Ibef-Ceará empossará no dia 28 sua nova diretoria

Na próxima terça-feira, 28, No salão Blue Night do Hotel Gran Marquise, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-CE) empossará sua nova diretoria para o biênio 2023/2025.

Ela será presidida pelo executivo Ives Castelo Branco, que substituirá a executiva Renata Paula Santiago, que assumirá a vice-presidência.

"É com muita motivação que iniciarei minha gestão na presidência do Ibef Ceará, entidade muito representativa e que vem desenvolvendo um trabalho de destaque junto à sociedade, aos seus associados e ao público de finanças, agregando ainda mais executivos de outras áreas que querem contribuir com seus conhecimentos. Temos o desafio de manter a chama do Ibef bem acesa. Nos últimos anos, o instituto vem passando por uma renovação e estamos dispostos a mantê-la”, destaca Ives.

Por sua vez, Renata Paula Santiago ressalta que o Ibef-CE tem por objetivo central fortalecer as discussões e as pautas envolvendo os principais executivos e empresários do Ceará.

"É muito importante essa atuação, e estamos felizes por saber que Ives dará continuidade com muita competência às ações deixando também a sua marca”, diz ela.