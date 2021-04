Jornal diz hoje que PDT pode retirar Ciro de 2022

Está na capa do site do jornal Valor Econômico, na manhã desta Sexta-Feira Santa:

“Depois de Manifesto, PDT cogita abrir mão de candidatura de Ciro”.

O presidente do PDT, Carlo Lupi, disse ao jornal que "tudo dependerá das perspectivas de reeleição de Jair Bolsonaro".

O manifesto a que a notícia se refere é o documento divulgado ontem que, assinado pelos presidenciáveis, com exceção de Lula, que o criticou, propõe para 2022 a união de todos os oposicionistas contra a polarização direita (Bolsonaro) x esquerda (Lula).

A possibilidade de Ciro Gomes retirar sua candidatura presidencial é perto de zero, diz quem o conhece de perto.

Para a mesma fonte, essa notícia surge como algo plantado por quem o deseja fora da disputa, e o PT e o PSDB têm esse desejo.

Os pedetistas – não só os do Ceará, mas também os dos outros estados em que partido tem forte presença – consideram que este é o momento de Ciro apresentar-se ao eleitorado com um discurso duro contra o PT e mais duro ainda contra Bolsonaro.

Entre os extremos da direita e da esquerda há um centro que clama por um candidato. Ciro poderá sê-lo, adequando seu discurso à nova realidade.

O Brasil, para ser consertado, exigirá sacrifício dobrado, algo a que não parecem dispostos os políticos do Centrão e as corporações que se apoderaram da estrutura da administração pública federal, estadual e municipal.

Ciro tem um plano para reajustar as contas públicas do país, cujo orçamento é deficitário desde 2014 e cuja dívida pública já passou dos 90% do PIB.

O SOL É GRATUITO, MAS PAGA ICMS

Atenta aos avanços da economia do Estado, a Secretaria da Fazenda do Governo do Ceará, num movimento que seus técnicos consideram de “adequação à legislação vigente”, passou a cobrar, desde março passado, o ICMS incidente sobre o TUST (Tarifa de Utilização de Serviços de Transmissão) e a TUSD (Tarifa de Utilização de Serviços de Distribuição).

Atingindo diretamente a Geração Distribuída de energia solar fotovoltaica (aquela que, no Ceará também, as pessoas e empresas produzem nos telhados dos imóveis ou no terreno ao lado para consumo próprio), essa cobrança – como explica à coluna um engenheiro especialista em energia – tornará bem mais caro o custo da operação da usina de dessalinização da água marinha a ser construída e operada pelo Grupo Marquise na Praia do Futuro.

E encarecerá, ainda, a conta de energia de quem produz (são poucos) energia eólica para o próprio consumo.

A propósito: o escritório R. Amaral Advogados enviou a esta coluna um informe em que informa e esclarece:

“A Sefaz vinha adotando o entendimento de que a isenção do ICMS abrangeria ambos os componentes, a TE (Tarifa e Energia) e a TUSD, de modo que o ‘prosumidor’ nada pagava a título de ICMS para o Estado.



“Agora, a Sefaz, após acordo com a Enel, ajustou a conta de energia do autoprodutor, de maneira a conseguir identificar ambas as rubricas na conta e, com isso, viabilizar a cobrança do ICMS sobre a TUSD.

“Embora a Secretaria afirme que não houve novidade e que se encontra respaldada no Convênio nº 16/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a legalidade do ato está longe de ser unânime.



“O tema é uma constante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando a própria essência do imposto e da tarifa mencionadas, de modo que já existem diversas decisões que afirmam não ser possível a cobrança de ICMS na TUSD, seja para consumidor cativo, consumidor livre ou para o consumidor que gera sua própria energia.”

Eis,pois, uma questão complicada que ficará ainda mais intrincada quando começar a operar, em três anos, a primeira usina dessalinizadora de Fortaleza.

ESTREOU O LIDE EXPERT

Emília Buarque, presidente do Lide-Ceará, deu partida ontem ao novo projeto da entidade, o Lide Expert, que, periodicamente, reunirá empresários que contarão suas histórias.

Os convidados que inauguraram o projeto foram André Leão Ribeiro, CEO, e Pablo Leão Ribeiro, CFO do Grupo Fornecedora, com sede em Fortaleza e representações no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. André e Pablo são filhos de Nertan de Melo Ribeiro, controlador do grupo, integrado por cinco empresas.

SAMBA ENERGIA CHEGA AO RECIFE



Empresa de representação comercial de veículos de comunicação, a cearense Samba Estratégia ampliou seu raio de ação e abriu uma unidade em Recife, já em operação.

