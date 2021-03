Grupo Mateus quer incentivos que o Ceará não pode dar

Maior empresa do comércio varejista do Maranhão, o Grupo Mateus, que há cinco meses fez um IPO na Bolsa B3, arrecadando R$ 4,6 bilhões, tem planos mirabolantes para instalar-se e expandir-se no Ceará.

Desses planos faz parte a instalação de um Centro de Distribuição na Região Metropolitana de Fortaleza e, ainda, a instalação de mais de 50 lojas, a primeira das quais está sendo construída em Tianguá, na divisa do Ceará com o Piauí.



Mas tudo dependendo da concessão de incentivos fiscais diferenciados, algo que não é oferecido nem a grandes empresas industriais, como a Grendene, e comerciais, como o Grupo Pão de Açúcar e o Magazine Luiza, por exemplo.

“É tudo megalomaníaco, o que deixa a gente de orelha em pé”, disse ontem um empresário cearense do varejo supermercadista, com o aval de um colega atacadista.

Por sua vez, uma fonte da Secretaria da Fazenda respondeu, de modo curto e grosso, à pergunta sobre que tipo de incentivo fiscal quer o Grupo Mateus a ponto de assustar todo o empresariado do comércio do Ceará:



“O que eles querem nem à maior rede de supermercados do Ceará foi concedido.”

A mesma fonte arrematou:

“O plano do grupo maranhense, no que respeita a incentivos fiscais, é inexequível no Ceará. Temos um único leque de incentivos que é o mesmo para todos do varejo e do atacado. Não há nem haverá discriminação, não há nem haverá preferência, não há nem haverá privilégios, ponto”.

No início deste ano, um executivo do Grupo Mateus desembarcou de um jatinho em Sobral e, depois de reunir-se com o prefeito Ivo Gomes, ouviu deste que os maranhenses serão recebidos com tapete vermelho, mas o advertiu, dizendo que lhe será concedido o mesmo incentivo municipal que é dado às empresas varejistas já instaladas e em operação na geografia sobralense. Nem mais nem menos.



A coluna apurou que o executivo timbira parece não ter gostado do que ouviu do prefeito de Sobral.

Há uma crônica segundo a qual as condições de operação das lojas do Grupo Mateus no Maranhão e em outros estados do Norte e, também, do Nordeste são excepcionais. O grupo tem um time competente de executivos.

A empresa cresceu rápida e robustamente no seu estado de origem, onde tem estreitas relações com as autoridades do governo estadual e dos municípios.



Pequenas e médias empresas do varejo que atuavam no Maranhão foram adquiridas pelo Grupo Mateus, que hoje se inclui entre as maiores empresas nacionais do setor.

Esta coluna pode informar que a posição da Secretaria da Fazenda do Ceará diante da questão não mudará.



Em poucas palavras: será importante para a economia do Ceará a chegada do Grupo Mateus aqui, mas ele terá de enfrentar os concorrentes locais com as mesmas armas fiscais e tributárias conferidas a estes.

CONVÊNIO 100

Há uma nova divergência separando os líderes da agropecuária e as autoridades da Secretaria da Fazenda do Ceará.



Tudo gira em torno do Convênio ICMS nº 100/1997, que trata da isenção desse tributo incidente sobre o transporte de insumos agrícolas dentro dos estados, mas concedendo desconto quando se tratar de movimentação interestadual.



A Sefaz do Ceará e sua similar de Sergipe são contra a prorrogação do Convênio; as dos demais estados são a favor.

Qualquer decisão no âmbito do Confaz tem de ser tomada por unanimidade.



A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) trabalha no sentido de que o Convênio seja prorrogado até 31 de dezembro de 2023.



Em recente encontro com deputados cearenses, a secretária Fernanda Pacobahyba confessou que tem sofrido “pressão do agronegócio”, que deseja, como a CNA, a prorrogação do Convênio 100 – como o documento é chamado.



Há um esforço de atores do governo do Estado e de líderes da agropecuária para que a Sefaz apoie a sugestão de prorrogação, levando em conta, também, o atual e difícil quadro econômico e social causado pela pandemia da Covid-19.



Por enquanto, a titular da Sefaz do Ceará e seu colega de Sergipe mantêm sua posição contrária à ideia de prorrogar o Convênio 100.

Háuma nova reunião do Confaz marcada para amanhã, 12, por vídeo conferência, quando o tema voltará à discussão.



Para um setor que já tem outros problemas a enfrentar, como o da proibição da pulverização aérea e da presença da praga da Sigatoka Amarela nas culturas de banana no Cariri e na Chapada do Apodi, esse do Convênio 100 só aprofunda a dificuldade de relação do governo estadual com o setor agropecuário.

