M. Dias Branco registra aumento de 5,5% no Ebitda no 2º trimestre

Este conteúdo é apoiado por:

Foi divulgado na noite desta sexta-feira, 11, o balanço financeiro da cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos.

O Ebtida, indicador que mede o resultado operacional, subiu 5,5% na comparação com o primeiro trimestre, para R$ 376,8 milhões.

A receita líquida da empresa, que é também uma das maiores processadoras de trigo e produtoras de farinha do Brasil, cresceu 14,1%, para R$ 2,8 bilhões, com aumento do preço médio e dos volumes vendidos em 5% e 8,5%, respectivamente, conforme está revelado no relatório do balanço, destacando as categorias de biscoitos e massas.

M Dias Branco também ampliou os volumes em todas as categorias e cresceu 65,5% na receita de “outras linhas de produtos”, reflexo das aquisições como a Jasmine, que introduziram categorias/produtos com maior valor agregado no portfólio, afirmou a companhia.

O lucro do trimestre – de R$ 217,9 milhões – foi 6,7% menor do que o do primeiro trimestre e correu em meio a um aumento do resultado financeiro negativo para R$ 55 milhões, fruto do maior endividamento, que passou de R$ 2,4 bilhões e dos maiores custos da dívida.

Segundo o Infomoney, site especializado em economia, o Ebitda, indicador que mede o resultado operacional, subiu 5,5% na mesma comparação, para 376,8 milhões de reais.

A receita líquida da companhia, também uma das maiores processadoras de trigo e produtoras de farinha do Brasil, cresceu 14,1%, para R$ 2,8 bilhões, com aumento do preço médio e dos volumes vendidos em 5% e 8,5%, respectivamente.