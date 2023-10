Mercados mundiais vivem incerteza causada pela guerra em Israel

Esse conteúdo é apoiado por:

Nesta segunda-feira, 16, há uma grande expectativa, misturada com incerteza, nos mercados financeiros mundiais – é o que se deduz depois de uma leitura pelos principais jornais do mundo, que hoje estão informando que a guerra em Israel poderá ter graves, profundas e duradouros consequências, se ela envolver outros atores do Oriente Médio, como, por exemplo, o Irã, que dá apoio aos grupos terroristas Hamas e Herbolah, os quais têm apenas um objetivo: erradicar o estado israelense e o povo judeu.

Os mercados financeiros do mundo – o do Brasil, também – estão atentos às conversas que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, terá hoje com o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quem relatará como foram suas reuniões com os governos da Jordânia, Bahrein, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes.