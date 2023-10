Itaueira Agropecuária, do melão Rei, celebra 40 anos de história

Esse conteúdo é apoiado por:

“Produzir alimentos saborosos e confiáveis, que levem prazer e alegria aos clientes. Esta sempre foi a missão da Itaueira Agropecuária, criada há 40 anos pela ousadia e visão empreendedora de Carlos Prado. É ela que produz o Melão Rei - o da redinha.

A especialidade da Itaueira são as frutas frescas e de qualidade superior, como melões das variedades Amarelo (Melão Rei), Pele de Sapo, Gália e Cantaloupe, além da Melancia da Magali (mini melancia sem sementes), uvas, pimentões, mel, camarão, suco integral, concentrado de caju e acerola.

Em 2022, sua produção de melões e melancias totalizou 77 mil toneladas em 2.600 hectares de áreas plantadas.

Para Caito Prado, sócio e diretor comercial da empresa, cujo CEO é seu irmão Tom, os números positivos da Itaueira são resultado do trabalho desenvolvido pela primeira geração.

“Meu pai, Carlos Prado, fundou a Itaueira com seu irmão caçula, José Roberto. A empresa nasceu numa fazenda no município piauiense de Canto do Buriti, com a primeira plantação comercial de caju anão precoce”, lembra Caito.

Seu tio José Roberto Prado foi o responsável pela criação da imagem junto aos clientes. Desde o início o objetivo foi oferecer frutas com GQM – “Gostinho de Quero Mais” – aos clientes, e uma experiência diferenciada de pós-venda.

“Durante uma das colheitas iniciais, o melão apresentou sabor maravilhoso, mas tamanho muito pequeno, como um mamão papaya, de difícil comercialização, pois o consumidor associava o tamanho ao fato de ter sido colhido antes de amadurecer, e que, portanto, estaria verde e sem sabor. Aí o tio José Roberto teve a ideia de colocar 2 ou 3 melões dentro de uma redinha, e vendê-los com rótulo, marca e slogan ‘sou saboroso’, que segue em uso até hoje”, recorda Caito Prado.

Ele explicou que, como o sabor era muito melhor do que o dos melões de outros produtores, os consumidores passaram a identificar que o melão saboroso era aquele "melão da redinha", que se tornou o primeiro case de sucesso e importante ferramenta de marketing de frutas no Brasil.

Esta história de 40 anos da Itaueira Agropecuária não seria possível sem a contribuição do seu time de mais de 1.800 colaboradores que se orgulham do papel que desempenham em levar essa experiência de prazer aos clientes, detalhe Caito.

"Cada melão deve ser colhido maduro, saboroso, no ponto certo, e isso depende do carinho e atenção de todos! Não basta estar doce. Desde o preparo da terra, plantio da muda, manejo e irrigação, até a colheita, embalagem, transporte, serviço de atendimento ao consumidor... Todos trabalham unidos num único propósito: levar prazer e alegria para as pessoas através do sabor", como Caito Prado faz questão de destacar.

Hoje, a Itaueira tem matriz na cidade de Fortaleza, no Ceará, e escritório comercial em São Paulo.

As fazendas de produção localizam-se, estrategicamente, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.