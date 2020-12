Grupo paulista Dasa quer Gastroclínica

Maior empresa brasileira e latino-americana de medicina diagnóstica, a paulista Dasa, cujo CEO é Pedro Bueno, filho de Edson Bueno, ex-dono da Amil, assinou memorando de entendimentos para avaliar a compra da Gastroclínica, um hospital de médio porte localizado na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza. Tudo está a indicar que acontecerá mais uma transação local nesse segmento. As duas partes estão a conversar e a fazer contas. Esta coluna faz questão de lembrar: no ano de 2006, a Dasa comprou, aqui em Fortaleza, o Laboratório Louis Pasteur, numa transação que, na época, causou surpresa, o que não acontecerá desta vez. Não é somente o hospital Gastroclínica que poderá ser vendido para grupo nacional ou estrangeiro. Há outros, em Fortaleza e no interior do Ceará, que já entraram na alça de mira dos investidores.

Pouca água

Por causa da escassez de chuvas, estão secando os grandes reservatórios do País, principalmente os que geram energia elétrica no Sul, onde está Itaipu, e no Sudeste, onde estão Furnas e Ilha Solteira. A culpa não é do Governo da União ou dos governos dos estados onde se localizam as barragens, mas da natureza, que, avara, nega as chuvas em volume suficiente para a sua recarga. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Anaeel), para forçar a redução do consumo, levantou a bandeira da tarifa vermelha, mais cara. A partir de segunda-feira, o Governo Federal iniciará, por todas as mídias, uma campanha com o objetivo de conscientizar a população a consumir menos água e menos energia. Tchau, 2020!!

BOA SAÚDE

Por que tanto interesse, inclusive de investidores estrangeiros, pela área de saúde no Brasil, a ponto de o grupo cearense Hapvida, o maior do setor, ter hoje valor de mercado no extraordinário patamar de R$ 55 bilhões? Duas causas principais: a maior longevidade da população brasileira (cuja perspectiva de vida subiu para quase 77 anos) e a incapacidade do poder público de oferecer saúde de qualidade à população, principalmente à mais pobre. Exemplo mais recente desse interesse foi o IPO da Rede D'or - uma das maiores empresas de saúde do País, dona do hospital São Carlos, em Fortaleza - que teve demanda maior do que a oferta, fazendo saltar para R$ 115 bilhões o seu valor de mercado. É hoje uma das mais valorizadas da Bolsa B3.

No próximo dia 18, haverá reunião do Conselho de Administração da CIPP S/A (Pecém). Da pauta, fará parte uma apresentação técnica do Plano de Negócios Estratégicos do Complexo do Pecém, com prioridade para a área industrial. A reunião, com participação do Porto de Roterdã, será nos escritórios da CIPP, no Porto do Pecém.

Atenção! É provável que, quando janeiro de 2021 chegar, traga consigo a informação de que um importante secretário do governador Camilo Santana deixará o posto para cuidar de seu projeto pessoal. O chefe e o chefiado, que se tratam muito bem, cuidam, pessoalmente, há algum tempo, deste assunto.