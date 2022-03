Guerra leva Coopercon-Ceará a suspender importação de aço

Por causa da disparada dos preços do insumo no mercado internacional provocada pela guerra na Ucrânia, a diretoria da Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Coopercon) decidiu suspender as importações de aço, acolhendo recomendação da Coopercon Brasil.

O presidente da Coopercon-Ceará, Sérgio Macedo, explicou à coluna:

“Daremos uma pausa na importação por conta do aumento do preço do minério de ferro. As empresas cooperadas já estavam depositando os recursos no banco para bancar a importação do aço, que viria da Turquia. Pela proximidade desse país com a Ucrânia e a Rússia, há uma preocupação com a segurança e o transporte marítimo. Isso acaba impactando no preço final", adianta. O fabricante que iria nos atender é turco e normatiza o produto conforme o Inmetro. O aço chegaria ao Brasil seguindo todas as normas nacionais".

Sergio Macedo ainda ressalta que a Coopercon Ceará segue monitorando o panorama internacional.

"Quando o momento for mais oportuno, retomaremos o processo de negociação para importação. Garantimos, inclusive, a certificação CA 50 e em breve teremos a CA 60 e telas. Assim, estaremos com todas as bitolas disponíveis para a importação", justificou presidente da Coopercon-Ceará.