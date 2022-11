M. Dias Branco bate recorde: Receita Líquida de R$ 2,9 bi no trimestre

Atenção: Um recorde histórico alcançou a cearense M. Dias Branco no terceiro trimestre deste ano.

No período julho-agosto-setembro, a empresa controlada por Consuelo Dias Branco e dirigida por Ivens Dias Branco Júnior alcançou receita líquida de R$ 2,9 bilhões, 37% a mais do que no mesmo trimestre do ano passado de 2021 e 19% superior ao do segundo trimestre deste ano.

Isto foi possível, segundo relatório que acompanhou o balanço trimestral da companhia, divulgado ontem após o fechamento das operações da Bolsa B3, graças ao aumento do preço médio pelo quarto trimestre consecutivo.

O Ebitda cresceu 16,2% para R$ 333,1 milhões.

O volume de vendas subiu 15% em comparação com o segundo trimestre de 2022, chegando à casa de 482 mil toneladas.

O preço médio, que no segundo trimestre deste ano foi de R$ 6 por quilo, alcançou R$ 6,20 por quilo no terceiro trimestre.

O lucro líquido de M. Dias Branco no terceiro trimestre de 2022 foi de R$ 195 milhões.

O market share de biscoitos (participação no mercado) fechou o trimestre em 29,9%; o de massas fechou em 30,1%, o que mantém a posição de liderança daempresa no mercado nacional brasileiro.