Isolamento prorrogado: Do protocolo de Beto ao medo de Assis

Esta coluna perguntou ontem à noite a quatro líderes empresariais cearenses o que acharam da prorrogação do decreto do governador Camilo Santana, ampliando para até o próximo dia 12, daqui a uma semana, o isolamento social rígido, que vige há um mês no Estado.



Dois deles responderam (já era tarde da noite).

Beto Studart, ex-presidente da Fiec, manifestou-se nos termos a seguir:

“O que necessitamos é de um severo protocolo de distanciamento, isto sim, pois não podemos deixar morrer mais gente! Acelerar a vacinação, na melhor eficiência, para passarmos este doloroso momento. As pessoas não podem morrer pelo desemprego, portanto um rigor num inteligente protocolo é importantíssimo!!!”.

E Assis Cavalcante, presidente da Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, disse que está preocupado com o que acontecerá hoje, segunda-feira, dia 5, data de pagamento do salário dos comerciários referente à segunda quinzena do recente mês de março.

Ele informou que a maioria das empresas do varejo não terá condição de encarar a folha do pessoal, pois “elas estão sem vender”.



Para agravar o quadro, o Governo Federal não renovou a boa medida do ano passado, que permitiu a renegociação da jornada de trabalho e a redução equivalente do salário do trabalhador.

Isolado em casa onde há 10 dias está em recuperação da Covid-19 que o atingiu juntamente com sua esposa que, como ele, passa bem, Assis Cavalcante – com voz claudicante – reconhece que ainda é alto o número de casos e de óbitos provocados pela pandemia.



Ele faz questão de dizer que considera o governador Camilo Santana um “homem honesto, correto e bem-intencionado”.

Mas teme que, a partir de hoje, as demissões aumentem no comércio varejista e que muitas pequenas empresas venham a fechar, na capital e no interior do Estado, “porque seus donos não têm mais condição de mantê-las abertas”.

CARLOS PRADO: DESSALINIZAÇÃO ABRIRÁ NOVO CICLO

Fundador da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), que produz em Fortaleza e comercializa para todo o país máquinas e implementos agrícolas, e da Itaueira Agropecuária, que produz melão, melancia, pimentão colorido, mel de abelha, suco de fruta, uva e camarão no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia – Carlos Prado, vice-presidente da Fiec, entusiasma-se com o que chama de “futuro brilhante da economia cearense”.

Ele cita a construção, na Praia do Futuro, da primeira usina de dessalinização da água do mar, investimento a ser feito pelo Grupo Marquise, como “o nascimento de mais um importante ciclo de crescimento do Estado do Ceará”.



Para Carlos Prado, “com a rápida redução anual dos custos de instalação de parques de geração de energia eólica e solar, e com os mais de 500 quilômetros de praia à nossa frente, as terras litorâneas do Ceará, em poucos anos, nos surpreenderão com sua produção irrigada, graças à dessalinização a baixo custo”.

Prado conclui: “A usina da Praia do Futuro será, apenas, o passo inicial rumo a um futuro muito promissor”.

CORONAVAC EM MENOS TEMPO DO QUE ASTRAZENECA

Está funcionando na pauta do preciso o programa de imunização empreendido pela Prefeitura de Fortaleza.

Diariamente, são vacinadas até 28 mil pessoas nos diferentes pontos de vacinação espalhados pela cidade.

Mas os idosos acima de 75 anos, que tomaram a primeira dose da Astrazeneca levantam uma pergunta: quando lhes será administrada a segunda dose?

Um idoso de 78 anos de idade, por exemplo, tomou a primeira dose da Astrazeneca no dia 10 de fevereiro, no salão de festas do edifício onde reside com mais 21 famílias, cujos idosos foram também imunizados no mesmo dia.



A segunda dose foi marcada para 11 de maio, mas há uma desconfiança sobre o cumprimento desse prazo, pois aqui só se fala em Coronavac.

Ontem, uma idosa de 63 anos foi vacinada com a Coronavac e recebeu o certificado no qual está marcado para o dia 1º de maio a aplicação da segunda dose.

Menos de um mês entre uma dose e outra para a Coronavac e três meses para a Astrazeneca.



Surge a pergunta clássica: Por que?

CARNE DE BOI MUITO CARA LEVA CONSUMIDOR AO FRANGO

Como os preços da carne bovina tornaram-se proibitivos para a maioria da população brasileira, a do Ceará no meio, começa a registrar-se uma migração do consumidor para a carne de frango, principalmente para os seus cortes de peito, filé de peito, coxa e sobrecoxa, produtos que a avicultura cearense põe todos os dias nas redes de supermercados.

