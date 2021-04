Itaueira, que produz melão, já industrializa seu camarão

Tom Prado, CEO da cearense Itaueira Agropecuária, transmite à coluna boas informações de sua empresa.

Para começar, foi iniciada, na sua fazenda no município de Canto do Buriti, no Piauí, a colheita de mais uma safra do melão Rei, que é cultivado lá com água do riquíssimo lençol freático piauiense.

Usando, porém, a mais moderna tecnologia de irrigação por gotejamento, o consumo de água, nas fazendas da Itaueira (a empresa também produz melão na Bahia), é controlado por sensores, que liberam, em gotas, apenas a quantidade de que a planta necessita naquele momento.

Mas há outra boa informação que Tom Prado transmite com incontida alegria:

Sua fazenda de criação de camarão, localizada no município de Ipanguaçu, no vizinho Rio Grande do Norte, começou a industrializar o seu produto, que também tem a marca Rei.

Para isso, a Itaueira celebrou parceria com uma empresa beneficiadora de camarão, com 20 anos de experiência e exitosa comercialização nacional, a qual entrega o produto embalado e congelado.

A produção de camarão da Itaueira é hoje de 50 toneladas/mês, que crescerá quando toda as redes de restaurantes do país retomarem seu funcionamento normal, interditado por causa do isolamento social forçado pela pandemia da Covid-19.

Sua fazenda de Ipanguaçu dá emprego direto a 60 pessoas, incluindo engenheiros de pesca e técnicos.

“Por todo o mês de maio, o camarão Rei estará nos supermercados”, anuncia Tom Prado.

Quem sugeriu a entrada da Itaueira na atividade da carcinicultura foi o maior criador de camarão do Brasil, o empresário cearense Cristiano Maia, dono da Samaria Camarões, cuja fazenda, a Potiporã, se localiza, também, no Rio Grande do Norte, no município de Pendências.

“Foi uma sugestão valiosa de quem, como Cristiano, sempre apostou na carcinicultura como uma atividade promissora, e hoje eu posso dizer que é mesmo”, diz Tom Prado.

SINDROUPAS E UNIFOR CELEBRAM PARCERIA

Vincularam-se o Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas e Vestuários do Ceará (SindRoupas) e a Unifor.

Esse vínculo tem o objetivo de facilitar o acesso de funcionários das empresas do SindRoupas aos cursos de graduação, pós-graduação e educação continuada oferecidos pela Unifor.

Lélio Matias, presidente da entidade, informa que a parceria do SindRoupas com a Unifor concederá bolsas de estudo de até 40%, extensivas aos familiares dos beneficiados (pais, filhos, cônjuges e irmãos).

BRASIL AUMENTA PRODUÇÃO DE TRIGO

Deu uma guinada para cima a produção de trigo no Brasil, que neste ano deverá colher uma safra estimada em 7,6 milhões de toneladas.

Será um incremento de 22% em relação à safra passada.

O Rio Grande do Sul produzirá, sozinho, a metade da safra do trigo brasileiro.

No Ceará, o Grupo Santa Lúcia, do empresário Alexandre Sales, investe, em parceria com a Agrícola Famosa, em projetos-piloto na Chapada do Apodi, cujos resultados, até agora, são excelentes.

Lá, a produtividade já chegou ao nível dos estados produtores do Sul do País.

ANGELA MERKEL, EXEMPLO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO

“Sou funcionária do governo, e não modelo”, foi a resposta que ela deu – com a mesma firmeza com que governou o país pelos últimos 16 anos – a uma jornalista que lhe perguntara: “A senhora está com o mesmo terno. Não tem outro?”

Angela Merkel, 51 anos, doutora em química quântica, está deixando o comando do governo da Alemanha, maior economia da Europa, com o mesmo patrimônio pessoal com que o assumiu em novembro de 2005, residindo no mesmo modesto apartamento em que sempre morou, cozinhando e lavando suas roupas. Ela e o marido (de quem o mundo nunca ouviu falar), nascidos na parte oriental da Alemanha, saem de cena sob o aplauso dos alemães.

Está provado: é impossível, para um funcionário público honesto, no Brasil, na Alemanha, na Rússia ou no Uruguai, construir para si um patrimônio valioso – com casa na cidade, na serra ou na praia, carro importado e apartamento de luxo – à custa, apenas, dos parcos vencimentos de servidor, seja ele ou ela um auxiliar administrativo, um expoente da magistratura ou mesmo o chefe do governo.

