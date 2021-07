M. Dias Branco faz parceria com Observatório da Indústria

Líder do mercado nacional de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco terá o apoio do Observatório da Indústria e do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) para impulsionar seus negócios no mercado internacional.

As duas plataformas da Fiec estão a desenvolver uma solução de ciência de dados que irá subsidiar os novos passos de M. Dias Branco no seu processo de internacionalização.

A solução transformará dados em informações valiosas sobre os mercados mais estratégicos para os produtos da empresa, levando-a a alcançar seus objetivos e a potencializar seus resultados.

Esse trabalho parte da coleta de informações de uma ampla base de dados do comércio internacional global, com mais de um trilhão de registros de todas as relações comerciais mundiais, e segue com a identificação nesse mar de dados dos países com maior potencial para os produtos da M. Dias Branco.



Isso permitirá que a empresa, que hoje exporta para 42 países de todos os continentes, possa prospectar novas oportunidades em sua rota de internacionalização.

Para processar todos esses dados, os especialistas do Observatório da Indústria utilizam técnicas de Big Data e outras metodologias emergentes que garantem a velocidade necessária ao projeto. A solução, que está sendo desenvolvida, foi idealizada com uso de design thinking e conta com a participação da equipe técnica da M. Dias Branco.

A cada etapa finalizada do projeto a empresa terá acesso a informações que já poderão beneficiar sua área de exportação.

Ao final do trabalho, M. Dias Branco receberá um painel analítico por meio do qual será possível visualizar os dados processados e a metodologia desenvolvida, todos embarcados em uma solução ágil com design intuitivo.

"A parceria de M Dias Branco com o Observatório da Indústria e o CIN tem o objetivo de usar a ciência de dados para orientar a estratégia de internacionalização da empresa, garantindo a identificação de mercados prioritários, insights para tomada de decisões e demais informações necessárias para o plano de expansão nos mercados priorizados", diz o gerente do Observatório da Indústria da Fiec, Guilherme Muchale.

De acordo com Muchale, a Fiec uniu a expertise da equipe multidisciplinar do Observatório da Indústria às metodologias maduras do CIN para criar uma solução inovadora e exclusiva para M. Dias Branco.



"A empresa tem avançado ao longo dos últimos anos com a implantação de sua cultura Data Driven. Ou seja, a gestão e as tomadas de decisão são cada vez mais orientadas por informações estratégicas", explica ele.

O diretor de Tecnologia da Informação de M. Dias Branco, Mauro Alarcon, lembra que a semente dessa parceria foi plantada durante a visita que o sócio e CEO de M. Dias Branco fez no ano passado ao Observatório da Indústria, a convite do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Nessa ocasião, Ivens Dias Branco Júnior mostrou-se tão positivamente surpreso com o que viu e ouviu, que prometeu para breve uma parceria, que agora se realiza.

"Em vez de a empresa internalizar um projeto como esse, nós entendemos que poderíamos contar com esse importante braço da Fiec. O Observatório da Indústria tem vários diferenciais, entre eles uma equipe de especialistas difícil de achar no mercado. Além disso, tem um custo mais acessível que o de uma consultoria de São Paulo, por exemplo, e o acesso a dados que a gente não tem. Foi no espaço do Observatório que realizamos o nosso workshop para construirmos o roadmap do que vai ser desenvolvido no projeto", lembra Mauro Alarcon.



M. Dias Branco tem intensificado nos últimos anos os investimentos no comércio internacional e, mesmo na pandemia, registrou crescimento no seu faturamento em exportações. O diretor de Exportações da M. Dias Branco, César Reis, avalia que as informações sobre o mercado dos países a serem prospectados pela empresa ajudarão a superar possíveis dificuldades.