Indústria e Comércio criarão Complexo Empresarial em Aquiraz

Exclusivo! Vinte empresas cearenses da indústria e do comércio juntaram-se para a implantação do Segundo Complexo Empresarial da Primeira Capital, que terá de tudo, desde plataformas de e-commerce até fábricas de produtos alimentícios, químicos, farmacêuticos, material escolar e de limpeza e higiene, bisnagas plásticas, material esportivo, calçados, confecções, bebidas, contêineres, serraria com madeiras certificadas e recicladora de metais nobres.

Amanhã, às 8:30, no Café Serenata, na Tapera das Artes, em Aquiraz, um grupo multissetorial de empresários, liderado pelo industrial químico José Dias, terá reunião com o prefeito Bruno Gonçalves, ao qual reivindicarão um “espaço especial”, previsto no Plano Diretor do Município, para a instalação do complexo. O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, estará presente.

Também está prevista a instalação de Startups, o que tornará Aquiraz o primeiro município do Ceará voltado para o fomento da inovação tecnológica.



A maior das empresas do Complexo Empresarial da Primeira Capital – em homenagem a Aquiraz, que foi a primeira capital do Ceará – necessitará de uma área de 30 mil m²; a menor, de 1 mil m².

Segundo José Dias, as empresas que se instalarão no complexo oferecerão, individualmente, de 20 a 200 empregos diretos, havendo, pois, a criação inicial de mais de 1 mil empregos, “a maioria qualificados”.

Os empresários acreditam na visão empreendedora do prefeito Bruno Gonçalves, que tenta criar, neste momento, uma agenda positiva para o seu município, razão por que estará presente à reunião com sua equipe de secretários para ouvir as reivindicações dos empresários, que começam por uma política de incentivos fiscais em relação aos tributos municipais e passam pela disponibilização de uma área com infraestrutura mínima de pavimentação, energia, água, telefone, internet e gás e que esteja próxima das rodovias estaduais e federais (CEs ou BRs).

Também solicitarão a definição e liberação imediata dos terrenos e de seus registros e matrículas cartoriais para que possam iniciar as obras de construção de suas unidades.

Os imóveis serão dados em garantia aos bancos financiadores, que serão o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil.

Outra reivindicação que os empresários apresentarão ao prefeito Bruno Gonçalves, na reunião de amanhã, dirá respeito à agilidade do município quanto a liberação de alvarás de construção, de operação e de documentação, principalmente junto às secretarias do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, Interlocução com o governo do Estado para a equiparação da redução fiscal aos polos industriais existentes como o de Guaiuba (75% de tributos estaduais) e o do Polo de Saúde do Eusébio (até 99%).

A ex-prefeita de Aquiraz, Ritelza Cabral, está, pessoalmente, emprestando apoio ao grupo empresarial, cuja composição será conhecida amanhã.



Ela foi a gestora responsável pela criação do primeiro distrito industrial de Aquiraz, implantado em 2008 e hoje em pleno funcionamento.

IEL PRORROGA PRAZO DO PRÉ-ACELERA

Foi prorrogado para a próxima sexta-feira, 9, o prazo de inscrição para o programa Pré-Acelera, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Ceará).

Trata-se de um espaço voltado à conexão entre ideias inovadoras e empresas, com foco na indústria.

O programa selecionará, por meio de chamada pública, 12 iniciativas ou startups em fase de validação ou em fases mais avançadas.

O objetivo do Pré-Acelera é contribuir para a evolução de modelos de negócios inovadores e sustentáveis, capazes de oferecer soluções aplicáveis à indústria cearense e ao mercado.



Para isso, o programa ofertará aos selecionados capacitações, mentorias com especialistas e suporte para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento do produto mínimo viável (versão inicial do produto a ser lançado para o mercado).



Serão utilizadas metodologias exclusivas e oferecidos diversos benefícios, entre os quais um subsídio de até R$ 30 mil em consultorias de desenvolvimento de produto mínimo viável para as cinco startups com melhor desempenho.

O programa conta com a parceria do Sebrae-Ceará, da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

Lançado em 2020, o Hub de Inovação do IEL-Ceará é um espaço voltado à conexão de ideias inovadoras com empresas industriais.



A iniciativa faz parte do Programa de Inovação Industrial do Sistema FIEC (P2I), desenvolvido pela sua Diretoria de Inovação e Tecnologia.

O objetivo do Hub é impulsionar a inovação na indústria e promover o seu desenvolvimento. É um ambiente destinado à criação de negócios, troca de conhecimentos e aceleração e transformação de ideias em produtos e processos inovadores.

ARCE FARÁ VISTORIA DE VANS

Alô, alô, mecânicos de autos!

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) está fazendo chamamento público para credenciamento de empresas que possam elaborar laudos técnicos de vistoria dos veículos que operam no sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

De acordo com a coordenadoria de transportes da Arce, o incremento do número de averiguações em ônibus e vans garantirá a entrega de serviço com maior qualidade e segurança ao cidadão.

O processo de credenciamento, que está aberto desde o dia 22 de junho, foi estendido até o próximo dia 10.

A iniciativa reforça o compromisso da Arce no cumprimento da legislação, dos contratos de concessão e dos termos de permissão, além do acompanhamento das condições de prestação dos serviços.

TÍTULO PODRE: O RISCO E O RENDIMENTO

Empresa do Grupo Santander, a Return comprou o equivalente a R$ 4 bilhões em créditos podres do Bradesco.

Crédito podre são ativos de baixa qualidade, ou seja, com grande chance de o emissor do papel não pagar a dívida.

Estão classificados como papéis de alto risco, mas, em compensação, de alto rendimento.

AMAZON: SAI BEZOS, ENTRA JASSY

Jef Bezos, fundador da gigante Amazon, sai de cena como CEO da empresa.

Em seu lugar, assume o norte-americano de Nova Iorque Andy Jassy, 53 anos.

A Amazon, que hoje celebra 27 anos de vida, tem 1,3 milhão de funcionários em todo o mundo.