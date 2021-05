Lojistas apelam: antecipe a compra do Dia das Mães

Preocupado, de um lado, com as limitações de funcionamento do comércio varejista por causa da pandemia da Covid-19, e, de outro lado, com a possibilidade de que essas restrições causem aglomerações nas lojas e reduzam ainda mais as vendas no período do Dia das Mães, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, pede espaço nesta coluna para fazer um apelo.



“Será muito importante para todos – para os lojistas, para os consumidores e para as autoridades sanitárias – que as pessoas antecipem suas compras, a partir de hoje.

“Como são exíguos o tempo de abertura das lojas e, ainda, o número de clientes que podem entrar nelas simultaneamente, só há uma opção para o consumidor que quer presentear sua mãe no próximo domingo: adquirir o quanto antes o seu presente”, afirma ele.

O Dia das Mães é a segunda maior data de vendas do varejo.

No ano passado, em Fortaleza, os donos de lojas de rua e de shopping amargaram um gigantesco prejuízo porque, simplesmente, para o comércio, essa data não existiu – a pandemia, no início de maio de 2020, avançava como um tsunami, assustando inclusive os profissionais de saúde, sem qualquer experiência de combate a uma crise pandêmica.



A interdição de funcionamento do comércio causou desespero aos patrões e empregados. Em Fortaleza e em cidades do interior do Estado, estabelecimentos comerciais fecharam.

Hoje, no centro da capital cearenses e em seus diferentes bairros é possível ver lojas ainda fechadas, com placas de “aluga-se”, “vende-se” e “passo o ponto”.



O apelo de Assis Cavalcante é o brado de quem, liderando um segmento importante do setor terciário da economia cearense, antevê novo grave prejuízo se as partes interessadas – o lojista, o consumidor e a autoridade sanitária – não agirem em conjunto de hoje até sábado.



São cinco dias de que devem dispor as pessoas para, sem colocar em risco a sua saúde e a dos outros, irem à loja mais próxima para comprar o presente do Dia das Mães.

Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) apurou que 75% dos brasileiros manifestaram o desejo de fazer compras para o Dia das Mães, com tíquete médio de R$ 180 a R$ 220.



Para um setor em crise – como o que o varejo enfrenta neste momento – é uma boa notícia. Mas será necessário que, no caso do Ceará, o consumidor aproveite bem, e ordeiramente, a janela de oportunidade.

Estabelecida com base nas orientações científicas da Organização Mundial de Saúde (OMS),nas quais se alicerçam os protocolos da Secretaria de Saúde do Ceará, essa janela abre-se de hoje a sexta-feira, das 10 às 16 horas para as lojas de rua e das 12 às 18 horas para as de shopping, e no sábado de 10 às 15 horas para as lojas de rua (uma hora a menos) e de 12 às 17 horas para as de shopping.

“Apesar de todas as dificuldades, eu e meus colegas do comércio varejista estados otimistas”, diz Assis Cavalcante, renovando o apelo inicial ao consumidor:

“Antecipe suas compras, respeite os protocolos e tudo ficará bem para você, para o lojista e para a saúde de todos”.

SERTÃO CENTRAL GANHARÁ ADUTORA DE 700 KM PARA 9 CIDADES

No próximo dia 6, quinta-feira (depois de amanhã), serão abertas as propostas das empresas inscritas na licitação para a construção da Adutora do Sertão Central – 700 quilômetros de tubos que ligarão nove sedes municipais (cidades) e 38 distritos daquela região cearense que inclui Quixadá e Quixeramobim.

O secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, informa que essa adutora partirá do açude Banabuiú, cujas águas garantirão o abastecimento humano daqueles centros urbanos.

A tubulação será toda enterrada e operará por gravidade.



Isto quer dizer que boa parte das zonas urbanas do Sertão Central, nas quais se adensa sua população, estará atendida pelo Banabuiú, cuja capacidade total é de 1,5 bilhão de m³ de água, mas acumulando hoje somente 10% dela, ou seja 150 milhões de m³, um bom volume.

Finalizando, Teixeira afirma:

A Região Metropolitana de Fortaleza é hoje abastecida pelas águas do Projeto São Francisco, as quais chegam ao açude Castanhão e daí são transferidas para a capital através do Eixão das Águas.”



No Sertão Central, governos anteriores ao de Camilo Santana construíram três adutoras – a de Pirabibu, que levaria água para o açude Cedro e nunca cumpriu essa finalidade por falta do que transportar; a da barragem de Quixeramobim para o riacho Quinim, também inoperante desde sua construção; e a de Cupim para Quixeramobim, igualmente sem serventia até hoje, segundo informam agricultores sertanejos daquela região.

CEARENSE USA PLUVIÔMETRO PARA TIRO AO ALVO

Há um lamentável e até agora desconhecido lado predador no cearense, que causa estragos a equipamentos comprados com dinheiro público, mas que servem também ao setor privado.

Atentem: a Funceme já perdeu dezenas de seus pluviômetros – instrumento que mede o volume de chuvas – por causa da ação desses predadores, que os transformaram, em áreas despovoadas do sertão, em alvo para exercícios de tiros de revólver e fuzil.

Será que surgiu no Ceará a facção Inimigos da Meteorologia?