Entre os clientes da Samba Estratégia incluem-se o Sistema Verdes Mares, a Globosat e a Eletromídia, às quais se soma agora a Humanz, plataforma recém-chegada ao Brasil com tecnologia israelense.



CHEGOU A MACONHA PARA USO RECREATIVO

E assim caminha a humanidade!

Nova Iorque tornou-se o décimo quarto Estado norte-americano a legalizar o “uso recreativo da maconha”.

Mas o viciado pagará um imposto de 9% ao Estado e de 4% ao município em que se efetivar a venda dessa droga.

Atentem para a explicação do governador de NY, Andrew Cuomo, justificando a decisão:

“A Lei (que permitiu a entrada da “maconha recreativa”) promoverá uma nova indústria que fará crescer a economia do Estado”.

Ele esqueceu de dizer que crescerão também a violência e seus subprodutos, como assalto, estupro, roubos etc.

Eis aí o futuro que aguarda as crianças do mundo, cujos líderes perderam o juízo – pelo menos a maioria deles, incluindo Míster Cuomo.

COMER CARNE NÃO É SÓ DIFÍCIL: É MILAGRE

Dispararam os preços dos alimentos, máxime os da carne bovina.

Este colunista presenciou ontem a surpresa do caixa de um supermercado, que tomou um susto quando viu o preço de cinco quilos de carne moída: R$ 187.

Ele mesmo fez questão de lembrar: “E olhe que essa carne está em promoção”.

Traduzindo: comer carne nesta Sexta-Feira Santa é, para os cristãos católicos, proibido.

Todavia, para os fiéis de outras religiões ou para os ateus, comer carne, hoje, é muito mais do que difícil: é milagre.

PANDEMIA: UM APELO PELOS SALÕES DE BELEZA

Expectativa quanto ao novo decreto do governador Camilo Santana que anunciará, domingo, 4, o que poderá abrir e o que permanecerá fechado pela próxima semana.

Vai aqui um apelo: Governador, por favor, reabra os salões de beleza, pois não só a multidão de cabeludos, mas principalmente os profissionais cabeleireiros, manicures, pedicures e podólogos precisam (os primeiros) de melhorar seu visual e (os últimos) de voltarem a ter alguma renda para matar a sua fome e a dos seus familiares.

POLÍTICA NA DEFESA: BOLSONARO CITA O PT

Ontem, em sua live”, transmitida ao vivo diretamente da biblioteca do Palácio da Alvorada, onde mora, o presidente Bolsonaro – que está sendo acusado de fazer política no Ministério da Defesa quando trocou, nesta semana, o ministro e os comandantes das três forças – lembrou que, em vez de oficiais superiores, os governos do PT colocaram políticos para comandar a pasta.

E citou que foram ministros de Defesa de Lula e Dilma o hoje senador Jacques Wagner (PT-BA), o ex-deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e o ex-senador Nelson Jobim (PSDB-SP), que tiveram como assessores militantes dos seus partidos.

“E ninguém falou que estavam politizando as Forças Armadas”, disse Bolsonaro.

UM ENCALHE MUITO CARO EM SUEZ

Está exigindo o governo do Egito, que construiu e administra o Canal de Suez, 1 bilhão de euros como indenização pelos prejuízos que teve com quase uma semana de paralisação do movimento de navios causada pelo encalhe de um dos maiores “full conteiners” do mundo – o Ever Given, de 400 metros de comprimento.

Segundo a Autoridade do Canal, a indenização bilionária cobrirá os custos com o resgate, os prejuízos do tráfego paralisado e as taxas de trânsito que foram perdidas durante os dias que durou o trabalho de desencalhe.

O Ever Give está ancorado num dos lagos do Canal, submetido à perícia técnica. A indenização será de difícil cobrança, pois o navio pertence a uma empresa japonesa, é operada por uma companhia de Taiwan e tem bandeira do Panamá.

UM ACONTECIMENTO NOS CÉUS DA EMBRAER

Festa na Embraer, que conseguiu realizar, com pleno sucesso, a operação de reabastecimento, em pleno voo, de dois KC-390 Millenium, aeronave e multimissões militares, já incorporada às Forças Aéreas do Brasil, de Portugal e da Turquia.

O evento revela a sofisticação tecnológica e a alta qualidade do mais novo produto da Embraer, a terceira maior fabricante mundial de aviões, atrás apenas da Airbus e da Boeing.