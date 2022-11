M. Dias Branco compra empresas de massas e biscoitos no Uruguai

Em comunicado ao mercado e aos seus acionistas, divulgado ontem após o fechamento das operações da Bolsa de Valores B3, o Grupo M. Dias Branco anunciou que adquiriu 100% do capital social da Darcel S/A e da Cacama S/A, ambas com sede em Montevidéu, capital do Uruguai e ambas fabricantes de massas e biscoitos.

O valor da transação não foi revelado. O faturamento da Dacel S/A é de R$ 100 milhões anuais.

O comunicado da corporação cearense também assinala que a Darcel é dona da marca de massas Las Acacias, uma das três mais famosas do Uruguai, usadas em produtos como farinha de trigo, mistura para bolos e molhos.

O mercado recebeu com entusiasmo a notícia, salientando que foi a primeira aquisição de M. Dias Branco além das fronteiras do Brasil, sendo um forte sinal de que a empresa, líder do mercado nacional brasileiro de massas e biscoitos, pretende mesmo internacionalizar suas operações. M. Dias Branco já exporta seus produtos para dezenas de países.