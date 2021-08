Hidrogênio Verde: antes do H2V, terá de existir o H2O

Esta coluna volta ao tema da produção do hidrogênio de baixo carbono, batizado pelo marketing de Hidrogênio Verde – H2V.

Para que ele se produza, é necessário, em primeiro lugar, que exista água potável, o H2O.

No Ceará, no subsolo do litoral ou do chão calcinado pelas secas do sertão, não existe água em quantidade suficiente para atender à demanda dos projetos do H2V.

Mas a possibilidade de essa água existir é 100% viável, desde que se implantem, no curtíssimo prazo, projetos de dessalinização da água do mar, o primeiro dos quais o Grupo Marquise, por contrato com a Cagece, promete implantar e operar dentro de até três anos na Praia do Futuro.

A Marquise produzirá, em sua usina de estreia, 1 m³ de água doce por segundo.



Os projetos imaginados de geração de H2V na área do Pecém necessitarão de duas usinas de volume semelhante ao da Praia do Futuro.

Tem mais: para ser ambientalmente verde, o hidrogênio a ser produzido no Pecém terá de, igualmente, consumir energia elétrica renovável – de fonte eólica preferencialmente, tendo em vista o portentoso banco de ventos da região.



Por enquanto, o que há sobre o H2V do Pecém é a boa expectativa aberta por Protocolos de Entendimento celebrados pelo Governo do Ceará com empresas australianas e com uma francesa interessadas em investir aqui na produção do hidrogênio verde.



Não se trata de empreendimento fácil de implantar. Custa muito caro, exigindo do empreendedor grande capacidade de atrair os investidores.

Quem entende de energia está constantemente advertindo, por meio desta coluna, para o fato de que, antes do H2V, será necessário o H2O.

Ou seja, antes do hidrogênio verde, haverá de existir a água verde e, ao mesmo tempo, a energia verde.

HÁ UMA DELTA OU HÁ UM LOBBY?

Existe a variante Delta ou ela é uma criação do lobby dos grandes laboratórios que produzem vacinas e, também, das indústrias de confecção que fabricam máscaras de proteção?

Esta pergunta está nas redes sociais, e tem certo sentido.

As estatísticas da Covid, pelo menos em Fortaleza, caíram de maneira espetacular: hoje, é muito pequeno o número de pessoas acometidas de Covid-19 nas UTIs dos hospitais particulares da capital cearense.

Causar pânico com notícias sobre a variante Delta parece parte de uma estratégia de quem produz vacina e máscara anti-Covid.

A propósito: os laboratórios estão incentivando a discussão sobre a necessidade de uma terceira dose de todas as vacinas, até da Jassen, que é de dose única.



Numa pandemia, quem ganha mais dinheiro são, exatamente, os laboratórios e, naturalmente, os intermediários que, no nome deles, fazem as negociações com os governos.

MUDA COMANDO DA EMBRAPA NO CEARÁ

Terá novo chefe-geral a Embrapa Agroindústria Tropical, que tem sede no bairro do Pici, em Fortaleza.

A partir do próximo dia 1º de setembro, ela será comandada pelo químico Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, atual chefe-adjunto de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento).

Ele foi selecionado pela Diretoria-Executiva da Embrapa para assumir o cargo.

Há 27 anos na empresa, Gustavo Saavedra começou como estagiário e bolsista da Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro. Desde 2001, ele atua como pesquisador na Embrapa Agroindústria Tropical.

Em 2014, Gustavo Saavedra assumiu a chefia de P&D da unidade, cargo que ocupa até hoje.

O novo chefe-geral é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem doutorado na área de Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela mesma instituição.

De acordo com Gustavo Saavedra, a inovação será a palavra-chave de sua gestão à frente da Embrapa Agroindústria Tropical.

AJE VOLTA AOS SEUS ALMOÇOS

Igor Pinheiro, coordenador geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, informa:

A entidade está retomando seus eventos, um dos quais é o Interaje, um almoço que, mensalmente, reúne seus associados, que são, em sua maioria, sócios e executivos das empresas dos seus próprios pais.

O almoço realiza-se em um restaurante de Fortaleza.

SENAI-CEARÁ INICIA CURSOS PRÁTICOS

Começaram nesta semana as aulas práticas do curso de Ciências Aplicadas às Frutas.

Ministrados por professores do Senai-Ceará, o curso e suas aulas práticas são resultado da parceria celebrada pela Fiec com o Governo do Estado, por meio do projeto Mais Nutrição.

O objetivo da parceria é qualificar 3.800 pessoas ligadas às Centrais de Abastecimento (Ceasa) do Ceará.

O Mais Nutrição, entre outras, coisas pretende combater o desperdício de alimentos e garantir segurança alimentar a nutricional de crianças e adolescentes cearenses.

Mini-fábricas são montadas nas Ceasas, as quais recebem doações de alimentos feitas pelos permissionários. Entre os itens produzidos estão as polpas de frutas e um mix de produtos feitos de legumes, todos distribuídos entre as famílias mais carentes das cidades onde se localizam as Centrais de Abastecimento.

O diretor regional do Sinai-Ceará, Paulo André Holanda, informa que o Mais Nutrição já recebeu e distribuiu mais de 1,4 milhão de toneladas de alimentos.

A POLÍTICA É MAIS DINÂMICA NO CEARÁ

Está em Fortaleza o ex-presidente Lula. Ontem, ele jantou com o governador Camilo Santana.



Hoje, Lula visitará o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a ZPE do Ceará, onde a Petrobras, na gestão de Lula, prometeu implantar uma refinaria. Promessa que virou fumaça.

Depois dessa visita, ele almoçará com o principal líder do MDB no Ceará, senador Eunício Oliveira, com quem tratará da eleição de 2022 no Ceará. O almoço será no apartamento do emedebista.

Lula e Eunício já estão alinhados num ponto: ambos são e serão contra os planos dos irmãos Ciro e Cid Ferreira Gomes, aliados de Camilo Santana, mas adversários de algumas coroadas cabeças petistas, como os deputados José Guimarães, José Airton e Luizianne Lins.

Mas a política é dinâmica, tão dinâmica que, aqui, uma parte do PT apoiará a manutenção da aliança que une o PT e o PDT no plano estadual.

O PDT imporá seu candidato – provavelmente o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio – à sucessão de Camilo Santana, que indicará os candidatos a vice e ao Senado.

Poderá acontecer no Ceará, em 2022, algo incrível: Camilo Santana no palanque dos presidenciáveis Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva.

Assunto para os cientistas políticos e, posteriormente, para os historiadores.