Angela Merkel e José Mujica, ex-presidente do Uruguai, são, em latitudes diferentes, duas provas vivas e contundentes dessa impossibilidade.

GRUPO MARQUISE MOSTRA SEUS NÚMEROS

Apesar de todas as dificuldades próprias de um ano dominado pelo combate à pandemia da Covid-19 e aos seus efeitos sociais, econômicos e financeiros, o Grupo Marquise, com sede em Fortaleza, colheu bons números durante o exercício de 2020.

Para começar, seu faturamento bateu em R$ 1,23 bilhão, o que manteve o grupo num patamar considerado confortável pelos seus dois sócios – José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais.

Depois, mesmo com os desafios da pandemia, o Grupo Marquise foi às compras e, na área ambiental, em que atua muito fortemente em várias grandes capitais e cidades brasileiras, adquiriu a CRT Bahia, localizada em São Sebastião do Passé.

Na cidade de São Paulo, o grupo adquiriu novos terrenos com os quais ampliará sua atuação na área imobiliária local.

Neste ano de 2021, o Grupo Marquise celebra a vitória na licitação da Cagece para a construção e operação da primeira usina cearense de dessalinização da água do mar, que será implantada na Praia do Futuro, em Fortaleza, devendo produzir 1 m³ por segundo de água doce, volume que será injetado na rede distribuidora de Fortaleza.

EMBRAER RECEBE PEDIDO DE 30 AERONAVES

Informa a Embraer em mensagem a esta coluna:

No primeiro trimestre deste ano, a empresa entregou nove aeronaves comerciais (grandes jatos de passageiros) e 13 executivas.

Sua Receita Líquida alcançou, de janeiro a março deste ano, R$ 4,45 bilhões, um incremento de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com crescimento em todos os segmentos do negócio.

No último dia 23, a Embraer recebeu um pedido firme de 30 jatos do seu mais novo modelo E195-E2 feito por um cliente não identificado. Essas aeronaves serão incluídas na carteira de pedidos (backlog) do segundo trimestre deste ano, com entregas começando em 2022.

CELEBRAÇÃO E REVOLTA NA PANDEMIA

Ontem, o número de mortes causadas pela Covid passou, no Brasil, de impressionantes 400 mil.



Dentro de 50 dias, chegará aos 500 mil, se a média diária atual for mantida.

Agora, reparem: dependendo da preferência ideológica de quem a ouve, a notícia causa, ao mesmo tempo, celebração e revolta.



É o infeliz resultado da politização que ganhou esta trágica pandemia na geografia brasileira.

S. FRANCISCO: UM PRÉ ACORDO SOBRE OS CUSTOS

Reunidos pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e os governos do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco chegaram a um pré-acordo em torno da repartição dos custos de operação e manutenção do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.

Entre o que foi acordado, inclui-se o pagamento escalonado pelos estados.



Esse pagamento começará com 5% do custo total, 70% do qual se referem ao consumo de energia elétrica pelas nove estações de elevatórias construídas e em operação nos canais Norte e Leste do Projeto.

No quinto ano da operação, os estados passarão a pagar 100% do custo de operação e manutenção do empreendimento.

Até lá, os custos serão suportados pela União.



Como esta coluna antecipou ontem, em primeira mão, o início do pagamento está previsto para outubro deste ano para os estados da Paraíba e Pernambuco, que desde 2017 têm acesso às águas por meio do Canal Leste do Projeto.

No caso do Ceará e Rio Grande do Norte, atendidos pelo Canal Norte, há previsão de um período de testes antes do início do pagamento.

De acordo com informação que o MDR enviou ontem à noite a esta coluna, o governador do Ceará, Camilo Santana, disse, no ato de celebração do pré-acordo, que ele garantirá a sustentabilidade do Projeto São Francisco.

“Essa é uma obra importantíssima para o crescimento e o desenvolvimento da região e, principalmente, para darmos condições de melhoria de vida para quem mora nas zonas rurais do Nordeste", acrescentou ogovernador cearense.

Ainda segundo a mesma informação, “por meio do pré-acordo, o Governo Federal se compromete a concluir as obras complementares ao Projeto de Integração do Rio São Francisco, como o Ramal e a Adutora do Agreste, em Pernambuco, o Ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte, o Ramal do Salgado, no Ceará, e o Ramal do Piancó, na Paraíba”.

