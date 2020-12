Laboratório de Tintas do Senai-Ceará recebe acreditação do Inmetro

Em primeira mão! O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec, Ricardo Cavalcante, e o diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, informam:

O Laboratório de Tintas do Senai-Ceará acaba de ser acreditado pelo Inmetro, motivo pelo qual, a partir do próximo mês de fevereiro, passará a integrar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios.

Essa acreditação confere ao Laboratório de Tintas do Senai-Ceará competência técnica e capacitação vinculadas às indústrias, às universidades e aos institutos tecnológicos habilitados à realização de ensaios.

Como um Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC), o Laboratório de Tintas do Senai-Ceará torna-se o primeiro das regiões Norte e Nordeste e o quarto em todo o país com o mesmo escopo de serviços, que abrangem 12 ensaios voltados para tintas e correlatos, como massas niveladoras, esmaltes e vernizes.

O Laboratório de Tintas do Senai-Ceará consolida sua posição de apoiador relevante do segmento industrial de tintas, uma vez que permitirá a redução de custos, de tempo e de logística das empresas cearenses do setor, que agora passam a ter à sua disposição um equipamento necessário ao controle de qualidade dos seus produtos.

Para a obtenção da acreditação do Inmetro, o Senai-Ceará contou com a colaboração do Sindicato da Indústria Química (Sindiquímica), cujo presidente é o empresário Marco Antôinio Soares.