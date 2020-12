Hospital Unimed Fortaleza foi o primeiro a usar Elmo da Fiec

Tornou-se o Hospital Unimed Fortaleza o primeiro hospital privado do Ceará a utilizar o capacete Elmo - dispositivo de respiração artificial não invasivo - para tratamento de pacientes com insuficiência respiratória, como os diagnosticados da Covid-19.

Vinte desses equipamentos, desenvolvido pelo Senai-Ceará em parceria com a UFC, foram disponibilizados por meio de parceria da Unimed com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Os capacetes começaram a ser utilizados no dia 21 de novembro e, até agora, 14 pacientes – internados por Covid-19 - já foram beneficiados pelo mecanismo, obtendo melhoras no quadro respiratório e, consequentemente, na involução da doença.

“Com esse equipamento, podemos prevenir o procedimento de intubação. A pandemia nos trouxe muitos desafios, mas oportunizou também a junção de forças e, neste sentido, destaco a presença da Fiec, por meio do seu presidente, Ricardo Cavalcante, e também do doutor Marcelo Alcântara - idealizador do dispositivo - que muito tem contribuído para o bom êxito de nossa missão que é cuidar com excelência da saúde das pessoas”, disse Débora Arnaud, coordenadora do serviço de Fisioterapia do Hospital Unimed Fortaleza.

O capacete Elmo oferece uma pressão positiva contínua nas vias aéreas do paciente ao mesmo tempo em que oferta uma quantidade de oxigênio em níveis elevados. Dessa forma, além de melhorar o quadro respiratório do paciente, o mecanismo permite ser utilizado fora de leitos de UTI, podendo ser também desinfectado e reutilizado.

Outro diferencial do equipamento é que seu custo é bem inferior aos valores investidos em respiradores mecânicos e mais seguro também para os profissionais de saúde que o manuseiam, já que, como o capacete é vedado, não há a propagação do vírus.

O Elmo, além de ser utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19, também pode ser utilizado em outras doenças do trato respiratório como gripe H1N1, pneumonia, edema de pulmão por insuficiência cardíaca e outros quadros clínicos.

Para o doutor e professor de Pneumologia da Universidade Federal do Ceará, Marcelo Alcântara, o dispositivo é uma alternativa fundamental para o tratamento dos pacientes que se enquadrarem em diagnósticos de doenças respiratórias e deve ser a solução para a diminuição da necessidade de intubação, evitando internações em UTI, além de garantir a segurança dos profissionais da saúde.

“É de extrema importância que os hospitais passem a aderir essa inovação como o capacete Elmo, por todos os benefícios que o mecanismo oportuniza aos nossos pacientes e profissionais da saúde; um método não invasivo e que gera bastante conforto a quem dele precisa”, destacou ele.

No início deste ano, com a chegada da pandemia do coronavóirus, a U imes Fortaleza recebeu do Senai-Ceará, por meio do seu diretor regional, Paulo André Holanda, a doação de mil Face Shields - proteção de plástico transparente para todo o rosto, indicado para evitar o contato com o vírus da Covid-19 - distribuído aos profissionais de saúde que atuaram na comissão de frente do enfrentamento ao vírus.

Na última sexta-feira (18), médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, juntamente com a Engenharia Clínica do Hospital Unimed Fortaleza, participaram do treinamento de uso do capacete Elmo, ministrado pelo doutor Marcelo Alcântara, médico pneumologista e professor associado de Pneumologia e Terapia Intensiva da UFC.