Por falar na Funceme: nas próximas 48 horas, haverá boas chuvas sobre o Leste do Ceará, incluindo a Chapada do Apodi, o que salvará as lavouras de algodão, sorgo e trigo, cultivados em regime de sequeiro (sem irrigação).

Mais: a partir do dia 10, a estação de chuvas deste 2021 iniciará sua despedida, deixando a certeza de que, infelizmente, se cumpriu a previsão da Funceme: as precipitações ficaram mesmo 13% abaixo da média histórica.

BRISANET JÁ ENLAÇA A CIDADE DE TERESINA

Informa José Roberto Nogueira, sócio majoritário e CEO da Brisanet: sua empresa começou a enlaçar, com cabos de fibra ótica, a cidade de Teresina.

Mais: nesta quinzena, a Brisanet concluirá os trabalhos de enlace da cidade de Maceió, capital das Alagoas.

O enlace de Fortaleza será concluído até o fim do próximo mês de junho.



A Brisanet é a maior empresa cearense de telecom.

CONTRIBUINTES DA PMF, SEU REFIS CHEGOU!

Alô, alô, contribuintes da Prefeitura de Fortaleza!

Se você está inadimplente com o IPTU, com o ISS, com o ITBI, com taxas e preços públicos e com multas de trânsito e relativas à legislação urbanística, sanitária e ambiental, alegre-se, pois seus problemas e preocupações acabaram.

A PMF criou para você um Refis especial, com descontos de até 100% do valor das multas e dos juros, desde que o débito tenha sido contraído até 31 de dezembro de 2020.

Aproveite esse Refis, já denominado de Refis-Covid, e ponha-se em dia com o Fisco municipal de Fortaleza.



Com certeza, haverá os sabidos e espertalhões de sempre que pagarão as três primeiras prestações, voltarão a inadimplir e aguardarão o Refis do Pós-Covid, que, por enquanto, é incerto.

NA IBIAPABA, A FLORICULTURA SOB AMEAÇA

Floriculturas instaladas nas cidades da Serra da Ibiapaba estão sendo alvo de assaltos à mão armada.

Primeiro, agindo em grupo de até três pessoas, os assaltantes, usando motocicletas, atacam os vigias, que são logo aliviados de suas armas.



Depois, eles penetram no estabelecimento e levam o que podem, inclusive computadores e até inseticidas e fungicidas e, naturalmente, o dinheiro da féria do dia.

Só não levam as flores.

Um desses grupos costuma praticar estupros, denunciam as vítimas.

Eis aí um problema que exige ação e solução rápida e severa das polícias Civil e Militar.



A Ibiapaba, que sempre foi uma região pacata, de gente trabalhadora, está agora ameaçada por assaltantes que assustam os que ali trabalham e produzem.

SISTEMA UNIMED CONSTRUIRÁ HOSPITAL EM IGUATU

Deram-se as mãos a presidência e a vice-presidência da Unimed Centro-Sul e a direção da Unimed Ceará para a construção do Hospital Regional de Iguatu.



Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará, diz à coluna que a decisão de construir esse hospital foi “a mais acertada e representará fonte de receita para a Cooperativa e ensejará grande aumento de oportunidades de trabalho para os cooperados da Unimed Centro-Sul do Ceará”.

Bringel ressalta que o Hospital Regional de Iguatu “constituirá, sem dúvida, um patrimônio inestimável de toda a classe médica da região Centro-Sul e em importante equipamento para prestação de serviços de saúde a toda a população regional. Além disso, criará empregos, prestação de serviços e gerará impostos para a região”.



Outro plano da diretoria da Unimed Ceará – informa Darival Bringel – é transformar a Policlínica do Pecém em um hospital regional metropolitano.

Foi na gestão de Darival Bringel que a Unimed construiu seu Hospital Regional de Fortaleza, hoje uma referência nacional. Na época, houve forte oposição ao projeto, que, em pouco tempo, se revelou uma decisão correta.

PEDRO LIMA VISITA O OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

Pedro Lima, sócio majoritário e CEO do Grupo 3 Corações, e seus executivos conheceram ontem as atividades estratégicas do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Recebido pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que guiou a visita, Pedro Lima e seu time viram, em detalhes, as funcionalidades do Observatório da Indústria, que é reconhecido como um dos maiores centros mundiais de dados de inteligência, podendo entender a importância e o alcance dos seus serviços e operações, que estão à disposição do empresariado cearense.

O Observatório da Indústria contribui para o desenvolvimento industrial do Ceará, por meio da coleta, tratamento, produção e difusão de conhecimento especializado e da criação de ambientes capazes de fortalecer o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade, permitindo a interação, aproveitamento de oportunidades e geração de negócios.

A ferramenta funciona aliada com o que há de mais moderno em tecnologia e inteligência artificial e possibilita a construção de levantamentos e cruzamentos de dados, criação de cenários, acesso à dados estratégicos atualizados 24h, trabalho de prospecção via algoritmos, previsibilidade de faturamentos, atração de investidores, entre outros.

O Observatório conta com bases de entes públicos e privados e captura automaticamente mais de 30 diferentes fontes incluídas entre as mais importantes do mundo, como a Euromonitor International, Derwent, The World Bank, IBGE, Aneel, Antaq, Banco Central do Brasil e Receita Federal.