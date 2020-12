Maia Júnior elogia Fiec pela Plataforma da Indústria Cearense

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, engenheiro Maia Júnior, a Plataforma para o Desenvolvimento da Indústria Cearense, recém apresentada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, “é uma iniciativa que merece aplauso, pois vem ao encontro das propostas que o governo do Estado elaborou e vem executando para o incremento de todos os setores de sua economia”.

Maia fez questão de destacar o esforço desempenhado pelo grupo de acadêmicos e empresários que formataram a plataforma, transformada em um documento de 200 páginas, elaborado em apenas três meses.

O secretário, apóstolo da inovação tecnológica, vê a indústria do Ceará no caminho certo e cita exemplos de sucesso empresarial em outras diferentes áreas da atividade econômica, como saúde (Hapvida e Unimed Fortaleza), educação (Ary de Sá), alimentos (M. Dias Branco), metalurgia (Grupo Edson Queiroz), siderúrgica (CSP e Gerdau), Telecom (Brisanet), comércio varejista (Pague Menos, Mercadinhos São Luiz, Pinheiro Supermercado, Cometa, Frangolândia, Lojas Zenir), agronegócio (Itaueira, Agrícola Famosa, Samaria Camarões e Rações, Fazenda Flor da Serra) e serviço (rede de restaurantes Coco Bambu).

Na opinião de Maia Júnior, o governo do Ceará, na gestão do governador Camilo Santana, tem sido “um indutor importante, essencial, para o processo de desenvolvimento econômico do Ceará, cuidando de garantir a infraestrutura necessária aos investimentos privados que se fazem nos hubs aeroportuário e de telecom (Fortaleza é um dos maiores centros de entroncamento de redes de cabos submarinos de fibra ótica, ligando o Brasil aos vários continentes).

Ele finaliza:

“Agora, a Fiec, por meio dessa plataforma para a indústria, consolida a parceria com o governo do Estado e amplia as possibilidades de uma ação conjunta cujos resultados serão ainda maiores do que os colhidos até agora”.

LICITACÃO

Falando ontem, por vídeo conferência, para os participantes da Expofruit 2020, maior feira de fruticultura do Rio Grande do Norte, que se realiza em Mossoró, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou:

No próximo dia 20, será aberta a licitação para a construção do Ramal do Apodi, um dos dois últimos braços do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias.

Ele não disse,mas esta coluna informa que o projeto executivo do Ramal do Salgado, que interessa ao Ceará, só ficará pronto em junho de 2021.

A licitação, em ou dois meses depois.

FINOR

Já está sendo chamada de MP Carlos Prado a Medida Provisória que resolve as pendências do Finor com as empresas que receberam incentivos fiscais no Nordeste.

Prado, que é vice-presidente da Fiec e fundador da Itaueira Agropecuária e da Cemag, foi quem, pessoalmente, liderou um longo trabalho de articulação de todas as federações das indústrias do Nordeste que, juntas, obtiveram do Palácio do Planalto apoio ao seu pleito, que agora vai à apreciação do Congresso.



SUDENE

Por falar em Nordeste!

Ontem, o Conselho Deliberativo da Sudene, reunido por vídeo conferência, aprovou o orçamento do FNE para o exercício de 2021.

Serão R$ 24,1 bilhões a serem aplicados em projetos de investimentos privados para os setores industrial, agropecuário, comercial e de serviço, ou seja, beneficiando as zonas urbanas e rurais da região nordestina.

A previsão de aplicação dos recursos seguirá a seguinte proporção para os três principais estados do Nordeste: 22% para a Bahia, 15,7% para o Ceará e 12,8% de Pernambuco.

O restante será repartido entre os demais estados.

DEMITIDO

Desde o início, a nomeação do mineiro Marcelo Álvaro Antônio para o Ministério do Turismo foi um grande equívoco do presidente Bolsonaro, que ontem, finalmente, dois anos depois, o demitiu.

Marcelo era, e ainda é, acusado de desviar recursos do Fundo Partidário para promover candidaturas laranjas no PSL.

Seu substituto será Gilson Machado, presidente da Embratur, que ficará no cargo inerinamente, pois a posição será moeda de troca com o Centrão no processo de eleição do presidente da Câmara dos Deputados.

É a velha política de volta, mas com um detalhe: sem corrupção no governo.

NATAL DE PRÊMIOS

Informa Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza:

O Instituto CDL, com o apoio da CDL de Fortaleza, promoverá, a partir de hoje e até o próximo dia 30, a campanha Natal de Prêmios, que incluirá também as cidades da RMF.

Para participar, basta juntar R$ 50 em notas de compras, troca-las por um cupom e concorrer a cinco televisores de 43 polegadas, uma moto Yamaha e a um automóvel Toyota Etios.

“É hora de reagirmos aos meses difíceis enfrentados pelo comércio. O Natal, mais uma vez, promete ser uma data muito positiva para o setor e nosso objetivo é buscar formas de incentivar e movimentar a nossa economia. É por isso que campanhas como essa são tão importantes: são vantajosas para consumidores e lojistas”, afirma Assis Cavalcante.

TAP

Nesta quinta-feira, 10, a TAP entregará À Comissão Europeia seu plano de reestruturação, que, entre outras coisas, prevê a redução de 25% de suas atuais rotas.

Não se sabe ainda quais rotas para o Brasil serão extintas.

A TAP voa há 20 anos de Fortaleza para Lisboa. Tinha um voo diário antes da pandemia. Hoje, tem três semanais.

A empresa está pedindo ajuda de 3 bilhões de euros para reeguer-se. Lucro só em 2025.