Hidrogênio verde no Pecém: um passo na direção certa

Tem razão o presidente a Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, que ontem, aqui no Diário do Nordeste, destacou o esforço do governo do Estado no sentido de atrair para o Complexo do Pecém um hub de produção de hidrogênio verde.

Cavalcante elogiou o “compromisso com a sustentabilidade” assumido pelo governo cearense no memorando de entendimento celebrado com a empresa australiana Enegix Energy, que pretende instalar aqui um gigantesco projeto para a produção do que já se considera o combustível do futuro, com investimento de US$ 5,4 bilhões.

Mas é preciso observar um detalhe indispensável: energia, muita energia, e água, muita água, são fundamentais para a produção do hidrogênio verde. Isto o Ceará tem e terá muito mais com os empreendimenos de geração eólica e solar projetados e já em execução.

Todavia, para os que o imaginam fácil e barato de produzir, seguem algumas informações interessantes:



O maior projeto nessa área – o da Asian Renewable Energy Hub – será implantado em Pilbara, na Austrália Ocidental, a um custo de US$ 36 bilhões (R$ 203 bilhões), para estar concluído até 2028, gerando estimados 14 GW (gigawatts). Fonte energética do projeto: eólica e solar.

Ainda na Austrália, país que lidera o esforço pelo desenvolvimento das tecnologias de produção de hidrogênio verde, estão previstos mais quatro projetos, que se encontram na fase de elaboração e cuja potência será de 13,1 GW.

A Holanda também trabalha com o objetivo de implantar um projeto para gerar 1 GW (um gigawatt) até 2027 e outro de 4 GW até 2030. O hidrogênio holandês já tem destino: a indústria pesada do país e da Alemanha. Fonte energética: eólica offshore (dentro do mar).

Na Alemanha, consorciaram-se 27 empresas e instituições de pesquisa em um projeto que será instalado, até 2035, na ilha de Heligoland, no Mar do Norte, um projeto de 10 GW. Fonte: energia eólica para aproveitar os fortes ventos da região.

Na China, maior produtor mundial de hidrogênio (mas não o verde), está em implantação um projeto de hidrogênio verde na Mongólia Interior que gerará 5 GW com energia eólica e solar a um custo de US$ 3 bilhões, devendo operar ainda neste ano.

Resumindo: o Ceará está prestes a ser membro de um clube de poucos sócios. O caminho se faz ao caminhar, mas é preciso que o primeiro passo da caminhada se dê na direção certa, e é o que o governo cearense está a fazer.

CRISE: HÁ DOIS EXTREMOS. FALTA A ANÁLISE ISENTA

Lula está livre por decisão do Supremo Tribunal Federal, podendo disputar a presidência da República na eleição de 2022.

As condenações que lhe impuseram os juízes de três instâncias do Judiciário e validadas pela maioria dos ministros do próprio STF foram anuladas nesta semana pelo plenário da mesma Suprema Corte.

Eis aí uma notícia de extraordinário impacto.

Mas há outra, também produzida em Brasília nesta emocionante semana, que emula o mesmo universo de interessados nos acontecimentos da vida nacional: a que trata da quase certa escolha do senador Renam Calheiros para a relatoria da CPI da Covid-19, constituída por ordem monocrática, primeiro, e depois por decisão do pleno do STF para apurar possível omissão do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do seu governo no combate à pandemia do coronavírus.

Ambas carecem de uma análise acurada e equilibrada, o que tem sido difícil de ler e ouvir nestes estranhos tempos.

Se essa análise for feita por um político, sociólogo, jornalista ou youtuber ideologicamente de extrema esquerda, ela concluirá que a decisão do STF fez justiça, uma vez que Lula é claramente inocente e foi vítima de uma estratégia bem urdida pelo parcial juiz Sérgio Moro e pelo coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Dalton Dallagnol, e que a presença do ex-presidente no jogo eleitoral dará vigor ao processo democrático de renovação da chefia da Nação, evitando que nela continue alguém não só despreparado para o cargo, mas com evidente viés ditatorial.

