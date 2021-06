Há luz no fim do túnel da economia brasileira

Prestem atenção ao que diz o relatório enviado ontem pela Asa Investments aos seus clientes, assinado pelos economistas Carlos Kawall, Gustavo Ribeiro, Débora Nogueira, Leonardo Costa e Gabriel Braga. Ele trata da economia brasileira:

“Ao longo das últimas semanas, passamos a ter um cenário mais construtivo para as contas públicas no Brasil no curto prazo. Do lado da despesa, tivemos o melhor resultado para o primeiro quadrimestre do ano, desde 2012. Mesmo que tal performance tenha relação com fatores pontuais (como a aprovação tardia do Orçamento), há fatores positivos na evolução do gasto obrigatório com despesas mais contidas relativas a gastos sociais, previdência e pessoal.

“E a performance da Receita também tem surpreendido positivamente. Além da expectativa de um crescimento econômico mais expressivo em 2021 (esperamos agora PIB de 5,4%), há contribuições positivas para a arrecadação decorrentes do câmbio até aqui mais depreciado, inflação mais alta e da dinâmica setorial da recuperação, concentrada na indústria e consumo de bens.

“Com isso, vemos uma trajetória mais benigna para a dívida bruta/PIB, que deverá encerrar 2021 em 83,5%. Contudo o patamar de nossa dívida bruta ainda é elevado e estamos distantes do momento em que voltaremos a mostrar resultado primário positivo. Assim, é crucial manter a disciplina fiscal e o compromisso com o teto de gastos, sem os quais ingressaremos novamente em momentos de incerteza e piora nas condições financeiras, comprometendo a recuperação da economia e do emprego”.

Resumindo: há luz no fim do túnel, e não é de um trem vindo em sentido contrário.

POTIGUAR CARPEDIEN COMPRA CEARENSE APARTIO

Novidade no mercado de administração de imóveis no Ceará!

A Apartio, uma espécie de Airbnb cearense, com site na internet, acaba de ser vendida à Carpedien Homes, que é a maior desse setor no vizinho Rio Grande do Norte.

Ambas fazem o mesmo serviço: alugam imóveis por temporadas em várias cidades do Nordeste.

No site da Carpedian, há casas e apartamentos para locação na praia do Cumbuco e no edifício Landscape, na Beira Mar, em Fortaleza.



CONSTRUÇÃO DEBATE INADIMPLÊNCIA PÚBLICA

Na próxima quarta-feira, 9, via Zoom, isto é, por videoconferência, a Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) promoverá um debate sobre dois temas atualíssimos: “Inadimplemento Público: Direitos e Obrigações” e “Plataforma + Brasil: Módulo de Obras”.

Começará às 14 horas e se prolongará até as 18 horas e terá a participação de autoridades do Ministério da Economia, da Caixa Econômica e do Tribunal de Contas da União.



FORD AMARGA REVOLTA DO BRASILEIRO

Lembram-se da Ford, que tinha fábricas no Brasil, inclusive no Nordeste (Bahia) e cuja rede de revendas chegou a ser a maior do país?

Pois a Ford, que abandonou o Brasil há cinco meses, deixou de integrar a lista das 10 marcas de veículos mais vendidas no Brasil.



Quem tem carro Ford está migrando para similares de outras marcas. É a consequência dos equivocados investimentos da empresa, não só no Brasil, mas também em vários outros países.

A indústria automobilística investe, agora, nos carros elétricos, algo a que a Ford emprestou nenhuma importância.

FUTEBOL COM E SEM COVID

Ontem, houve jogos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, uma competição, que, na opinião de alguns formadores de opinião, é totalmente isenta de Covid, assim como o são também os da Copa Libertadores da América, os do Brasileirão e os da Copa do Brasil, torneios de que participam o Ceará e o Fortaleza.

No próximo dia 13, começarão, porém, as partidas da Copa América, que – mesmo cumprindo os mesmos protocolos sanitários daquelas competições e mesmo sendo jogada pelas mesmas seleções que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022 – já foi antecipadamente infectada pela Covid-19, segundo as mesmas opiniões.



