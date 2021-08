Indústria moveleira do Ceará ganha plano estratégico

Desde este mês de agosto até dezembro de 2022, o Sindicato das Indústrias do Mobiliário do Ceará (Sindmóveis) está mobilizado na execução de seis projetos estratégicos que pretendem elevar o nível de contribuição da entidade para o desenvolvimento do setor, qualificando a estrutura gerencial de suas empresas associadas e melhorando sua competitividade.

O presidente do SindMóveis-Ceará, Osterno Júnior, disse à coluna que não somente as indústrias de móveis serão beneficiadas pelo sexteto de projetos que integram o seu Plano de Ação, mas ambém a sociedade, “na medida em que gera oportunidades de trabalho para centenas de pessoas em toda a cadeia de valor da indústria de móveis”.

Os seis projetos são os seguintes:

Projeto 1: Programa de qualificação em gestão e aumento da competitividade na indústria moveleira;

Projeto 2: Programa de educação corporativa por meio da Universidade da Gestão Industrial;

Projeto 3: Produção de cursos online de suporte à implantação do Programa de Qualificação em Gestão;

Projeto 4: Implantação do Projeto BI (Business Intelligence) para acompanhamento dos indicadores de desempenho do setor;

Projeto 5: Criação do Portal Web de Soluções e Notícias do SindMóveis;

Projeto 6: Desenvolvimento de uma ferramenta para modelagem e simulação de cenários para as empresas moveleiras.

CUIDADO! A INFLAÇÃO ESTÁ DE VOLTA

Quem nasceu no Brasil depois de 1994 não conviveu com a hiperinflação, com o aumento diário dos preços.



Naquele ano, no governo do presidente Itamar Franco, a inflação, que no exercício anterior de 1993 batera em 2.477%, foi abatida pelo tiro certeiro do Plano Real, e de lá até há poucos meses a majoração dos preços vinha contido em níveis civilizados.

Agora, porém, ela dá sinais perigosos de que está retornando e, de acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), fechará este 2021 na marca de 7,1%.



É um índice alto, bem mais alto do que o teto da meta de 5,25% estabelecido pelo Banco Central.

Há várias causas desse aumento inflacionário, um dos quais é a crise energética provocada pela falta de chuva nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, onde as barragens das hidrelétricas estão em níveis muito baixos, o que está elevando mensalmente a conta de luz dos brasileiros.

(Se não fosse a geração hidráulica, eólica e solar na região Nordeste, essa crise seria muito mais grave do que já é.)

Outra causa da alta da inflação é a disparada do dólar que encarece os preços do petróleo, do trigo e dos princípios ativos dos medicamentos, todos importados.

Se sobe o petróleo, sobe o preço interno da gasolina e do óleo diesel que movimentam os caminhões transportadores da produção agrícola e industrial do país;

Se o preço do trigo se eleva, também se elevam os preços do pão nosso de cada dia;

A mesma coisa acontece com os preços dos remédios, cujos princípios ativos são importados.

Tudo isso sem falar nos preços administrados – aqueles de produtos e serviços prestados pelo governo e por suas agências reguladoras – taxas e impostos, tarifas de telefone, energia elétrica, passagens de ônibus e metrô, planos de saúde, pedágios etc.

O ministério da Economia e, também, o agora independente Banco Central tentam medidas que inibam a subida dos preços, mas até aqui elas não têm surtido efeito, e isto tem a ver com a posição do Congresso Nacional, que não vota as propostas de reformas que nele tramitam.

Para entornar o caldo, o ambiente de polarização da política – incentivado pela mídia, que é declaradamente contra a gestão Bolsonaro, cujas atitudes e declarações contribuem para jogar mais gasolina no fogo da crise – é outro obstáculo às tentativas de barrar o crescimento da inflação.

Parece que a extrema esquerda e a extrema direita jogam para que a crise se amplie. O Centrão, que poderia ajudar, mostra-se mais interessado em aproveitar-se do poder (uma de suas principais estrelas, o senador Ciro Nogueira, é o Chefe da Casa Civil do Governo) e do ele entrega de cargos e verbas em troca do seu apoio no Parlamento, seja quem for o presidente da República.

O horizonte da política e da economia está cheio de nuvens escuras, mantendo a desconfiança e a dúvida do empresário, que vai adiando investimentos. Enquanto isso, os preços seguem subindo, e quem tem dúvida disto basta visitar os supermercados e as feiras livres para conhecer a inflação.

AS VIRTUDES DO MANDACARU

Consultor em agropecuária, o agrônomo Raimundo Reis falará amanhã, às 17 horas, para os integrantes da Academia Cearense de Ciências.



Ele abordará o potencial forrageiro e a resistência à seca do mandacaru (cereus jamacaru), que existe em abundânia no semiárido no nordestino.

Link da Palestra: https://meet.google.com/yot-dpvu-aan

UM CONTÊINER POR US$ 12 MIL

Um pequeno empresário cearense, que importa tecidos e equipamentos eletrônicos da China, contou a esta coluna que o frete marítimo “endoidou nos últimos 12 meses”.

Ele revelou que, em agosto do ano passado, o aluguel de um contêiner para trazer produtos da China para o Pecém custava US$ 1,2 mil.

“Hoje, esse mesmo contêiner custa US$ 12 mil, valor que tive de pagar na semana passada para fechar a importação de mercadorias chinesas”, disse ele, apontando ainda o fato de que o preço do frete marítimo igualmente disparou.

É por esta razão, principalmente, que a meta de exportar frutas do Brasil para o mercado da China tem sido protelado porque, “com esses preços é difícil fechar negócio de longo prazo”.

LATAM DE FORTALEZA PARA NORONHA

Novidade no ar! A Latam iniciou a venda de passagens para seus voos de Fortaleza para Fernando de Noronha, que começarão em novembro e durarão ao longo da chamada alta estação turística.

Preço da passagem: “A partir de R$ 2.232,01”.

Um aviso aos que sonham em fazer essa viagem:

Em Noronha (é assim que os nativos denominam a ilha), tudo, inclusive a água mineral, custa o dobro do que custa no continente.



JOSÉ ROBERTO, DA BRISANET, NA FORBES

Incluído na lista dos 100 mais ricos empresários brasileiros, o cearense José Roberto Nogueira, de 56 anos, está na revista Forbes deste mês, com uma fortuna calculada em R$ 4,8 bilhões.

Sobre ele, a Forbes publicou:

“Autodidata, José Riberto deixou sua cidade natal (Pereiro) na zona rural do Ceará aos 21 anos para trabalhar na Embraer, em São Paulo.

“Em 1998, fundou a Brisanet, maior provedora independente de internet e fibra ótica do Brasil, que fez IPO (lançamento inicial de ações) em julho.

“A empresa soma 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone (esquema de ligações entrais de um sistema de redes) e atende Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas”.