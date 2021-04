Hotéis de Fortaleza operam só com 8% de ocupação

Uma fonte do setor revelou a esta coluna, nesta quinta-feira, que os hotéis de Fortaleza, “que ainda estão abertos”, operam com uma taxa de ocupação média de apenas 8%.

É o mais baixo índice de ocupação da história da hotelaria cearense.

A mesma fonte acrescentou que a decisão do governo do Estado do Ceará de contratar até 200 quartos de hotéis para “a desospitalização” de pacientes com diagnostico prévio da Covid-19 “vai minimizar os prejuízos de grande parte das unidades hoteleiras desta capital.

“Nunca tivemos uma crise como esta que estamos a atravessar há mais de um ano”, comentou a fonte, para a qual “não haverá saída para alguns hotéis descapitalizados que não seja o encerramento de sua atividade, o que será lamentável, principalmente pelo desemprego que causará”.

Nos até 200 quartos de hotéis a serem contratados, devem ser instaladas até 300 leitos hospitalares.

Os hotéis a serem contratados devem dispor de “área verde extensa e circulação de ar fresco”, o que reduz o número de estabelecimentos indicados pelo Edital da Secretaria Estadual de Saúde, por meio do qual está sendo feito esse chamamento público.

As contratações serão formalizadas por Dispensa de Licitação, fundamentadas no art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Estadual nº 17.396, de 03 de março de 2021.

A mesma fonte disse que, em Fortaleza, um hotel que preenche os requisitos do edital é o Marina Park, um cinco estrelas localizado no litoral Oeste desta capital.

Os interessados em participar do edital da Secretaria de Saúde deverão estar credenciados junto ao portal de compras do Governo Federal, o que implica a aceitação integral dos termos apresentados no documento.

Terão cinco dias corridos para a apresentação das propostas com a documentação de habilitação, contados a partir da publicação do documento.

A declaração deve explicitar os valores unitários para quartos individual e duplo, incluídos os serviços de hospedagem e lavanderia, bem como a quantidade mínima de leitos a serem contratualizados e os custos com alimentação de pacientes e acompanhantes, referenciando o valor mensal da prestação do serviço (custos diretos e indiretos).