Por sua vez, os peixes do mar, o camarão criado em cativeiro e a tilápia cultivada em pequenos, médios e grandes açudes seguem sendo muito consumidos e mantendo preços acessíveis.



Uma coisa é certa: a inflação chegou e mantém-se em aclive.

Esta é uma das razões do aumento da taxa de juros Selic, que saltou de 2% para 2,75% ao ano.

CEARÁ, NOVA FRONTEIRA DA SOJA

Nos sites ligados ao agronegócio, lê-se e ouve-se a notícia de que o Ceará, mais localizadamente na geografia dos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, é a nova fronteira agrícola para o cultivo da soja.

E não somente de grão, mas também de semente.

Os administradores desses sites, que são produtores ou agrônomos, estão encantados com a qualidade das plantas e com o grão e a semente produzidos no Ceará, tudo vendido, antes mesmo da colheita, para sojicultores do Piauí, Maranhão e Tocantins.

NA PANDEMIA, TUDO ESTÁ POLITIZADO

Trecho de um comunicado que, ontem, a reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) distribuiu a propósito de nota pública emitida na véspera por gestores de instituições estaduais e federais sobre ações de combate à pandemia da Covid-19:

“A UFC entende que o momento demanda coalizão e soma de esforços, não sendo frutífero semear discórdia, fomentar divergências e cercear a liberdade de investigação de pesquisadores.



“Acredita, mais do que nunca, no lema de seu brasão sexagenário – a virtude, unida, é mais forte. Por fim, a administração superior da Universidade não se reconhece no dever de satisfazer a vieses ideológicos, sejam quais forem, no exercício de sua missão maior.”

Traduzindo: no Brasil, seguem politizados a pandemia, os medicamentos, as vacinas, os vacinadores e os vacinados.

Acredite!

AGRONOMIA PERDE JOSÉ NELSON ESPÍNDOLA

Uma notícia triste para a comunidade agronômica do Ceará: na madrugada de domingo, o professor doutor José Nelson Espíndola Frota, aposentado do Departamento de Ciência do Solo da Faculdade de Engenharia da UFC, faleceu vítima de uma parada cardíaca causada por dupla pneumonia.

Graduado e com doutorado em Ciências do Solo pela UFC, com pós-doutorado pela Universidade do Arizona (EUA), que o convidou para ser professor residente, Zé Nelson, como era intimamente chamado, foi colega de banco escolar deste colunista nos anos 1954, 1955 e 1956, no Colégio Cearense.



Na UFC, além de professor, foi Pós Reitor de Extensão, entre 1987 e 1991, e diretor executivo do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), de 1990 e 1991.

A Associação dos Engenheiro Agrônomos do Ceará (AEAC) prestou homenagem ontem a José Nelson, que era irmão do empresário e economista Jorge Parente Frota Júnior, sócio e diretor de assuntos institucionais da Betânia Lácteos.

O velório de José Nelson Espíndola Frota foi restrito à família. Seu corpo será cremado no Cemitério Parque Metropolitano.

Aos seus familiares e amigos, a solidariedade desta coluna e do seu editor.

INFRAESTRUTURA: UMA SEMANA DE LEILÕES DE CONCESSÃO

Esta será uma super semana para o governo da União.

Entre a quarta-feira, 7, e a sexta-feira, 9, o Ministério da Infraestrutura promoverá leilões para conceder à iniciativa privada 22 aeroportos (entre eles o de Teresina e o de São Luís), cinco terminais portuários (quatro dos quais em Itaqui) e o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estima que serão arrecadados R$ 10 bilhões, mais do que os R$ 7 bilhões do orçamento da pasta para este exercício.

Os leilões de concessões já arrecadaram R$ 44 bilhões referentes a 41 ativos. Neste ano, espera o governo conceder, via leilões, mais 50 ativos estatais à iniciativa privada, garantindo investimentos de R$ 140 bilhões.

A propósito: o ministro Tarcísio de Freitas é citado como provável candidato a vice na chapa do presidente Bolsonaro, que tentará a reeleição em 2022.



LG ABANDONA FABRICAÇÃO DE CELULARES

Novidade no mercado eletroeletrônico! A coreana LG, que era uma das grandes fabricantes de smartphones, anunciou hoje que está abandonando esse negócio, no qual recolheu, nos últimos cinco anos, US$ 4,5 bilhões de prejuízos.

A LG centrará seu foco na produção de componentes para veículos.

A concorrência chinesa na área de telefones móveis é pesada.



Em Seul, na Coreia do Sul, está sediada outra gigante do setor, a Samsung.

PREÇO DO PETRÓLEO EM QUEDA

Nesta segunda-feira, o mercado de petróleo abriu em queda.

Fruto da decisão da OPEP que decidiu aumentar sua produção de forma gradual pelos próximos 90 dias.