Hidrogênio Verde: José Carlos Braga responde ao Dr. Gehring Júnior

Segue o debate em torno do Hidrogênio Verde e suas necessidades de água e energias renováveis.

Ontem, esta coluna publicou matéria sobre um texto científico de três pesquisadores da Universidade de Delaware (Newark-EUA) cuja íntegra pode ser encontrada na internet. Eles perguntam:

“Existe água suficiente para apoiar uma economia de hidrogênio?”

Antes, o doutor Waldemar Gehring Júnior, da Unesp e da USP, em mensagem a esta coluna, já advertira que o processo de eletrólise, que separa as moléculas da água para produção do Hidrogênio Verde, usa energia renovável e, ainda, “um absurdo consumo de água” que pode ser doce, o que prejudicará as fontes locais, ou dessalinizada, cujo processo industrial é poluente.

Ontem, o engenheiro cearense Fernando Ximenes rebateu o doutor Gehring. Ximenes assegurou que uma tecnologia por ele criada e desenvolvida (mas ainda não testada em escala, ou seja, em grandes volumes) e denominada “Gram Eollic Floating offshore solar vacum dessalination” não polui o ambiente, porque o sal resultante do processo é destinado à indústria para a produção de sal de cozinha.

Pois bem, hoje, terça-feira, 7, este debate é ampliado. Quem pede espaço para entrar nele é José Carlos Braga, também engenheiro e, também, especialista em energia, sendo diretor técnico e sócio da Cactus Energia Verde, que já celebrou contrato com o Complexo do Pecém para implantar, na ZPE do Ceará, uma unidade de produção do H2V.

Ele está com a palavra:

“Pedindo todas as vênias ao interlocutor professor doutor Valdemar Gering Jr, também especialista em vários segmentos, ratifico permissão para discordar de seus pontos de vista, relatados na matéria, pelos argumentos que seguem:

“1) No caso do Ceará, onde o Hub de H2V/NH3 ocorrerá na ZPE/CIPP do Pecém, a água a ser utilizada será a de reuso, oriunda da Região Metropolitana de Fortaleza;

“Fortaleza utiliza em seu abastecimento cerca de 10 m³/segundo, sendo que de 30% a 40% dessa água são esgotos descartados ao mar, pois não temos um cinturão verde que absorva essa imensa quantidade de água;

“Para o hidrogênio/amônia verdes a serem produzidos até 2030 no Ceará, serão utilizados menos de um metro cúbico por segundo, a um custo bastante inferior à água dessalinizada. Assim sendo, pelos fundamentos básicos da mecânica clássica, a ‘nossa água’ a ser utilizada para esse fim será mais um fator barato e de sustentabilidade;

“Deve der dito que essa prerrogativa não ocorre somente no nosso sítio, mas sim em inúmeras outras localidades onde haverá produção de hidrogênio e amônia verdes;



“Além de ser verde na origem toda a energia a ser utilizada no processo de produção do H2V, o transporte dos produtos a portos nacionais e estrangeiros será feito por navios movidos a amônia verde, e não a diesel, fazendo com que o ciclo – do início ao seu final – seja absolutamente verde e sustentável”.

José Carlos Braga segue com a palavra:

“Entramos num ciclo de mudança da matriz energética mundial, cujo petróleo é o grande vilão. Portanto, ‘o etanol e o desenvolvimento de carros com motores projetados à máxima eficiência’ (como diz o doutor Gehring) não são o melhor dos cenários, pois será necessária uma quantidade hiperbólica de energia elétrica que jamais poderá ser suprida por biomassa, e sim por fontes inesgotáveis como o sol, o vento e a água;

“A energia atômica seria uma outra saída, porém o alto custo e os riscos inerentes tiram-na da peleja.

“É óbvio que a cada dia a ciência aperfeiçoa os processos, ao mesmo tempo em que a escala se amplia, obtendo-se hidrogênio e amônia verdes mais economicamente viáveis, e que, inexoravelmente, serão o petróleo do Século XXI”.