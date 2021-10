Luiz Girão doa terreno para o Aeroporto Regional do Jaguaribe

Será localizado na geografia do município de Morada Nova o Aeroporto Regional da Região do Vale do Jaguaribe.

Toda a área a ser ocupada pelo aeródromo pertence ao empresário agropecuarista Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia, que a doou ao Governo do Estado.

O governador Camilo Santana, que fez o anúncio do novo aeroporto regional na última terça-feira, 5, durante a inauguração da fábrica de leite em pó da Betânia Lácteos, na cidade de Morada Nova, agradeceu a doação e revelou que o empreendimento será construído no próximo ano.

“É minha nova colaboração para o desenvolvimento social e econômico do vale jaguaribano, ao qual tenho dedicado todo o meu esforço de empreendedor”, disse ontem à coluna o próprio Luiz Girão, antes de embarcar para Lisboa, onde também tem residência e de onde retornará em novembro.

Ele reafirmou o que disse no seu discurso na inauguração da nova fábrica da empresa que fundou: o êxito do Grupo Betânia Lácteos “se deve, principalmente, à estreita ligação que temos com os pequenos produtores de leite do Ceará e dos outros estados onde temos fábricas e aos quais fornecemos assistência técnica e um permanente programa de atualização do conhecmento, o que inclui palestras que tratam das novas tecnologias”.

Há 45 dias, Luiz Girão foi homenageado pela Federação das Indústrias do Ceará, que lhe outorgou a Medalha do Mérito Industrial, entregue pelo presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, em cerimônia no La Maison.

MARCO INVESTE NA ENERGIA SOLAR

Principal Polo Moveleiro do Nordeste, o município de Marco, no Norte do Ceará, continua inovando.

É lá que o Grupo Jacaúna investe na plantação de uma floresta de eucaliptos (já são mais de 1 mil hectares cultivados, com árvores em idade adulta, e serão 2 mil hectares nopróximo ano) que a tornará uma empresa com matéria-prima à porta.

É lá que sõ produzdos e exportados para os EUA e outros países os mais belos móveis brasileiros para residências e escritórios.

E também é lá que, por decisão do prefeito Roger Aguiar, com o apoio de suas empresas moveleiras, a Prefeitura Municipa implantará um parque de geração de energia solar com potênca de 1,8 MW.

Para isso, e para tornar mais transparente todo o processo licitatório, a Prefeitura de Marco promoveu com sucesso um pregão eletrônico para aquisição dos equipamentos dessa usina solar.



Na próxima semana será assinado o contrato de compras, e em breve, bem antes do previsto, será assinada a Ordem de Serviço para a construção e instalação da usina, que consumirá investimentos de R$ 4,5 milhões.

Agora, o detalhe mais importante: a energia gerada pela usina será destinada à climatização de todos as salas de aula da rede de escolas de Marco, cuja Prefeitura reduzirá a taxa de iluminação publica.

O empresário Osterno Júnior, presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Ceará e também dono de uma grande empresa moveleira em Marco, não esconde sua alegria: "É mais um sonho que está sendo realizado", disse ele à coluna.

INDÚSTRIA DE CALÇADOS DOBRA DE TAMANHO NO CEARÁ

Crescem a produção e a exportação de calçados do Ceará, informa o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Estado, engenheiro Maia Júnior, que aponta como uma das causas desse incremento a crise comercial entre os Estados Unidos e a China.



O mercado norte-americano, para onde se dirigia boa parte da produção calçadista chinesa, abriu-se para produtos de outros países, entre os quais o Brasil, do que está tirando proveito a indústria cearense.

O Grupo Grendene, com fábricas em Sobral, Crato e Fortaleza, a Paquetá, dona de três unidades industriais no interior cearense, e a CooperShoes, que tem uma gigantesca fábrica em Morada Nova, estão investindo na duplicação de suas plantas.



Há mais: nas últimas semanas, a Sedet recebeu de várias empresas calçadistas pedidos de incentivos fiscais para a expansão de suas unidades cearenses.

A nova fábrica da Grendene na cidade do Crato, por exemplo, abrirá1.700 novos empregos. Nela será fabricada toda alinha de calçados Azaléa e de tênis da famosa marca Mizuno.

A CooperShoes, que já emprega 3.500 pessoas em Morada Nova, no Sertão Central, ampliará sua fábrica, com o que contratará mais 1 mil pessoas.

Maia Júnior chama atenção para o lado social desses investimentos: neste ano de 2020, até o passado mês de agosto, de acordo com o Caged, a economia cearense já havia criado 62 mil novos empregos, devendo fechar o exercício, batendo o recorde de 2010, quando foram abertas 72 mil novas vagas.