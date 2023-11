Livro sobre Carlito Pamplona será lançado no dia 23, no Ideal

Conteúdo apoiado por:

Será lançado na próxima terça-feira, 21, às 19 horas, no Ideal Clube, o livro “Carlito Pamplona, Pioneiro da Industrialização do Óleo de Oiticica”.

Para construir a biografia de Pamplona, a acadêmica e professora universitária Lourdinha Leite Barbosa utilizou-se da metáfora da árvore, que esgalha, floresce, dá frutos e tomba.

A autora elaborou uma narrativa que descreve, em 11 capítulos, o homem, o pai, o amigo, o cientista e o reconhecido industrial pioneiro, que fez originar um dos bairros da cidade de Fortaleza, o seu legado histórico.



Carlito Pamplona foi um homem dinâmico e de visão empresarial abrangente. Nascido em Fortaleza em 1898, foi um dos precursores da industrialização de óleos vegetais no Ceará, acreditando no potencial econômico das riquezas esquecidas do Nordeste, como a arvore nativa oiticica. Ele investiu no seu beneficiamento e fundou em 1934 a Brasil Oiticica, que na época era uma das maiores do país em exportação e com grande representatividade na contribuição tributária, estadual e nacional.



A princípio, a fábrica localizou-se nas instalações da Fábrica Myrian – na Praia de Iracema - e, na década de 40, foi transferida para a Avenida Francisco Sá, quando em seu entorno surgiu uma vila operária e posteriormente o bairro que recebeu a denominação de Carlito Pamplona em 1948 por proposição do vereador Sebastião Arraes, acatada pelo prefeito Acrísio Moreira da Rocha.

O livro é uma justa homenagem póstuma ao visionário fundador da Brasil Oiticica, empresa que chegou a empregar, nos anos 40, mais de mil funcionários diretos.

Hoje, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o bairro Carlito Pamplona, na zona Oeste desta capital, tem uma população de mais de 30 mil pessoas.