Ao mesmo tempo, no Senado Federal, a CPI da Covid-19 – cujo relatório já está elaborado pelo relator Renan Calheiros, que apontará o presidente da República e seu ex-ministro da Saúde como responsáveis pela morte de já quase 500 mil brasileiros – nega-se a convocar grandes infectologistas, entre os quais o cearense Anastácio Queiroz, que defendem o tratamento precoce como medida preventiva contra essa doença pandêmica.

Quando as seleções do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e do Chile entraram em campo ontem à noite para jogar pelas eliminatórias da Copa do Catar nenhum risco correram de ser infectadas pela Covid. Não correrão risco, também, hoje, as seleções do Brasil e do Equador, que jogarão em Porto Alegre pelas mesmas eliminatórias.

Mas elas serão contaminadas pela Covid-19 na próxima semana, quando jogarem pela Copa América.

Eis o resultado da politização de tudo no Brasil.

HORTALIÇAS DO CEARÁ INVADEM O PIAUÍ

Empresa cearense produtora e distribuidora de hortaliças, a Campo Ouro Verde, que atuava somente no Ceará, estendeu seus tentáculos para o Piauí.

Desde a última terça-feira, seus produtos já estão nas gôndolas da rede de supermercados Vanguarda, a maior de lá.

Com 10 anos de atividade no mercado cearense, a Campo Ouro Verde produz e distribui tudo o que uma horta produz – do alface ao agrião, do coentro à couve, da cebolinha ao mastruz, do alho poró à cidreira.

ZARA ABRE SUA MAIOR LOJA NO MUNDO

Nos próximos dias, será inaugurada em Madri, onde tem sede o grupo controlador, a maior loja Zara do mundo.

Localizada na Gran Via, mais famosa avenida da capital espanhola, a loja terá 7 mil m² de área distribuídos em 4 andares do edifício España, e disporá de uma novidade: provadores tecnológicos.

Por enquanto, o grupo Inditex, controlador da rede Zara, não autorizou a divulgação de imagens do interior da loja, que tem, ao seu lado, duas grandes concorrentes: a Primark e a El Corte Inglés.



A SEGUIR, BOAS NOTÍCIAS SOBRE O BRASIL

Como vai o Brasil? Bem, os portos brasileiros – Pecém e Mucuripe no meio – movimentaram 278,6 milhões de toneladas no primeiro trimestre deste ano, ou 10,5% a mais do que no mesmo período do ano passado.

As exportações de frutas, de janeiro a abril deste ano, cresceram 21,3%, para o que contribuíram o melão, a melancia, a manga e o mamão produzidos no Nordeste.



Em abril passado, o Brasil registrou saldo positivo de 120.935 postos de trabalho.

A produção mineral brasileira cresceu 15% no primeiro trimestre de 2021 e criou mais de 11 mil novos empregos, tendo o setor recolhido 102% a mais de tributos totais em comparação com o mesmo período de 2020.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas/Ibre, o índice de Confiança do Comércio subiu 11,6 pontos em abril, com cujo resultado o setor recuperou mais da metade da queda registrada em março.



As exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram US$ 10 bilhões em abril passado.



Por falar no agro: o Valor Bruto da Produção (VBP) do agronegócio estimado para este ano é de R$ 1,057 trilhão. Trilhão!

O transporte ferroviário de cargas cresceu 30,1% no último mês de março, envolvendo todas as concessões de ferrovias do país, em comparação com maço de 2020.

UMA MULHER SERÁ CEO DA TAP

Será a francesa Christine Ourmiéres-Widener que comandará a TAP, a empresa aérea portuguesa que tem voos ligando Fortaleza à Europa.

Seu nome será oficialmente divulgado até o dia 24 deste mês, quando haverá a assembleia-geral da companhia.

Christine tem larga experiência na aviação e é, ainda, especialista em reestruturação de empresas, tendo sido CEO do Flybe Group, uma empresa aérea com operação no Reino Unido.

Ela também passou pela Air France/KLM.

A TAP está sem CEO há oito meses. No primeiro trimestre deste ano, a empresa registrou prejuízo de 365 milhões de euros.

Por falar em Portugal: o governo do Reino Unido retirou o país lusitano da “lista verde” de destinos considerados seguros para os turistas britânicos.



O governo português está a protestar, porque a vida no país está perto da normalidade.

A Espanha também ficou de fora dessa lista.