SENAI-CEARÁ

Foi ampliada a parceria do Senai-Ceará com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cujos profissionais terão cursos de simulação hiper realista de ataques cibernéticos. O primeiro curso foi aberto ontem.

Ao falar, por vídeo conferência, na abertura do curso, o engenheiro Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, considerou o evento “um marco histórico” para a qualificação dos recursos humanos da Secretaria de Segurança Pública, destacando que o objetivo da parceria integra a estratégia de dar ao estamento policial do estado as mais modernas e atualizadas tecnologias digitais para uso de seus setores de inteligência.

SÃO FRANCISCO

Ontem, no final da tarde, as águas do Rio São Francisco chegaram ao Ceará, depois de 13 anos de espera e mais de R$ 10 bilhões investidos.

Mas sejamos comedidos na celebração. Há, ainda, muitas pedras no meio do caminho.

O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará trabalham, intensamente, e põe intenso nisso, para a solução de alguns problemas e financeiros.

CREIAMOS!

Em mensagem transmitida ontem aos seus colegas empresários, o ex-presidente da Fiec, Beto Studart, escreveu:



“Nós, empresários, temos de ter o couro grosso para operar e trabalhar em um mercado tão cheio de incertezas. Somos os verdadeiros empreendedores e a salvação do nosso país. Creiamos! Desejo muito equilíbrio a todos, mas não esqueçamos de que precisamos lutar muito, muito! As surpresas estão postas e as soluções devem partir de todos nós. Não esmoreçamos.”

DROGASIL

Informa a rede de farmácias Raia Drogasil S/A, com várias lojas em Fortaleza: a empresa encerrou o exercício de 2020 com uma receita bruta de R$ 21,2 bilhões.

Um crescimento de 15,1% em relação a 2019.



Nas lojas maduras – com mais de 3 anos em operação – o crescimento foi de 6,0% índice 1,5 ponto percentual acima da inflação.

TASSO

Para o senador Tasso Jereissati, estrela nacional de primeira grandeza do PSDB, a volta do ex-presidente Lula ao cenário político-eleitoral abre para os partidos de centro a grande oportunidade de lançar um candidato a presidente da República bem diferente dos extremos que já se apresentam.



Segundo Tasso, a maioria do eleitorado brasileiro quer manter-se distante do extremismo de direita e de esquerda.

A reflexão está correta.

Falta, agora, escolher quem pode erguer a bandeira centrista como candidato à sucessão de Bolsonaro. Dória? Huck? O próprio Jereissati?

GOL NA BOLSA

Atentem sobre como está bem organizado o futebol europeu.



Na terça-feira, 9, o Futebol Clube do Porto, de Portugal, perdeu de 3x2 para o Juventus de Cristiano Ronaldo, jogando em Turim, na Itália. Mesmo assim, classificou-se para a fase seguinte da Liga dos Campeões, pois vencera o jogo anterior por 2x1.

Pois bem, ontem, na Bolsa de Valores de Lisboa, as ações do FC Porto subiram 8%. Por que?

Porque, além da classificação, o Porto colocou no seu caixa 10,5 milhões de euros (quase R$ 60 milhões) pagos como prêmio pela Uefa.

Nos jogos anteriores pelo mesmo torneio, o Porto já havia encaixado73,54 milhões de euros.

Por falar em Portugal: lá, a idade mínima para aposentadoria subiu para 66 anos e 7 meses. A partir de 1º de janeiro de 2022.

NOVIDADE

Surgiu no Brasil e já é exportada para algumas cidades da Europa, uma novidade: as minilojas autônomas.



São micromercados próprios para condomínios residenciais, centros empresariais e universitários, com até 20 metros quadrados de área e um estoque de até 650 itens, desde alimentos a produtos de higiene pessoal.

A primeira rede dessas tem o nome de Onni.

EM ALTA

Operam em alta as bolsas europeias, empurradas pela aprovação definitiva do pacote de incentivo à economia dos EUA. O presidente Biden terá US$ 1,9 trilhão para estimular as atividades econômicas do seu país, incluindo o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 2mil a cada trabalhador.

Mas haverá hoje em Bruxelas reunião do Banco Central Europeu, e o que dela sair poderá ampliar ou reduzir o pregão das bolsas.

O preço do petróleo tem leve alta, chegando hoje aos US$ 68 por barril do tipo Brent, negociado em Londres.

A bolsa da China subiu nesta quinta-feira 2,3%, a maior alta em dois meses.