ROBERTO CLAUDIO E GIRÃO ANTECIPAM CAMPANHA

De olho na eleição para governador em 2022, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, está dando resposta imediata às declarações do senador Eduardo Girão, que é um crítico ferrenho do governo do Ceará.

Roberto Cláudio e Eduardo Girão são, do ponto de vista de hoje, pré-candidatos à sucessão do governador Camilo Santana.

Assim, ambos têm muito tempo para, mutuamente, atacar e contra-atacar.

OS OBJETIVOS DA SECRETARIA DA PÓS-PANDEMIA

Ao economista Célio Fernando, futuro secretário Executivo de Articulação e Modernização da Pós Pandemia – prestes a ser incluída na estrutura da Secretaria da Casa Civil do Governo do Ceará – esta coluna perguntou ontem:

Que pretende fazer o senhor nessa sua nova missão no setor público?

Ele respondeu assim:

“O trabalho base segue um contexto e um momento de muitas restrições. Há um Estado 4.0 em movimento. No pós-pandemia, planejamento e ações já estão postos pelas secretarias-meio e pelas finalísticas. A coordenação, articulação e integração cabe à Casa Civil segundo as prioridades previamente definidas pelo Governador.



“A secretaria executiva é mais um apoio a esse mosaico sistêmico que trata de algo emergencial com reflexos a médio e longo prazos. A retomada da economia é colocar nos trilhos o que já existia, voltar a funcionar.

“A recuperação traz uma fase de impulso, perdemos 4.1% do PIB e 2021 aponta para um crescimento máximo em torno de 3,5%, postergando assim, na matemática pura, a volta do produto ao patamar anterior a 2020, definindo o retorno somente em 2022.



“A modernização em curso procura encontrar então esses eixos de aceleração que tragam investimentos, produção, emprego e renda. A Sedet (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho) tem sido gigante e incansável nessa busca, por exemplo, traduzindo a necessidade da tranversalidade das ações nas diversas secretarias. Esse papel se soma, também, nas demais secretarias, nas decisões do Governador.

“A pauta constrói o papel do Estado na Saúde, Educação e Segurança Pública, sendo os demais atores suporte ao melhor ambiente de negócios que atendam ao setor produtivo, traduzindo-se nos postos de trabalho desejados. As precariedades ampliadas com a crise sanitária exigem uma aceleração responsável que encontre esse reequilíbrio do Estado.



“Creio que é isso o cunho da Secretaria do pós-pandemia, a modernização e o olhar atento às diferenças entre as regiões. O Governador na sua pauta de acompanhamento na Casa Civil deseja a sustentabilidade das ações na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos cearenses em suas diversas dimensões. O Ceará 4.0 traz justiça social, observando o meio-ambiente e melhor governança, o ESG (Governança Ambiental e Corporativa, na sigla em inglês) do Estado com competividade.”

MAPA E BNB TÊM R$ 900 MILHÕES PARA IRRIGAÇÃO

Estratégia elaborada pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Banco do Nordeste, o Programa de Fomento à Agricultura Irrigada do Nordeste (Profinor) investirá, nos próximos quatro anos, R$ 900 milhões, especificamente em irrigação.

Além disso, o Profinor tentará a regularização fundiária de 150 mil propriedades rurais e incentivará o incremento de 80 mil hectares irrigados e a reconversão de 8 mil hectares para sistemas mais modernos.

Para a ministra Tereza Cristina, "as terras abundantes e de qualidade do Nordeste, associadas à alta luminosidade da Região, são elementos positivos para o uso da ciência, da tecnologia e da irrigação no processo de desenvolvimento do Nordeste". Segundo a ministra, "o Nordeste tem capacidade para se autoabastecer e ainda para exportar para outros países através do grande portão do Atlântico".



Já o presidente do BNB, Romildo Rolim, destacou a importância do Profinor para o Nordeste e garantiu "o compromisso do Banco de tornar realidade o programa, eliminando os gargalos e encontrando as soluções para melhorar a eficiência e a produtividade dos produtores rurais, sobretudo levando o crédito para a ponta".

LUCRO DA AMAZON SOBE 224% NO 1º TRIMESTRE

Saíram hoje os resultados da Amazon, gigante mundial do varejo online no primeiro trimestre deste ano:

Lucro de US$ 8,1 Bilhões, ou seja, 224% maior do que o do primeiro trimestre de 2020.

Faturamento de US$ 108,5 bilhões, 44% a mais do que a receita do mesmo período do ano passado.