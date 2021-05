Loucura! Espírito Santo, no Sudeste, quer ser Nordeste

Deu a louca no já enlouquecido Congresso Nacional.

O deputado federal Evair Melo - que é técnico em agronomia e agrimensor - apresentou dois Projetos de Lei Complementar, que propõem a inclusão de todos os municípios do Estado do Espírito Santo na área de atuação da Sudene.

Traduzindo: o Espírito Santo, que legal e geografucamente integra a região Sudeste do País, seria transferido, por Lei, para a região Nordeste, onde, aliás, já estão 28 municípios capixabas.

O parlamentar, que pertence ao Progressistas, argumenta que os municípios já inseridos na jurisdição da Sudene vêm passando por extraordinário processo de desenvolvimento, graças aos recursos liberados pela autarquia.

“O Espírito Santo tem um potencial gigante e precisa ser explorado. A inclusão na Sudene vai impulsionar a economia, gerando emprego e renda, além de abrir portas para que novos projetos sejam desenvolvidos em solo capixaba. Nós já temos 28 cidades do estado contempladas e o impacto em municípios como Linhares e São Mateus é visível. Queremos que isso se estenda a todo o território”, declara Evair.

É rizível. Ora, por que não incluir, também, Ipanema e Leblon, no vizinho Rio de Janeiro, na área da Sudene?

Os políticos brasileiros (com as raras exceções) não são sérios.

NA CONTRAMÃO DA POLÍTICA, A ECONOMIA CRESCE

Convergiram, nas últimas 48 horas, os economistas da academia e do sistema financeiro e, também, os técnicos do ministério da Economia para a constatação de que a atividade econômica no Brasil vem retomando o ritmo de crescimento em tal velocidade que já se fala em uma alta de 4,5% no PIB deste exercício de 2021.

Mais otimista ainda, Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional e hoje estrela de primeira grandeza do Banco BTG Pactual, admite que, se persistir esse crescimento, o PIB brasileiro poderá fechar o ano na marca de até 5%.

Toda essa euforia na economia vai na contramão da cena política.

Há, no Senado Federal, uma CPI da Covid-19 produzindo, durante 24 horas, notícias, algumas claramente distorcidas, comentários, denúncias e especulações que variam de acordo com a preferência política e ideológica de quem as ouve e de quem as produz.

De maioria oposicionista, tendo como relator ninguém menos do que o senador emedebista Renan Calheiros, envolvido em vários processos de corrupção que dormitam no Supremo Tribunal Federal, a CPI da Covid, cujo prazo de funcionamento é de 90 dias, declarará culpados pelas (até agora) mais de 450 mil mortes causadas pela pandemia o presidente da República, Jair Bolsonaro, seu ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e alguns secretários da pasta.

O relator Calheiros já antecipou alguns pontos do seu relatório, um dos quais, lido por ele quarta-feira, 26, comparou alguns depoimentos prestados à CPI com o comportamento de oficiais nazistas acusados pelo genocídio de 6 milhões de judeus e julgados pelo tribunal de Nuremberg, na Alemanha, de novembro de 1945 a outubro de 1946.

A CPI é um evento que integra uma estratégia com nítido e único objetivo: derrubar o governo Bolsonaro, para o que se juntaram a oposição e grande parte da mídia.



O resultado dessa estratégia está sendo captado agora pelas pesquisas de opinião, as quais mostram queda extraordinária da popularidade do presidente, que já perdeu para o ex-presidente Lula a preferência do eleitorado na eleição presidencial de 2022.

Essa estratégia tem acentuado a polarização da política, que hoje se divide entre a extrema direita de Bolsonaro e a extrema esquerda de Lula.

Há, de acordo com as mesmas pesquisas, 49% do eleitorado que está indeciso, ou seja, ainda não sabe em quem votar porque, provavelmente, aguarda o surgimento de um terceiro candidato, que viria do espectro ideológico de centro.

Há candidatos com perfil centrista, como o governador de São Paulo, João Dória; o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta; o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro; o senador Tasso Jereissati; e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Todos eles têm menos de 10% da preferência do eleitorado, em torno de cujo porcentual gira a candidatura de Ciro Gomes, que se posiciona de centro-esquerda.

A eleição presidencial será disputada daqui a um ano e cinco meses, tempo suficiente para muita água passar por baixo da ponte.

A uma tamanha distância do pleito, o brasileiro comum, empregado, está exclusivamente preocupado em manter-se no seu emprego.

Só os políticos e a imprensa estão interessados no assunto.

AGROPAULO FARÁ TESTES DE FUNGICIDA ORGÂNICO

Serão feitos em áreas cearenses já cultivadas de banana os primeiros testes do fungicida orgânico que a Agropaulo Agroindústria, de Jaguaruana, está desenvolvendo em seus laboratórios com previsão de lançamento ao longo deste ano.



A informação ontem divulgada aqui, em primeira mão, sobre esse fungicida orgânico foi muito bem recebida pela comunidade da fruticultura cearense, principalmente pelos bananicultores que enfrentam, constantemente, a ameaça da “sigatoka amarela”, uma das duas mais perigosas e devastadoras pragas dos bananais no mundo (a outra é a “sigatoka negra”).

Para combatê-la, os bananicultores do Brasil, do Equador e da Costa Rica (os maiores produtores mundiais) e, também, da Ásia usam defensivos químicos que destroem a praga.

A sigatoka amarela e negra é tão poderosa que, na Costa Rica, os produtores de banana fazem 52 pulverizações aéreas anuais, ou seja, uma aplicação por semana.



