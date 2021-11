H2V: Marcos Holanda pede a Carlos Braga que mostre sua matemática

Voz dissonante do projeto de instalação do Hub do Hidrogênio Verde (H2V) do Ceará, o engenheiro e economista Marcos Holanda, professor da UFC, fundador do Ipece e ex-presidente do BNB, leu, nesta coluna, o texto em que o engenheiro José Carlos rebate sua posição contra o empreendimento.

Em mensagem neste domingo à coluna, Marcos Holanda treplicou José Carlos Braga da seguinte maneira:

“Todo engenheiro é bom de matemática.

“Seria bom então que o colega (Braga) mostrasse a matemática de sua afirmação a seguir:

‘Assim, pelas nossas excelentes condições de vento, sol, terras e mares, poderemos tornar-nos um dos maiores exportadores de H2V, trazendo uma densa quantidade de recursos externos que permitirão fazer investimentos em saúde, alimentação, educação, energia, tecnologia, saneamento, mobilidade, habitação e infraestrutura.’

“Se não mostrar a matemática, tratar-se-á apenas de um desejo, de um sonho”, desafia Marcos Holanda.

BSPAR VENDE EM 45 DIAS 80% DO SEU BS VILLE

Mesmo sem ter feito o lançamento oficial do empreendimento, a BSpar Incorporações, pela voz do seu controlador, empresário Beto Studart, informa que já foram vendidos, em apenas 45 dias, 80% das 432 unidades de seu BS Ville, um condomínio privado que será erguido na área ao Sul do Beach Park, no Poto das Dunas, nas proximidades do Mandara.

O empreendimento, em parceria com o empresário Cláudio Targino, destina-se ao público de renda mais alta. A área dos seus apartamentos varia de 90 m² a 220 m² (coberturas).

Serão 25 blocos de apartamentos, todos com três elevadores e estacionamento no subsolo.

Um diferencial: os apartamentos do primeiro andar terão um jardim privado, com 30 m² de área verde. Outro diferencial: todos os apartamentos são com vista para o nascente, ou seja, para a praia.

Beto Studart estima que, nos próximos 10 dias, as vendas serão encerradas, tal é o interesse pelo empreendimento.