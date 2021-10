Marquise expõe à Cagece andamento da dessalinização

Técnicos da Marquise Infraestrutura, liderados pelo seu diretor, engenheiro Renan Carvalho, reuniram-se nesta sexta-feira com a diretoria da Cagece, à qual apresentaram o andamento dos estudos técnicos e ambientais do projeto de implantação da primeira usina de dessalinização da água do mar, que será construída na Praia do Futuro, em Fortaleza.

O Consórcio SPE Águas de Fortaleza, presidido por Renan Carvalho e do qual faz parte a Marquise Infraestrutura, acelera as providências para a definição do dimensionamento e do posicionamento da captação da água e do emissário submarino dois itens essenciais do empreendimento, que, quando estiver pronto, dentro de três anos, produzirá o equivalente a 1 m³ por segundo de água doce, volume que será injetado na rede pública administrada pela Cagece.

Durante a reunião, foi revelado que a planta de dessalinização a ser construída pelo consorcio SPE Águas de Fortaleza entregará água doce, dessalinizada, em dois reservatórios da Cagece, beneficiando os bairros da Praia do Futuro, Caça e Pesca, Serviluz, Vicente Pinzon, Dunas, Aldeota, Varjota, Papicu e Cidade 2000.