. Nascida no Canadá e campeã de vendas nos Estados Unidos, a bebida alcoólica mista de vodca com suco de limão é um sucesso ao redor do mundo.

Além da novidade com o sabor caju, conta com três sabores fixos em seu portfólio: suco de limão, tangerina e pitaia.