Se, porém, a análise for produzida por um político, sociólogo, jornalista ou youtuber da extrema direita, a narrativa destacará mais um grosseiro erro do Judiciário, que livrou da cadeia alguém que, chefiando o governo, permitiu a criação de uma organização criminosa integrada por líderes políticos de vários partidos, o PT entre eles, e grandes empreiteiros, os quais, agindo como quadrilha, assaltaram a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, a Nuclebrás, a Eletrobras e os Correios, sendo por esta e por outras acusações, incluindo o recebimento de propinas, condenado por juízes das quatro instâncias da Justiça.

Nas circunstâncias que envolvem hoje a conturbada vida do Brasil e dos brasileiros, a que análise a mídia concederá mais espaço, mais voz e mais vez?

Há, ao mesmo tempo, a volta ao proscênio de um conhecido ator da política brasileira, agora no papel de possível relator da CPI da Covid-19, criada por decisão do STF com o objetivo de apurar a denúncia de omissão do presidente Bolsonaro e de seu governo no combate à pandemia do novo coronavírus.

Tendo ocupado, durante muitos meses, as páginas policiais como acusado da prática de corrupção na Transpetro, Renam Calheiros, beneficiado por decisões do STF, retorna à política também em grande estilo, ganhando a capa dos sites jornalísticos.



Renam terá agora todos os espaços da mídia a seu favor, pois, na qualidade de relator da CPI da Covid – que pode ser chamada de CPI contra Bolsonaro e Pazuello – terá a primazia de fazer perguntas aos depoentes e o direto de produzir um relatório cuja conclusão pode ser aqui, e agora, antecipada: ele considerará culpados o presidente da República e seu ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pedindo para aquele o início do processo de impeachment.



Por medo, omissão ou outra causa ainda não conhecida, não há, e já faz no mínimo um ano e meio, uma opinião a respeito desta crise equidistante dos dois extremos, e isto dificulta o entendimento correto do que acontece, e, em vez de informar, desinforma e confunde a população.

O espaço que existe no chamado centro ideológico aguarda que alguém o ocupe, razão por que, por enquanto, a batalha eleitoral de 2022, antecipada para este ano pelas interferências do STF, se restringe ao embate entre o lulo-petismo e o bolsonarismo.

Lula e o PT – apesar da Carta aos Brasileiros, editada em 2002 e há poucos dias oralmente reeditada para abrandar os temores dos agentes econômicos – têm explicita vocação socialista.



Acontece que em nenhum país do mundo, governado sob essa ideologia, existem democracia, livre iniciativa, liberdade de opinião ou liberdade de imprensa – a oposição não existe, e quando existe é perseguida e presa. Só um partido, o do governo, é permitido existir.

E é assim que acontece, também, nas ditaduras de direita, e a Turquia pode ser citada.

O lado bolsonarista exibe, de forma tonitruante, um discurso radical de direita que fala, até, na intervenção das Forças Armadas no processo político, o que, sobre ser um absurdo, é inconstitucional.

Bolsonaro e seus seguidores tentam colocar o povo nas ruas para clamar por intervenção militar como forma de frear o Supremo Tribunal Federal – que assumiu claramente funções próprias do Executivo e do Legislativo – e o Congresso Nacional, onde não avançam as propostas de reformas tributária e administrativa, mas prosperam os aumentos dos gastos com o funcionalismo e com as emendas parlamentares.



Até agora, não foram e provavelmente não serão ouvidos os apelos do presidente para que sua militância ocupe as ruas e apele para a intervenção militar, ou seja, pela implantação de um regime ditatorial, sem Congresso e sem Judiciário.



Para esta coluna, essa hipótese intervencionista tem e terá zero chance de acontecer – os líderes das três forças armadas as entendem como instituições do Estado e não do governo, como está escrito na Carta Magna.