Aqui no Ceará, faziam-se no máximo duas aplicações aéreas por ano de defensivos químicos. A pulverização aérea, que é permitida nos demais estados brasileiros, foi proibida no Ceará, o que tornou três vezes mais caro o serviço de combate à praga.



EDP FAZ DOAÇÃO EM PARACURU

Dona da Usina Termelétrica Pecém 1, a EDP Brasil – empresa de capital português que atua em todos os segmentos do setor elétrico – está doando equipamentos para o hospital da Santa Casa de Paracuru, incluindo um respirador mecânico e um gerador de energia e cilindros de oxigênio, tudo avaliado em R$ 150 mil. em torno de R$ 150 mil.



A doação é feita por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos da Prefeitura de Paracuru.

DE JANEIRO A ABRIL, QUASE 1 MILHÃO DE EMPREGOS

Na região Nordeste, a taxa de desemprego não é alta, é altíssima.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua relativa ao primeiro trimestre deste ano, divulgada ontem pelo IBGE, a região nordestina tem 4,4 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, 370 mil pessoas a mais do que no último trimestre de 2020.

No País como um todo, a taxa de desemprego é de 14,7% da População Economicamente Ativa (PEA), o que corresponde a 14,8 milhões de pessoas.

Mas há uma boa notícia: segundo o ministério da Economia, de janeiro a abril deste ano, foram abertas 957,9 mil vagas de trabalho com carteira assinada, um número maior do que o registrado em iguais períodos dos anos anteriores, exceto o de 2010, que bateu em 1,05 milhão de novos empregos.

SERGIO MELO DEIXA O IBEF-CEARÁ

Consultor de empresas, o empresário Sérgio Melo deixou o IBEF-Ceará. Ele divulgou ontem, pelas redes sociais, o seguinte comunicado:

“Caros amigos, informo que minha história no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-Ceará), iniciada há 35 anos, quando em fevereiro de 1986, no Rio de Janeiro, em reunião do IBEF nacional, consegui aprovação para a criação do IBEF-Ceará, por razões de foro íntimo, encerrou-se completamente. Por esta razão, não é mais adequada qualquer vinculação do meu nome ao IBEF-Ceará. Sérgio Melo.”

SINDLACTICÍNIOS E UFC FAZEM PARCERIA

Tornaram-se parceiros o Sindicato da Indústria de Lacticínios e Produtos Derivados no Ceará (Sindlacticínios) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), cujos alunos do Curso de Engenharia de Produção terão acesso a informações técnicas para a realização de projetos na disciplina Tecnologia do Leite e Derivados.

O presidente do Sindlacticínios, José Antunes Mota, explica que, entre esses projetos, incluem-se o desenvolvimento de plantas de processamento e a elaboração de novos produtos.

O objetivo da parceria é permitir que os alunos do Curso de Engenharia de Produção desenvolvam novos materiais que se tornem importantes para eles e, também, para a indústria de laticínios do Ceará.

“Estamos sempre voltamos para o objetivo de melhorar a qualidade do leite e dos produtos derivados”, diz Antunes.

MAIS INTERNET PARA A PRODUÇÃO RURAL

Foi aprovada pela Câmara dos Deputados – e será promulgada pelo presidente da República – a modificação de um trecho da nova Lei do Fust - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – proposta pela Medida Provisória 1018/2020.

O relator da proposta de modificação, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), sugeriu a retirada do conceito de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e a inclusão do conceito de destinação de recursos para áreas com “maior população potencialmente beneficiada”. A sugestão foi aprovada.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) trabalhou ativamente para a aprovação da nova Lei do Fust, com a alteração das finalidades e destinação de recursos do fundo. O presidente da FPA, deputado Sérgio Souza (MDB-PR) explicou que “a ampliação do conceito também é uma vitória da Frente, que vislumbra uma interação que conecte o país de maneira justa e igualitária".

O parlamentar ressaltou a importância da ampliação da internet nas áreas rurais, e o quanto são necessários recursos para que sejam feitos os devidos investimentos. "Sabemos que a tecnologia usada no campo proporciona redução de custos e ganho de produtividade, e continuaremos firmes nessa demanda”, declarou Sérgio Souza.

UMA SOCIEDADE DE SOBREVIVENTES

O economista José Maria Porto, um dos mais requisitados consultores de empresas do Ceará, está inconformado com o que se passa neste planeta e com seus habitantes. Em mensagem a esta coluna, ele reflete:

“O mundo é vítima do vírus político e da loucura e ambição do próprio ser humano. Temos a proeza de dizimar a nossa própria espécie. Somos auto predadores! A economia não é Lei, é flexível. Larguem os Manuais! O avanço da tecnologia inexoravelmente vai gerar mais desemprego e criar uma legião de analfabetos digitais. Temos milhões de brasileiros com um celular na mão e não sabem ‘usar’ porque eles não sabem ler e escrever. Foram vítimas de uma sociedade abandonada! A questão ambiental, a desigualdade social, o respeito pelo ser humano são questões para hoje. Cuidemos porque senão a conta será impagável.

“Precisamos usar máscaras enquanto for preciso, que nos tampam a boca, mas nos permite falar. Mesmo assim, como diz o poeta, ‘Os olhos são as janelas da alma’. Falemos com os olhos! Heróis de uma causa própria. Sejamos alguém que faça falta para alguém. Que mude o mundo! Recolha o lixo da praia. Que ‘não fuja da raia’, que ‘levanta sacode a poeira e dá a volta por cima’. O mundo é só uma sociedade de sobreviventes.”