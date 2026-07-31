Impacto Protensão celebra 30 anos com novas tecnologias

Uma boa notícia! A empresa construtora e de tecnologia Impacto Protensão, com sede em Fortaleza, acaba de participar da feira Concrete Show 2026, onde celebrou 30 aos de atuação no mercado brasileiro da construção civil e, ao mesmo tempo, reforçou seu compromisso com a inovação. Durante o evento, que terminou ontem na São Paulo Expo, na capital paulista, a empresa apresentou uma nova tecnologia voltada à engenharia estrutural, além de promover uma programação técnica para engenheiros, calculistas e projetistas em seu estande.

A Impacto Protensão foi fundada e é dirigida pelo engenheiro cearense Joaquim Caracas, dono do maior número de patentes de tecnologia e inovação registradas na área da construção civil do Brasil.

A Impacto lançou em São Paulo mais uma inovação: o Redutor de Nervuras, acessório desenvolvido por Joaquim Caracas para otimizar o sistema construtivo, reduzindo a quantidade de concreto e aço na nervura, o que resulta em obras mais eficientes, econômicas e sustentáveis. A empresa também apresentou o Sistema PavPlus, tecnologia para lajes protendidas que vem consolidando sua presença no mercado nacional e estrangeiro.

Outra novidade da empresa na feira foi a Ilha do Calculista, espaço criado para aproximar a empresa dos profissionais responsáveis pelos projetos estruturais. No local, engenheiros e calculistas levaram seus projetos para uma avaliação técnica sobre a aplicação do Sistema PavPlus, com atendimento especializado realizado pela equipe da Impacto em parceria com a Conceptus Projetos Estruturais e a CCP Protensão.

Para Joaquim Caracas, a Concrete Show representou uma oportunidade estratégica para compartilhar conhecimento e apresentar soluções que acompanham a evolução da construção civil.