Tudo terá de ser resolvido sob o que determina a Constituição, o que quer dizer que será a política e seus rituais de entendimento – por mais obscuros que possam ser – que darão solução à crise.

Tem sido difícil equilibrar a análise dos fatos, pois tudo, mas tudo mesmo, foi politizado, inclusive – e incrivelmente – o tratamento precoce, a vacina e a vacinação contra o inimigo público número um, a Covid-19, que só no Brasil já matou perto de 370 mil pessoas, estatística que cresce diariamente para a lamentável alegria de quem ancora os noticiários.



UNILINK USA SISTEMA PROTEUS NAS SUAS OPERAÇÕES

Empresa especializada em logística, atuando em operações portuárias no Pecém e Mucuripe, a cearense Unilink acaba de implantar o Sistema Proteus para otimizar as operações dos seus diferentes setores.

A plataforma, criada e desenvolvida pela também cearense BW Consultoria (Brainware), foi instalada, remotamente, ao longo dos últimos sete meses.

Quem coordenou a apresentação dos módulos do sistema, a modelagem de processos e o treinamento dos usuários para o bom uso do sistema foi o consultor Gerardo Barbosa, da BW.

EMPRESAS INCENTIVADAS INVESTEM R$ 2,9 BI NO NORDESTE

Informa a Sudene: as empresas estimuladas pelo leque de incentivos fiscais concedidos à região investiram, no ano passado, R$ 9,8 bilhões, dos quais R$ 2,9 bilhões, ou 30,3%, se destinaram ao Rio Grande do Norte, que liderou essa corrida.

Em segundo lugar ficou o Ceará, cujas empresas incentivadas investiram R$ 2,8 bilhões.



Os investimentos feitos no Rio Grande do Norte concentraram-se em energias renováveis eólica e solar, petróleo e petroquímicos. No Ceará, a maioria dos investimentos foi feita no setor de energia, destacadamente solar e eólica.

A Bahia ficou em terceiro lugar, com R$ 2,6 bilhões (26,3%).

CDL JOVEM OUVIRÁ EXECUTIVO DO MAGAZINE LUIZA

Na próxima terça-feira, 20, às 13 horas, a CDL Jovem de Fortaleza promoverá mais uma edição do “Grandes Nomes”.



Transmitido pelo canal da CDL no YouTube e apoiada pelo Sebrae, o evento terá palestra de Ricardo Rocha, CEO da Softbox e diretor de produção do Grupo Magazine Luiza, além de executivo do LuizaLabs, o laboratório de tecnologia da companhia.

ACREDITE! SENADOR QUER TOCANTINS NA ÁREA DA SUDENE

Atenção! O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, apresentou projeto-de-lei, incluindo o Sudeste do seu estado na área de jurisdição da Sudene.

No entendimento do parlamentar, aquela área da pre-amazônia é semiárida. Durma-se com um barulho desse.



O que quer o senador tocantinense, do MDB? Que o seu Tocantins tenha acesso aos recursos do FNE, que obriga a destinação de 50% dos seus recursos a empreendimentos no semiárido.



GRUPO INGLÊS QUER COMPRAR A GIGANTE TOSHIBA

Fundada em 1875, ou seja, bem mais antiga do que a Sony e a Hitachi, a Toshiba, uma gigante japonesa de eletroeletrônicos, está na alça de tiro da britânica CVC Capital Partners, que fez uma oferta de US$ 20 bilhões pela sua aquisição.

A japonesa KKR & Co, por sua vez, ofereceu US$ 21 bilhões.

E a Brookfield Asset Management, canadense, entrou no páreo, assim como o banco Norinchukin e a Japan Investment Corporation, segundo informa a agência Bloomberg.

Detalhe: 70% das ações da Toshiba estão na mão de investidores estrangeiros.

Como a Toshiba atua em áreas sensíveis da economia japonesa, como a energia nuclear, sua venda terá obrigatoriamente de passar pela aprovação do governo do Japão.

É o mundo girando no meio da pandemia.