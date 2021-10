Hotelaria: Gran Marquise opera com 95% de sua capacidade

Reage, e reage aceleradamente, a hotelaria cearense.

Neste sábado, 22, o Hotel Gran Marquise, um cinco estrelas localizado na Avenida Beira Mar de Fortaleza, está operando com 95% de sua ocupação.

Dionísio Barsi, diretor financeiro, e Philippe Godefroit, gerente-geral do Gran Marquise, informam que essa alta taxa de ocupação se deve a dois motivos: a retomada dos eventos corporativos e sociais, como as festas de casamento e os congressos e convenções, e a presença dos clubes de futebol da Série A do Brasileirão.

De acordo com Godefroit o resultado financeiro deste mês de outubro será melhor do que o do mesmo mês de outubro de 2019, ou seja, alguns meses antes da pandemia, que eclodiu em fevereiro de 2020.

Dionísio Barsi disse a esta coluna que, apostando na retomada do setor de turismo no Ceará, o Gran Marquise está investindo R$ 3milhões em obras de reforma da cozinha central do hotel, a que serve, principalmente, aos eventos corporativos e sociais, incluindo as festas matrimoniais.

Ele também revelou que a presença no Gran Marquise dos times da Série A do Brasileiro contribuem para a boa performance da empresa, e cita como exemplo o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians: os dois times chegam a ocupam 65 apartamentos, distribuindo-os entre os jogadores, dirigentes e convidados especiais.

Ainda de acordo com Philippe Godefroit, os eventos corporativos (reuniões, seminários, congressos, workshops) e os sociais (casamentos e aniversários) “retornaram com força e ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, haverá festas de casamento nos nossos espaços”, o que revela o reencontro da sociedade cearense com a normalidade.

Mais um detalhe importante: o Hotel Gran Marquise volta, a partir desta sexta-feira, a hospedar as equipes de tripulantes da Air France, cujos voos Fortaleza-Paris-Fortaleza estão sendo retomados nesta sexta-feira e serão realizados três vezes por semana.