Grupo Santa Lúcia volta ao mercado comprando concorrente

Um operador do mercado, que acompanha os investimentos das empresas industriais cearenses, chamou hoje a atenção desta coluna para o que chamou de “rápido e robusto crescimento do Grupo Santa Lúcia”.

Trata-se de um conjunto de empresas lideradas pelo industrial e, agora, agricultor Alexandre Sales, que nesta terça-feira, 9, anunciou a compra da Alfa Mix, uma fábrica de casquinhas de sorvetes, de biscoitos e de massas pré-prontas para bolo, localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Anote aí: eles crescerão mais ainda, e rapidamente”, comentou a mesma fonte, que lembrou da história recente de Sales.

Ele era dono de um moinho de trigo e de uma fábrica de biscoitos – localizados no bairro de Telha, em Aquitaz – e comprada, em maio de 2012, por R$ 90 milhões pelo Grupo M. Dias Branco.

Durante cinco anos, Alexandre Sales cumpriu uma das cláusulas do contrato de venda de sua empresa, mantendo-se alijado do mercado de massas e biscoitos.



Dono de uma inteligência privilegiada, perscrutou as alternativas à sua frente e descobriu que é mesmo o setor moageiro de trigo e o de massas e biscoitos que o atrai.

E foi além: há quase quatro anos, investe, com assistência técnica da Embrapa Trigo, com sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na cultura do trigo, já tendo desenvolvido, com sucesso, projetos-pilotos na Chapada do Apodi, onde está a ampliar a área plantada de trigo, com uma variedade especialmente desenvolvida para a região.

A produtividade da cultura do trigo obtida no Apodi é considerada excelente pelos técnicos da Embrapa, o que incentiva Alexandre Sales a investir no projeto, agora em parceria com a Agrícola Famosa –maior produtora e exportadora de melão do mundo – em cujas terras o empreendimento se desenvolve.

Alexandre Sales concluiu e já começou a operar uma grande e moderna fábrica de massas em Maracanaú, cuja receita para este ano é prevista em R$ 100 milhões.

Ainda neste ano, a Santa Lúcia deverá colocar em operação uma unidade de produção de biscoitos finos.

“Em pouco tempo, a Santa Lúcia chegará no ponto em que estava quando foi adquirida pelo Grupo M. Dias Branco”, disse o operador de mercado, que não poupa elogios “à capacidade de empreender com inovação tecnológica que tem o Alexandre Sales”.