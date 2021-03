M. Dias Branco e Senai-Ceará fazem parceria pela inovação

Informa o Senai-Ceará: as startups IndustryCare, ST-One e MInT Consultoria foram selecionadas para a validação do conceito, última fase do Programa Germinar Tecnologia, criado por M. Dias Branco com o objetivo de encontrar novas formas de inovar e aumentar a rentabilidade da gigante cearense da indústria de massas e biscoitos.

A iniciativa absorveu investimento total de R$ 1 milhão e foi desenvolvido em parceria com o Senai-Ceará, do Distema Fiec.

Foram inscritas 151 startups no Programa Germinar Tecnologia, sendo 11 selecionadas para o "pitch" de apresentação e três empresas seguiram para a etapa do projeto-piloto, todas com o objetivo comum de oferecer ganhos de eficiência operacional e redução de custos em alinhamento com a Indústria 4.0.

Nessa perspectiva, as startups que tiverem validada a proposta de conceito para o projeto-piloto receberão apoio para o desenvolvimento de uma prova, passando por processos de validação, prototipação e teste. Cada projeto terá a duração máxima de 12 meses.

A IndustryCare foi escolhida por ter solução que apoia a geração e gestão dos dados do chão de fábrica, monitorando em tempo real o comportamento e o desempenho de máquinas e processos, detectando oportunidades de melhoria da eficiência energética com engenharia de valor comprovada.

Já a solução ST-One foi selecionada por integrar todos os equipamentos - fornos, balanças e demais máquinas - de, pelo menos, um processo produtivo de M. Dias Branco, criando bases de conhecimento on-line, a partir de valores históricos de variáveis de processo, produtividade e qualidade.

Por sua vez, a MInT Consultoria se destacou por oferecer soluções tecnológicas no setor de inovação em materiais, aplicáveis em diversas áreas, com condições de elevar a produtividade a partir da estabilização de processos.

O Programa Germinar, criado por M. Dias Branco em 2018, tem arquitetura com três frentes de Inovação Aberta.

Além do Germinar Tecnologia, há o Germinar Conecta, um programa focado no curto prazo, com pilotos de até três meses e condições de levar soluções rápidas ao negócio, e o Germinar Ventures, focado em foodtechs.

A parceria entre grandes empresas e startups tem se tornado cada vez mais frequente, uma vez que representa oportunidades para todos os envolvidos.