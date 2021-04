Inovação: Receita fará fiscalização sobre águas no Ceará

Exlusivo! Novidade na Receita Federal no Ceará, que anuncia, por meio esta coluna, o início do que seus auditores estão chamando de “era do despacho sobre águas” (DAS), um conjunto de medidas que reduzirão a burocracia dos despachos aduaneiros nos portos cearenses.

A Receita assegura que o DSA trará ganhos significativos de agilidade para o processo de importação de mercadorias, ao permitir que elas sejam desembaraçadas antes mesmo de chegar ao porto, ou seja, enquanto estiverem em viagem, dentro do navio. Será uma mudança de paradigma.



No processo tradicional, a regra é a armazenagem das cargas, que só posteriormente são submetidas ao despacho para importação.

Uma fonte da Superintendência Regional da 3ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, com sede em Fortaleza, explicou à coluna que, com o DSA, as informações serão repassadas eletronicamente à Receita com o navio ainda no mar.



“Essas informações serão analisadas antecipadamente pela Receita Federal e, na grande maioria das vezes, a mercadoria chegará ao porto apta para ser entregue ao importador. Haverá uma economia significativa, pois os custos com armazenagem no porto serão drasticamente reduzidos”, disse a mesma fonte.

Um detalhe: em caso de necessidade de fiscalização, as cargas amparadas por DSA terão prioridade na verificação.

O DSA será uma das vantagens proporcionadas pelo programa Operador Econômico Autorizado (OEA), que foi desenvolvido pela Organização Mundial das Aduanas (OMA), e adotado pelo Brasil, para dar benefícios diferenciados a operadores do comércio internacional com alto grau de conformidade com as normas de segurança aduaneira.



Desse modo, atualmente, apenas importadores certificados farão jus ao benefício.



Para que os ganhos proporcionados pelo DSA sejam maximizados, é importante que os agentes públicos e privados com atuação nos portos estejam plenamente alinhados, acrescentou a fonte.

Assim, sob coordenação da Receita Federal, foi promovido recentemente um encontro virtual para acerto de detalhes operacionais no porto do Pecém e, em maio, será oferecido um treinamento prático e gratuito para esses agentes, promovido pela Receita e pelo Fórum Consultivo OEA, que reúne agentes privados certificados.

“A expectativa é que o esforço conjunto dos agentes públicos e privados promova uma adaptação tranquila para a nova modalidade de despacho nos portos cearenses, o que pode atrair negócios para a região”, finalizou a fonte.