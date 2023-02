Leite: Fiec, Faec e Sindlacticínios tentam uma saída para a crise

Há uma crise tumultuando as relações dos industriais e dos produtores de leite do Ceará, e tudo gira em torno do valor pago pelos primeiros aos últimos.

Na tentativa de encontrar uma saída para o impasse, reúnem-se às 14 horas de hoje, quinta-feira, 2, os presidentes da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira; o presidente do Sindicato da Indpústria de Lacticínios do Ceará, José Antunes Mota; e o sócio e CEO da Betânia Lácteos, Bruno Girão.

O encontro será na Casa da Indústria, edifício-sede da Fiec.

Os atores da reunião buscarão uma solução para o impasse. Esta coluna apurou que os produtores – principalmente os de pequeno porte, ou seja, que produzem entre 50 e 100 litros de leite por dia – tentarão um aumento de R$ 30 centavos no valor hoje pago pela indústria pelo litro do produto.

A indústria, porém, considera inviável esse pedido, alegando que, neste momento, há no Ceará e em toda a região Nordeste uma superoferta de leite.

Só a Betânia Lácteos – que processa diariamente, em sua fábrica de Morada Nova, 600 mil litros de leite fornecidos por 3.500 produtores, 90% dos quais de pequeno porte – tem hoje um estoque centenas de milhares de litros de leite longa vida e em pó.

Os produtores de leite planejam fazer uma manifestação sábado, pela manhã, em frente à fábrica da Betânia em Morada Nova. Antes disso, amanhã, eles se reunirão em Fortaleza no almoço mensal do Eproce – Encontro dos Produtores Rurais do Ceará, para tratar, também, deste assunto.